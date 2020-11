Il y a beaucoup de choses Ă ne pas aimer dans le football en ce moment.

Le fait que le jeu ait Ă©tĂ© autorisĂ© Ă se poursuivre Ă huis clos, avec des joueurs du monde entier pour des matches amicaux internationaux inutiles, est l’indication la plus claire que l’argent est plus important que toute autre chose dans ce sport.

Le jeu national a clairement souffert aussi. Le football sans fans n’est pas rien, mais c’est une pĂąle imitation du jeu que nous aimions avant Covid et si les joueurs n’ont pas Ă s’isoler aprĂšs avoir contractĂ© le virus, ils abandonnent les matchs Ă gauche, Ă droite et au centre. avec des blessures musculaires.

Si le football n’Ă©tait pas dirigĂ© par des capitalistes, il n’y aurait aucune bonne raison pour que le sport continue de cette maniĂšre pendant une pandĂ©mie mondiale.

Mais en tant que fans, cela nous manquerait s’il n’Ă©tait pas lĂ , n’est-ce pas?

Rappelez-vous pendant le verrouillage, quand le plus proche du football en direct Ă©tait de regarder des joueurs professionnels participer Ă des tournois de la FIFA? Des trucs horribles.

Donc, Ă moins que vous ne vouliez revenir lĂ -dessus, je suppose qu’il vous suffit de trouver les doublures argentĂ©es partout oĂč vous le pouvez.

Et bien que le football ne soit pas le meilleur qu’il ait jamais Ă©tĂ© en ce moment, nous vivons actuellement l’une des saisons les plus uniques et les plus intĂ©ressantes qui soient.

Liverpool a Ă©tĂ© battu 7-2 par Aston Villa en Premier League. Hoffenheim a battu le Bayern Munich 4-1 en Bundesliga. La Real Sociedad est en tĂȘte de la Liga. Sassuolo est deuxiĂšme en Serie A. Le Paris Saint-Germain est
 OK, c’est un mauvais exemple, mais vous voyez l’image.

Dites ce que vous aimez de la pandémie, mais cela a été un excellent niveleur sur le terrain de football.

La Premier League, en particulier, s’est souvent prĂ©sentĂ©e comme une ligue oĂč n’importe qui peut battre n’importe qui, mais la grande majoritĂ© du temps, cela n’a pas Ă©tĂ© le cas.

Cependant, en 2020/21, on a vraiment l’impression que n’importe qui (sauf peut-ĂȘtre West Brom) peut battre n’importe qui, et vous ne savez jamais ce que vous obtiendrez d’une semaine Ă l’autre.

Et bien que l’on ait souvent l’impression que les footballeurs ne font que faire des mouvements dans des stades dĂ©solĂ©s, il y a des moments Ă©tranges qui nous rappellent prĂ©cisĂ©ment ce qu’est ce sport.

Prenez la victoire de l’Écosse aux tirs au but contre la Serbie jeudi, ce qui signifie qu’elle participera Ă son premier grand tournoi international depuis 1998 l’Ă©tĂ© prochain.

Il suffit de regarder les cĂ©lĂ©brations et la brillante interview d’aprĂšs-match de Ryan Christie pour comprendre, malgrĂ© tout, Ă quel point ce rĂ©sultat reprĂ©sentait pour l’Écosse.

🗣 "Nous le mĂ©ritons, nous avons traversĂ© tant d’annĂ©es" Ryan Christie donne une interview Ă©motionnelle d’aprĂšs-match aprĂšs la qualification de l’Écosse en essayant de retenir ses larmes đŸŽó §ó ąó łó Łó Žó ż ❀ pic.twitter.com/MbkBHTmo0R – Football Daily (@footballdaily) 12 novembre 2020

Nous vivons une pĂ©riode assez sombre, et il est important d’avoir de la joie partout oĂč vous pouvez la trouver.

Nous espĂ©rons tous que les scientifiques dĂ©velopperont un vaccin et que la vie pourra revenir Ă la normale dĂšs que possible. En attendant, c’est rĂ©confortant d’avoir le football en arriĂšre-plan. Le jeu a toujours Ă©tĂ© une forme d’Ă©vasion, et c’est plus vrai que jamais.

Alors attachez-vous, embrassez la folie et profitez de la balade.