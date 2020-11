Nous nous dirigeons peut-ĂȘtre follement vers une autre pause internationale, mais nous avons un grand week-end de football de Premier League Ă attendre avant cela.

Voici nos prĂ©visions …

Jeu du week-end đŸ’Ș

Manchester City contre Liverpool

C’est le grand.

Les premiĂšres preuves suggĂšrent que la course au titre de cette saison sera beaucoup plus proche que celle de la saison derniĂšre et si elle doit ĂȘtre Ă nouveau contestĂ©e par City et Liverpool, les rencontres entre les deux Ă©quipes pourraient ĂȘtre cruciales.

Facebook n’avait mĂȘme pas Ă©tĂ© inventĂ© la derniĂšre fois que City avait gagnĂ© Ă Liverpool, mais leur bilan Ă domicile contre les Reds est beaucoup plus favorable.

Un peu fou que, bien que City v Liverpool soit un si gros match ces jours-ci, la rĂ©putation de Klopp comme l’ennemi de Guardiola, les problĂšmes de City Ă Anfield et la dĂ©faite en CL, le bilan face-Ă -face du PL entre les deux managers Ă l’Etihad est Ville 12-2 Liverpool – Sam Lee (@SamLee) 1 novembre 2020

AprĂšs avoir finalement consolidĂ© les choses dĂ©fensivement avec la signature de Ruben Dias, l’Ă©quipe de Pep Guardiola a Ă©tĂ© inhabituellement Ă©moussĂ©e Ă l’avenir, n’ayant marquĂ© que neuf buts en six matches de Premier League jusqu’Ă prĂ©sent ce trimestre.

Mais aprĂšs son retour de blessure en milieu de semaine, Gabriel Jesus espĂšre tirer parti de l’incertitude dĂ©fensive de Liverpool Ă la suite de la blessure potentiellement de fin de saison de Virgil van Dijk.

Cependant, avec Diogo Jota dans une forme particuliĂšrement excellente, les champions en titre seront prĂȘts Ă venger la dĂ©faite 4-0 qu’ils ont subie la derniĂšre fois qu’ils se sont affrontĂ©s en juillet.

Il a toutes les caractĂ©ristiques d’un classique absolu.

📊 Fait amusant: Guardiola a perdu huit matches contre JĂŒrgen Klopp, plus que tout autre entraĂźneur de sa carriĂšre.

🔼 Notre prĂ©diction: Manchester City 2-2 Liverpool

Potentiel bouleversĂ© 😹

West Brom contre Tottenham

Tout se passe plutĂŽt bien pour Tottenham pour le moment.

La publication Instagram de JosĂ© Mourinho Ă la suite de leur dĂ©faite en Ligue Europa Ă Anvers a peut-ĂȘtre demandĂ© un «U ok hun? x ”mais cela a eu l’effet escomptĂ© lorsque les Spurs ont rebondi pour gagner contre Brighton et Ludogorets.

Instagram de Mourinho> pic.twitter.com/84moh7L55V – TC. (@totalcristiano) 29 octobre 2020

Le patron de West Brom Slaven Bilić, quant Ă lui, ressemble dĂ©jĂ Ă un homme mort qui marche et il semble que tous les pleurs sur les rĂ©seaux sociaux dans le monde n’obtiendront pas de rĂ©sultat Ă son Ă©quipe pour le moment.

Alors, pourquoi est-ce un bouleversement potentiel? Eh bien, les Spurs n’ont pas gagnĂ© aux Hawthorns lors de leurs trois derniĂšres visites, deux de ces matchs se terminant 1-1.

Et bien que les Baggies semblent avoir de gros problĂšmes, nous avons le sentiment drĂŽle qu’ils ont un point Ă venir dimanche.

📊 Fait amusant: Ces deux Ă©quipes ont fait match nul 11 ​​de leurs 24 derniers matches de Premier League, soit une moyenne de 46%. De tous les matches Ă avoir Ă©tĂ© disputĂ©s au moins 20 fois dans la compĂ©tition, seul Aston Villa v West Ham United (20/42) a une moyenne de tirage plus Ă©levĂ©e avec 48%.

🔼 Notre prĂ©diction: West Brom 1-1 Tottenham

Points 3ïžâƒŁ les plus faciles

Chelsea contre Sheffield United

Mais une Ă©quipe qui n’ajoutera sĂ»rement aucun point Ă son maigre dĂ©compte ce week-end est Sheffield United.

Les Blades n’ont jusqu’Ă prĂ©sent rĂ©ussi que trois buts lors de leurs sept premiers matchs et il est difficile de voir qui dans leur Ă©quipe est capable de les tirer vers les rĂ©sultats cette saison.

Donc, un voyage dans une Ă©quipe de Chelsea qui cuisine vraiment au gaz est loin d’ĂȘtre le montage idĂ©al pour les hommes de Chris Wilder ce week-end.

Samedi dernier, Frank Lampard a pu commencer ses six signatures d’Ă©tĂ© pour la premiĂšre fois et les Blues ont fait un travail lĂ©ger de Burnley en difficultĂ©.

Nous n’avons aucune raison de ne pas nous attendre Ă plus de la mĂȘme chose Ă Stamford Bridge samedi.

📊 Fait amusant: Sheffield United est l’un des quatre clubs Ă avoir remportĂ© plus de matches de Premier League contre Chelsea qu’ils n’en ont perdu (W4 L3), avec Arsenal, Liverpool et Oldham Athletic.

🔼 Notre prĂ©diction: Chelsea 4-0 Sheffield United

Trop proche pour appeler đŸ€”

Everton v Manchester United

Si ce match avait eu lieu il y a quelques semaines, nous aurions vraiment craint pour United.

Mais aprĂšs leur magnifique dĂ©but de saison, Everton est devenu un cultivateur au cours des deux derniĂšres semaines et sans James RodrĂ­guez, Richarlison et Lucas Digne, ils ont regardĂ© l’ombre d’eux-mĂȘmes lors de cette dĂ©faite 2-1 Ă Newcastle le week-end dernier.

Le résultat de ce match pourrait tout dépendre de la présence de Manchester United à Goodison Park samedi midi.

Sera-ce celui qui a rĂ©cemment mis le PSG et le RB Leipzig Ă l’Ă©pĂ©e en Ligue des champions? Ou celui qui n’a pris qu’un point sur un possible 12 Ă Old Trafford en Premier League cette saison?

📊 Fait amusant: Les 16 victoires de United en Premier League Ă Goodison Park sont les victoires les plus communes Ă l’extĂ©rieur pour un club sur un terrain spĂ©cifique, aux cĂŽtĂ©s de leur propre record de 16 victoires Ă Villa Park.

🔼 Notre prĂ©diction: Everton 1-1 Manchester United

đŸ”„ Le capitaine de votre Ă©quipe Fantasy Football devrait ĂȘtre


Timo Werner

Le dĂ©but plutĂŽt lent de Werner dans sa carriĂšre Ă Chelsea est maintenant un lointain souvenir et l’attaquant allemand est dans une veine riche en forme de but. Nous serions trĂšs surpris s’il n’ajoute pas Ă son bilan contre Sheffield United ce week-end.

Autres prĂ©dictions 🔼

Brighton 2-1 Burnley Southampton 3-2 Newcastle Crystal Palace 1-2 Leeds West Ham 2-0 Fulham Leicester 1-1 Wolves Arsenal 3-1 Aston Villa