Samedi a donné à huit équipes une chance d’obtenir des points cruciaux en Premier League au tableau avant l’interruption irritante de la trêve internationale.

Il y avait beaucoup de buts à apprécier, sans parler d’un tirage tardif presque comique à West Ham.

Voir par vous-même!

Ole respire à nouveau alors que Man Utd vainc Everton

L’expression “ doit-gagner ” est douloureusement surutilisée dans les cercles de la Premier League, mais il n’y avait pas d’autre moyen de décrire le match à Goodison Park pour le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

Les défaites aux mains d’Arsenal et d’Istanbul Başakşehir ont braqué les projecteurs sur le Norvégien alors qu’il cherchait à mettre un terme à la récente glissade de son équipe.

💬 Une réponse fidèle d'Ole… # MUFC #EVEMUN

Malgré le retard sur la frappe précoce de Bernard pour les Toffees, un doublé de Bernando Fernandes et de la contribution tardive d’Edison Cavani a probablement sauvé Solskjaer du sac.

La séquence chaude d’Everton en début de saison s’est bel et bien dissipée. C’est trois défaites sur le rebond maintenant pour les hommes de Carlo Ancelotti.

Signature de la trêve internationale avec trois points! 🙌 # MUFC #EVEMUN

Chelsea empile la misère sur des lames émoussées

Ce fut une bonne journée au bureau alors que Chelsea a surmonté la concession d’un but précoce pour remporter des gagnants convaincants 4-1 à Stamford Bridge.

Le film intelligent de David McGoldrick avait offert à Sheffield United l’espoir qu’ils pourraient obtenir quelque chose du jeu.

1 – Sheff Utd n'a qu'un point après ses 8 premiers matchs de Premier League, le plus bas total conjoint à ce stade de la campagne, aux côtés de Man City en 1995-96 (relégué), Southampton en 1998-99 (évité), Sheff Wed in 1999-00 (relégué) & Sunderland en 2013-14 (évité). Cru.

Cependant, les buts de Tammy Abraham, Ben Chilwell, Thiago Silva et Timo Werner ont assuré que les Blades du sous-sol resteraient sur un point solitaire après huit matchs.

Le manager de United, Chris Wilder, a beaucoup d’introspection à faire avant d’accueillir West Ham dans quinze jours.

Fulham jette une chance de point à West Ham

La victoire contre West Brom lundi aurait inculqué à Fulham la conviction qu’ils peuvent surmonter leur terrible début de saison et éviter la relégation.

Mais les événements de la phase finale du stade de Londres mettront certainement à l’épreuve la détermination des hommes de Scott Parker.

Il n'y a pas de meilleur cadeau qu'un gagnant tardif et une pénalité de dernière minute, sauf pour mon anniversaire ahahaha ⚒🤩 merci @ tomassoucek28 @LukaszFabianski champagne est sur moi ce soir 🍾😘

Après avoir accordé à Tomáš Souček dans le temps d’arrêt, il semblait certain que les Cottagers ne prendraient rien de ce derby de Londres.

Mais les visiteurs ont eu une énorme opportunité de niveler lorsque Said Benrahma a fait tomber Tom Cairney dans la surface.

L’effort douloureux de Panenka d’Ademola Lookman depuis l’endroit ne s’améliore pas avec des visionnements répétés. A quoi pensait-il?

Une folie du temps mort 🤯 📺 Faits saillants de notre victoire spectaculaire sur Fulham…

Le palais s’avère trop chaud pour que Leeds puisse le gérer

Il est difficile de trouver deux managers plus éloignés sur le spectre que Roy Hodgson et Marcelo Bielsa.

Le patron du palais a fait carrière avec un pragmatisme impénitent, tandis que le suprême de Leeds est attaché à la méthode plutôt qu’au résultat.

35 – Le premier but de Scott Dann contre Leeds était son premier but en 35 matches de Premier League depuis son but contre Bournemouth en décembre 2017. Bullet.

Mais vous devrez parfois payer le prix de vos principes, et Bielsa l’a certainement fait à Selhurst Park.

Leeds avait cependant le droit de maudire leur chance.

La décision de juger le but de Patrick Bamford de faire un hors-jeu 1-1 était ridicule, et le but de Helder Costa de placer les Eagles 3-1 devant était incroyablement malheureux du point de vue des visiteurs.

𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 𝟒-𝟏 𝐋𝐞𝐞𝐝𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝 🍿 Visionnage indispensable le samedi soir. # CPFC | #CRYLEE

Une victoire de la substance sur le style fait passer Palace à la septième place.

Pour l’avenir, dimanche amènera la réunion très attendue de Liverpool et de Manchester, ainsi que trois autres matchs également en attente de décision.

Rejoignez-nous alors!