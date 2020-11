Après une pause internationale assez ennuyeuse, il est temps de se plonger dans les vraies choses lorsque la Premier League revient ce week-end.

Voici nos prévisions …

Jeu du week-end 💪

Tottenham contre Manchester City

Cela vaut toujours la peine d’être à l’écoute lorsque José Mourinho et Pep Guardiola verrouillent les cornes, et l’affrontement de ce week-end pourrait bien être l’un des plus intéressants à ce jour.

Après un excellent été dans le domaine des transferts, Tottenham a bien démarré la saison. Ils ont l’air solide en défense et au milieu de terrain, ils sont dangereux en attaque, et Harry Kane joue l’un des meilleurs football de sa carrière.

Les Spurs peuvent-ils réellement remporter le titre cette saison? Nous avons du mal à penser à une seule bonne raison pour laquelle ils ne peuvent pas. Mais ils ont le plus gros test de leur saison à ce jour à venir ce week-end lorsque Manchester City arrive en N17.

City a démarré lentement la saison et continue de rattraper son retard en termes de fitness, mais ils ont été malheureux de ne pas battre Liverpool avant la trêve internationale et de tous les candidats potentiels au titre, l’équipe de Guardiola doit être considérée comme l’une des plus fortes.

C’est à nouveau José vs Pep. Quel que soit le résultat, espérons simplement que personne ne se fera arnaquer les yeux et que le football sera le vrai gagnant.

📊 Fait amusant: Les 10 défaites de Mourinho contre Guardiola sont plus que ce qu’il a subi contre n’importe quel autre entraîneur, tandis que Guardiola n’a battu que plus souvent Manuel Pellegrini, avec 12 victoires.

🔮 Notre prédiction: Tottenham 1-2 Manchester City

Potentiel bouleversé 😨

Newcastle contre Chelsea

Newcastle doit être l’équipe la moins intéressante à regarder en Premier League pour le moment.

Steve Bruce a fait un travail raisonnable pour les maintenir la saison dernière, mais le football exposé à St James ‘Park est moribond, et chaque pas en avant est immédiatement annulé par deux pas en arrière.

Chelsea, en revanche, est l’un des clubs les plus excitants du pays.

Leur manager a encore beaucoup à prouver, mais leurs options d’attaque sont aussi bonnes que n’importe qui en Europe, et ils semblent finalement avoir bouché leur défense qui fuit.

Alors pourquoi ne pouvons-nous pas ébranler le sentiment que Newcastle va gagner ce match?

On ne sait pas, mais les Magpies gagneront 2-1 après avoir eu seulement deux tirs cadrés. Rappelez-vous où vous l’avez entendu en premier.

📊 Fait amusant: Newcastle n’a perdu qu’un de ses sept derniers matches à domicile en Premier League contre Chelsea.

🔮 Notre prédiction: Newcastle 2-1 Chelsea

Points 3️⃣ les plus faciles

Manchester United contre West Brom

Alors, où en sommes-nous sur le sac-o-mètre Ole Gunnar Solskjaer cette semaine?

Après cette victoire contre Everton avant la pause internationale, le travail du Norvégien devrait être en sécurité pendant au moins quelques semaines de plus.

Mais si United perd contre la pire équipe de la ligue ce week-end, il devrait démissionner dès le coup de sifflet final.

Cependant, ils ne le feront pas, car West Brom est un spectacle sacré pour le moment, et il est peu probable que cela change de si tôt.

United gagnera celui-ci confortablement et nous devrons attendre au moins jusqu’à ce qu’ils jouent à Southampton la semaine prochaine avant que le vieux sac-o-mètre ne relève à nouveau la tête laide.

📊 Fait amusant: West Brom a remporté trois de ses cinq derniers matches de championnat à Old Trafford, y compris leur dernière visite en avril 2018.

🔮 Notre prédiction: Manchester United 3-0 West Brom

Trop proche pour appeler 🤔

Liverpool v Leicester

Maintenant, CECI a le potentiel d’être un très bon jeu de football associatif.

Ce sont les champions contre les leaders actuels de la ligue. Deux styles de jeu passionnants et attrayants qui se frottent l’un contre l’autre. Et bien sûr, c’est Brendan Rodgers qui revient hanter son ancien club.

La défense patchwork de Liverpool pourrait bien être exploitée par le tourbillon d’attaque de Leicester, mais l’équipe de Jürgen Klopp a toujours la ligne de front la plus dangereuse du pays, même sans Mohamed Salah.

Nous nous attendons à ce que les buts et les Reds le dépassent, mais ce sera tendu et serré tout au long.

📊 Fait amusant: Jamie Vardy de Leicester a marqué sept buts en 11 matches de PL contre Liverpool, seuls Andy Cole (11) et Thierry Henry (huit) en marquant plus contre les Reds dans la compétition.

🔮 Notre prédiction: Liverpool 3-2 Leicester

🔥 Le capitaine de votre équipe Fantasy Football devrait être…

Bruno Fernandes

Il a déjà accumulé 31 buts en seulement 33 matchs pour United, et nous souhaitons qu’il ajoute à son décompte contre West Brom ce week-end. Il marquera probablement au moins un penalty.

Autres prédictions 🔮

Aston Villa 3-1 Brighton Fulham 0-2 Everton Sheffield United 0-1 West Ham Leeds 2-2 Arsenal Wolves 1-1 Southampton