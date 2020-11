C’est peut-être la pause internationale, mais cela ne peut pas nous empêcher de fournir de nouveaux classements OneFootball Power.

Voici nos 10 meilleures équipes en Europe en ce moment.

10. Rome (🆕)

Une victoire dimanche a vu la Roma se faufiler au-dessus de la Juventus et se classer quatrième en Serie A.

Invaincus depuis le match d’ouverture, ils ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs, faisant match nul contre le sommet de la ligue Milan, et personne dans la ligue n’a marqué plus pendant cette période.

9. Bayer Leverkusen (🆕)

Nous avons à peine repris notre souffle en voyant Leverkusen battre le Borussia Mönchengladbach 4-3 dimanche. Phew.

La victoire inspirée de Lucas Alario était une quatrième consécutive dans la ligue alors que l’équipe semble avoir bel et bien quitté Kai Havertz. Après avoir marqué quatre buts lors de ses quatre premiers matchs de championnat de la saison, Leverkusen en a maintenant marqué 11 lors de ses trois derniers matchs.

8. Southampton (🆕)

Regardez-les partir! Southampton en a remporté trois sur le rebond, cinq de ses six derniers, et grimpe au classement de la Premier League. Même sans Danny Ings.

L’équipe de Ralph Hasenhüttl est devenue une équipe à surveiller cette saison, impressionnant les spectateurs et perturbant les adversaires avec leur style énergique pour se hisser au quatrième rang de la Premier League depuis la perte de leurs deux premiers matchs.

7. Ajax (👎 La semaine dernière: 5)

De retour sur la bonne voie dans leur groupe de Ligue des champions et aussi dominant que jamais en Eredivisie, qui d’autre que l’Ajax?

Davy Klaassen et Dušan Tadić étaient à nouveau en feu le week-end dernier, scellant une victoire 3-0 sur Utrecht après une première mi-temps serrée pour en faire sept victoires en Eredivisie contre huit pour les géants néerlandais cette saison.

6. Tottenham (🆕)

Les chuchotements d’un prétendant au titre du nord de Londres ne sont plus des chuchotements. Harry Kane et Son Heung-min ont inspiré une course de Tottenham qui les voit s’asseoir au-dessus de Liverpool pendant cette pause internationale.

Après que quelques affaires de bout en bout se soient terminées lors du match nul 3-3 avec West Ham, les choses se sont resserrées à l’arrière et les Spurs ont remporté deux de leurs trois derniers matchs de Premier League avec un score de 1-0. Juste comme José l’aime.

5. Leicester City (👍 La semaine dernière: 9)

En haut de la ligue, il est temps d’avoir le “à quel point Brendan Rodgers est-il bon?” conversation à nouveau. Réponse: très bien.

Leicester a peut-être été un peu dépendant des pénalités, mais ils semblent solides à l’autre bout, bien qu’ils soient sans Wilfried Ndidi et Ricardo Pereira, et sont à juste titre en tête du classement tout en impressionnant également en Europe.

4. Liverpool (👎 La semaine dernière: 3)

C’est juste une petite baisse pour Liverpool cette semaine et sans aucune faute de leur part.

Les Reds ont été d’une bonne valeur pour leur point au stade Etihad la semaine dernière et ont superbement géré les blessures de Virgil van Dijk, Fabinho et Thiago. Après quelques semaines difficiles, ils reviennent sur la bonne voie.

3. Milan (👎 La semaine dernière: 1)

Tout d’abord, merci à Milan pour son match nul avec Vérone. On aurait dit que les roues étaient sur le point de s’envoler, mais elles ont récupéré et auraient même pu gagner le match.

Les matchs s’accumulent et la profondeur de l’équipe menace de devenir un problème car les joueurs ont l’air fatigués, mais les Rossoneri sont toujours en tête du classement et sont invaincus en Serie A.

2. Real Sociedad (👍 La semaine dernière: 4)

Peuvent-ils être arrêtés? Cinq victoires consécutives signifient que le Real est resté en tête de la Liga ce week-end malgré sa chute à 10 hommes.

Leur total de 20 buts marqués est le plus élevé en Espagne, et seul l’Atlético (deux) a concédé moins que les quatre du Real. Imanol Alguacil a trouvé l’équilibre parfait entre défense et attaque.

1. Bayern Munich (👍 La semaine dernière: 2)

Qui d’autre? Battre le Borussia Dortmund a suffi à envoyer le Bayern Munich en tête de liste lors de cette pause internationale.

L’équipe de Hansi Flick était sans Alphonso Davies, a perdu Joshua Kimmich et a laissé Leroy Sané sur le banc pendant la majeure partie du match. Et j’ai encore voyagé dans le sud avec les trois points de ce qui, sur le papier, sera leur match de championnat le plus difficile de toute la saison.