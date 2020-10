Il est temps pour la deuxi√®me journ√©e de la Ligue Europa d’action √† partir d’un calendrier charg√© √† travers le continent.

Toutes les heures CET

Anvers 1-0 Tottenham

Buteurs: Refaelov 29 ′

La s√©quence de 10 matchs sans d√©faite de Tottenham s’est termin√©e jeudi soir en Belgique, alors qu’une erreur co√Ľteuse a vu Anvers remporter une victoire m√©morable.

L’√©quipe locale a frapp√© le devant juste avant la demi-heure apr√®s qu’une terrible erreur de Ben Davies lui ait donn√© la possession et Lior Refaelov l’a puni avec une finition cat√©gorique.

Apr√®s une premi√®re mi-temps extr√™mement terne, Jos√© Mourinho a brandi la hache √† la pause en ramenant quatre joueurs mais cela n’a pas tout √† fait l’impact souhait√©, m√™me lorsque Harry Kane les a rejoints avant l’heure alors qu’ils tombaient √† une perte surprise.

Lille 2-2 Celtique

Buteurs: Çelik 67, Ikoné 75 ′; Elyounoussi 28 ′, 32 ′

Le Celtic a laiss√© filer une avance de 2-0 √† la mi-temps en France alors que sa s√©rie sans victoire s’√©talait sur quatre matchs avec un nul frustrant contre Lille en forme.

Apr√®s un d√©part lillois prometteur, les visiteurs les ont surpris lorsque le d√©licieux film d’Albian Ajeti a trouv√© Moi Elyounoussi, qui chargeait en avant et enroulait une beaut√© dans le coin le plus √©loign√©.

À partir de là, les Hoops ont gagné en confiance et quelques instants plus tard, Elyounoussi a frappé à nouveau, zippant une frappe basse à la maison après une réduction de Jeremie Frimpong.

Lille a re√ßu une bou√©e de sauvetage avant la pause quand une autre erreur de Shane Duffy a conduit √† un penalty (bien qu’il ait √©t√© durement fait √©tant donn√© que la faute a eu lieu en dehors de la surface), mais le gardien de but rempla√ßant Scott Bain a jalonn√© sa demande en sauvant de Jonathan David , m√™me si un d√©versement qui a conduit Lille √† frapper la barre quelques instants plus tard a √©t√© beaucoup moins convaincant.

Il ne s’est pas couvert de gloire non plus lorsque Zeki √áelik lui a pass√© le ballon √† la 67e minute (une certaine ironie dans le nom et le nombre) pour r√©duire les arri√©r√©s.

Lille a obtenu l’√©galisation de la pression m√©rit√©e en deuxi√®me mi-temps lorsque deux rat√©s et une grosse d√©viation se sont finalement termin√©s avec Jonathan Ikon√© qui a inscrit son nom sur la feuille de match.

Milan 3-0 Sparta Prague

Buteurs: Diaz 24 ′, Leão 56 ′, Dalot 67 ′

Le d√©but invaincu de Milan pour la saison 2020/21 toutes comp√©titions confondues s’est poursuivi gr√Ęce √† une victoire confortable sur le Sparta Prague √† San Siro.

Quand il ne marque pas, il fournit et Zlatan Ibrahimovińá l’a fait √† la 24e minute, trouvant Brahim D√≠az qui a marqu√© son deuxi√®me but europ√©en de la saison, bien qu’il ait √©t√© aid√© par un gardien suspect.

Le grand Su√©dois a ensuite √©t√© tra√ģn√© dans la zone mais n’a pas pu capitaliser sur un autre cadeau de la place alors qu’il r√©duisait sa p√©nalit√© croissante de la barre.

Rafael Le√£o a doubl√© l’avance apr√®s le red√©marrage lorsqu’il a termin√© sur un centre invitant de Diogo Dalot avant de se retrouver lui-m√™me parmi les buts avec son premier pour le club pour terminer une autre soir√©e r√©ussie.

AEK Athènes 1-2 Leicester City

Buteurs: Tankovińá 49 ‚Ä≤; Stylo Vardy 18 ‚Ä≤, Choudhury 39

Leicester City a fait ses d√©g√Ęts en premi√®re mi-temps √† Ath√®nes pour quitter la capitale grecque avec trois points durement gagn√©s.

Jamie Vardy a remport√© une p√©nalit√© pr√©coce pour les Foxes lorsqu’il a d√©pass√© le gardien de but et a √©t√© victime d’une faute dans le processus avant que l’attaquant ne se mette √† rentrer lui-m√™me.

Hamza Choudhury a fait deux √† l’intervalle quand un coin s’est bris√© au poteau arri√®re et il a gard√© la t√™te calme sous ces cheveux pour trouver le fond du filet.

Muamer Tankovińá en a retir√© un peu de temps apr√®s la reprise apr√®s une course parfaite et une finition cool, mais les visiteurs ont tenu bon pour marquer six points sur six.

Other 18:55 résultats

Zorya 1-2 Braga Qarabag 1-3 Villarreal Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv LASK 4-3 Ludogorets CSKA Moscou 0-0 Dinamo Zagreb Feyenoord 1-4 Wolfsberger Red Star Belgrade 5-1 Slovan Liberec Gent 1-4 Hoffenheim

Arsenal contre Dundalk (21h00)

Les Gunners visent √† arr√™ter leur r√©cente chute de forme lorsqu’ils accueillent l’√©quipe irlandaise aux Emirats.

Rangers contre Lech Poznan (21h00)

Les Rangers visent √† tirer parti de leur victoire √† l’ext√©rieur du Standard de Li√®ge lors de la premi√®re journ√©e lorsqu’ils affronteront Lech Poznan √† domicile.

Real Sociedad v Napoli (21h00)

Celui-ci pourrait √™tre un classique potentiel car deux des c√īt√©s de la forme europ√©enne se heurtent en Espagne.

Autres rencontres à 21h00

CFR Cluj contre Young Boys

Roma v CSKA Sofia

Moule V Rapid Vienna

Nice contre Hapoel Beer’Sheva

Slavia Prague contre Bayer Leverkusen

Benfica contre Standard Liège

Grenade v PAOK

Omonia Nicosie contre PSV

AZ Alkmaar contre Rijeka