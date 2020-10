Un autre week-end chargĂ©, une autre semaine de Ligue des champions, encore un tas de surprises et de dĂ©calages. Mais nous devons encore, d’une maniĂšre ou d’une autre, essayer de livrer nos classements de puissance.

Avant de le faire, une petite mention pour les Spurs, Aston Villa, Sassuolo et Borussia Dortmund, qui manquent de peu. Peut-ĂȘtre la semaine prochaine!

10. PSG (🆕)

Il y a eu ce blip contre Manchester United mais le PSG en a remportĂ© sept d’affilĂ©e en Ligue 1, se tirant vers le haut du tableau.

Kylian MbappĂ© en particulier a l’air incroyablement pointu, avec un but ou une passe toutes les 40 minutes en championnat. Il a Ă©galement remportĂ© deux passes dĂ©cisives en Ligue des champions mercredi alors qu’ils se remettaient sur les rails en Europe.

9. RB Leipzig (👎 La semaine derniùre: 7)

Quelle diffĂ©rence un jeu peut faire. Leipzig a volĂ© ces derniers temps, apparemment insensible Ă la perte de Timo Werner, et se retrouve en tĂȘte de la Bundesliga avec 13 points sur 15 possibles.

Puis ils sont arrivés à Old Trafford, sont partis tÎt et ont capitulé tard. Seul le temps nous dira quel impact la pire défaite de la carriÚre de manager de Julian Nagelsmann aura sur lui et ses joueurs.

8. Real Sociedad (🆕)

Au sommet de la Liga aprĂšs sept sorties, la Real Sociedad est une bouffĂ©e d’air frais.

Avec Mikel Merino et David Silva qui brillent au milieu de terrain et Mikel Oyarzabal Ă l’avant-garde dans le dernier tiers, La Real ressemble Ă une Ă©quipe qui pourrait aller loin au niveau national et en Ligue Europa cette saison.

La victoire 4-1 du week-end dernier sur Huesca était leur troisiÚme victoire consécutive en championnat et la premiÚre fois que Huesca a concédé plus de deux fois en un match depuis le 1er février.

7. Ajax (🆕)

L’Ajax a juste dĂ» prendre sa place ici aprĂšs avoir Ă©tabli un record d’Eredivisie avec sa dĂ©faite 13-0 contre le VVV-Venlo le week-end dernier, avec un but en moyenne toutes les cinq minutes en seconde pĂ©riode. Il n’est pas surprenant de les voir Ă nouveau au sommet de l’Eredivisie.

Ce rĂ©sultat a Ă©tĂ© suivi d’un 2-2 Ă l’Atalanta en Ligue des champions, un rĂ©sultat impressionnant et dĂ©cevant Ă Ă©galitĂ© aprĂšs que l’Ajax ait pris les devants trĂšs tĂŽt.

6. Manchester United (🆕)

Sensationnel. Manchester United n’Ă©tait pas prĂȘt Ă faire partie de notre top 10, mais nous ne pouvions pas les ignorer aprĂšs la dĂ©molition 5-0 mercredi des leaders de la Bundesliga.

L’Ă©quipe d’Ole Gunnar Solskjaer a Ă©tĂ© incohĂ©rente jusqu’Ă prĂ©sent cette saison mais a bien rĂ©agi Ă la dĂ©faite humiliante 6-1 contre Tottenham.

Depuis, ils ont battu le PSG (2-1) et le RB Leipzig (5-0) en Europe, ainsi que Newcastle (4-1) en Premier League, et ont décroché un match nul 0-0 contre Chelsea. Ont-ils tourné un coin?

5. Everton (👎 La semaine derniùre: 2)

Cela ne fait pas deux bonnes semaines pour Everton. Sans Richarlison, expulsé pour son mauvais tacle sur Thiago dans le derby de Merseyside, les Toffees ont eu du mal à se mettre en route contre Southampton et ont perdu pour la premiÚre fois cette saison.

Ils restent en tĂȘte de la Premier League mais seront sans Richarlison pour leurs deux prochains matchs et Lucas Digne le week-end prochain aprĂšs son carton rouge sur la cĂŽte sud.

4. Lille (👍 La semaine derniùre: 6)

Désormais invaincu en neuf matches toutes compétitions confondues, Lille continue de nous impressionner.

Ils ne pouvaient faire match nul ce week-end, sacrifiant la premiĂšre place de la Ligue 1 dans le processus, mais une victoire de 4-1 en Ligue Europa contre le Sparta Prague (et des dĂ©faites pour Everton, Leipzig, Aston Villa pour n’en nommer que quelques-uns) signifie qu’ils montent dans notre classements de puissance tout de mĂȘme.

3. Naples (pas de changement)

Un coup, un Ă©chec. Napoli a subi une dĂ©faite embarrassante en Ligue Europa contre une Ă©quipe improvisĂ©e de l’AZ Alkmaar la semaine derniĂšre – l’Ă©quipe nĂ©erlandaise a perdu un certain nombre de joueurs Ă des tests de coronavirus positifs – mais est revenue en forme avec une victoire sur Benevento en Serie A.

Alors que presque toutes les Ă©quipes du continent se battent pour la forme, les hommes de Rino Gattuso ont remportĂ© quatre victoires en cinq matches de championnat et ont Ă©tĂ© contraints de renoncer Ă la Juventus aprĂšs avoir Ă©tĂ© interdits de voyager. C’est Ă peu prĂšs aussi impressionnant et stable que n’importe qui en Europe gĂšre actuellement.

2. Bayern Munich (👍 La semaine derniùre: 5)

Il n’y a tout simplement pas d’arrĂȘt du Bayern Munich. Ils ont dĂ» remonter ici aprĂšs avoir perdu contre Hoffenheim il y a quelques semaines, mais ils ont grimpĂ©. Depuis cette dĂ©faite, le Bayern a remportĂ© ses sept matchs toutes compĂ©titions confondues, marquant 25 buts.

Cette course leur a permis de maintenir l’Ă©cart avec Leipzig au sommet de la Bundesliga Ă un seul point, de remporter la Supercoupe de la DFL et de dĂ©marrer superbement en Ligue des champions – et cela malgrĂ© la perte de Serge Gnabry (coronavirus) et Alphonso Davies (blessure). Comme la saison derniĂšre, le ciel est la limite.

1. Milan (sans changement)

La Roma est devenue la premiĂšre Ă©quipe Ă empĂȘcher Milan de gagner cette saison alors que les Ă©quipes faisaient match nul 3-3 lundi soir, mais les Rossoneri restent en tĂȘte de la Serie A et ont lancĂ© leur campagne en Ligue Europa avec une victoire la semaine derniĂšre.

Zlatan Ibrahimović, maintenant ĂągĂ© de 39 ans, compte six buts en seulement trois apparitions en championnat et l’Ă©quipe trĂšs Ă©nergique de Stefano Pioli souligne bel et bien ses rĂ©fĂ©rences en tant que prĂ©tendants alors que leurs rivaux de Serie A continuent de faiblir.