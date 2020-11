Sergio Ramos s’est usurpĂ© lors de sa grande soirĂ©e comme lui seul le peut, Cristiano Ronaldo a luttĂ© et des stries ont Ă©tĂ© cassĂ©es au cours d’un week-end passionnant.

Ici, nous rassemblons le meilleur et le pire de l’action de la Ligue des Nations de samedi et dimanche.

Le prix de la pénalité

Sergio Ramos a ratĂ© deux pĂ©nalitĂ©s contre la Suisse samedi. Il n’avait pas manquĂ© de pĂ©nalitĂ© depuis mai 2018 auparavant 🎯 pic.twitter.com/4LY7xZor4b – B / R Football (@brfootball) 15 novembre 2020

Oh Sergio Ramos. Samedi soir Ă©tait censĂ© ĂȘtre sa soirĂ©e, Ă©clipsant Gianluigi Buffon pour le record de la sĂ©lection d’un joueur europĂ©en masculin.

Et c’Ă©tait. Pour toutes les mauvaises raisons, car il a ratĂ© deux fois la place dans le match nul 1-1 de l’Espagne – le deuxiĂšme venu avec une tentative pathĂ©tique de Panenka.

Le prix Sweet Revenge

La France inflige la premiĂšre dĂ©faite Ă domicile du Portugal en plus de six ans pour atteindre les demi-finales de la Ligue des Nations 2021 đŸ‡«đŸ‡· pic.twitter.com/OklouRIVZH – ESPN FC (@ESPNFC) 14 novembre 2020

Il y a quatre ans, la France Ă©tait battue Ă Paris par le Portugal en finale de l’Euro 2016.

Mais il n’y avait pas de meilleur moyen d’exiger leur vengeance en gagnant Ă Lisbonne pour atteindre les quatre derniers et mettre fin aux espoirs du Portugal de conserver son trophĂ©e de la Ligue des Nations.

Le prix noir et bleu

Jack Grealish a Ă©tĂ© touchĂ© plus de fois (7) que toute l’Ă©quipe de Belgique (6) ce soir. – Richard Jolly (@RichJolly) 15 novembre 2020

Jack Grealish a Ă©tĂ© un grand avantage pour l’Angleterre lors de ses dĂ©buts en compĂ©tition.

Mais les joueurs belges lui ont rĂ©servĂ© le mĂȘme traitement que celui auquel il Ă©tait habituĂ© en Premier League. Aie.

Le prix Stage Fright

Cristiano Ronaldo n’a plus rĂ©ussi Ă marquer Ă aucun de ses cinq matchs contre les champions en titre de la Coupe du monde. Six tirs ce soir sans but. pic.twitter.com/3WHeaFeoWq – Squawka Football (@Squawka) 14 novembre 2020

Cristiano Ronaldo ne peut pas le faire contre les meilleurs du monde. Qui savait?

Et avant que les commentaires en colĂšre n’arrivent, oui, nous plaisantons.

Le prix No Luck of the Irish

6 – La RĂ©publique d’Irlande n’a pas rĂ©ussi Ă marquer lors de six matches consĂ©cutifs pour la premiĂšre fois de son histoire. En sept matchs sous Stephen Kenny, ils ont reçu plus de cartons rouges (deux) qu’ils n’ont marquĂ© de buts (un). ImpressionnĂ©. pic.twitter.com/rbleQb6C2I – OptaJoe (@OptaJoe) 15 novembre 2020

C’est maintenant sept matchs aux commandes sans victoire pour le nouveau patron de la RĂ©publique d’Irlande, Stephen Kenny.

Pire que cela, ils n’ont marquĂ© qu’un seul but au cours de cette pĂ©riode au cours des 12 derniers mois – et mĂȘme cela est venu via un coup d’arrĂȘt grĂące Ă Shane Duffy.

Le prix Tiki Taka

30 – Le but de Domenico Berardi est survenu aprĂšs 30 passes, la plus longue sĂ©quence avant un but marquĂ© dans un match de la Ligue des Nations. Tiqui-taca. # ItaliePologne pic.twitter.com/6EA8Pz9TTk – OptaPaolo (@OptaPaolo) 15 novembre 2020

L’objectif de Domenico Berardi de terminer un mouvement de 30 passes a gagnĂ© une place spĂ©ciale dans la jeune histoire de cette compĂ©tition.

Le prix Ole Gunnar Solskjaer

Josh Magennis marque son 4e but dans ses 6 derniĂšres applications compĂ©titives en tant que sous-marin 1er joueur de l’histoire de @NorthernIreland Ă marquer en 4 matchs en tant que sous-marin pic.twitter.com/PCidiG3YXj – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 15 novembre 2020

Quand vous pensez aux super sous-marins, peu l’ont fait mieux que l’actuel patron de Manchester United.

C’est pourquoi il est le nom de ce prix, qui a remportĂ© par Josh Magennis grĂące Ă sa place dans les livres d’histoire avec plus de buts sur le banc.

La cinquiÚme récompense chanceuse

Frank de Boer a remportĂ© son premier match en tant qu’entraĂźneur des Pays-Bas lors de son cinquiĂšme match aux commandes. La sĂ©quence sans victoire est enfin terminĂ©e. 😠pic.twitter.com/UxzLRR0uXF – Squawka Football (@Squawka) 15 novembre 2020

Frank de Boer avait subi le pire dĂ©but de carriĂšre d’un manager aux Pays-Bas
 mais cette course d’horreur est enfin terminĂ©e!

Mais il partage ce prix – parce que Timo Werner a Ă©galement fait cinq son chiffre porte-bonheur avec un doublĂ© contre l’Ukraine.

—Premier League 🎯

—Ligue des champions 🎯

—Nations League 🎯 Timo Werner marque dans son cinquiĂšme match consĂ©cutif pic.twitter.com/HTasQAN5LR – B / R Football (@brfootball) 14 novembre 2020

Prix ​​Toe The Line

Pauvre Weston McKennie. Nous y avons tous été.

Juste au cas oĂč personne sur #USMNT Twitter n’a encore publiĂ© cette ventilation, voici @WMckennie qui se cogne l’orteil lors de l’interview d’aprĂšs-match. EspĂ©rons pas trop sĂ©rieux, et il est prĂȘt Ă partir pour lundi. 😠đŸ’ȘđŸ‡ș🇾😬 pic.twitter.com/ANSSWmN8R7 – Alex Lombardi (@alexlombardi_) 13 novembre 2020

Se cogner l’orteil n’est pas une blague – mais il a trĂšs bien rĂ©ussi Ă rĂ©cupĂ©rer et Ă ne pas jurer en direct Ă la tĂ©lĂ©vision mondiale.