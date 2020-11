Il y a eu une foule de matches amicaux internationaux mercredi soir.

Voici le meilleur de l’action.

De Boer toujours sans victoire alors que les Pays-Bas font match nul contre l’Espagne

AprĂšs que les hĂŽtes aient perdu Nathan AkĂ© Ă cause de ce qui semblait ĂȘtre une blessure prĂ©coce aux ischio-jambiers, c’est l’Espagne qui a frappĂ© en premier Ă Amsterdam lorsque Sergio Canales a marquĂ© son premier but international.

4 – Sergio Canales a Ă©tĂ© impliquĂ© dans quatre des sept tirs de l’Espagne in en premiĂšre pĂ©riode contre les Pays-Bas đŸ‡łđŸ‡± (un but et trois passes clĂ©s), marquant son premier but international. QualitĂ©. pic.twitter.com/QpqzJ3WmU5 – OptaJose (@OptaJose) 11 novembre 2020

Mais les NĂ©erlandais ont ripostĂ© dĂšs le dĂ©but de la seconde mi-temps lorsque le centre d’Owen Wijndal a trouvĂ© Donny van de Beek au second poteau, et l’homme de Manchester United a renvoyĂ© son cĂŽtĂ©.

2 – Donny van de Beek a marquĂ© deux buts avec ses deux derniers tirs pour @OnsOranje, aprĂšs avoir Ă©chouĂ© Ă trouver le filet avec ses 10 premiĂšres tentatives pour les Pays-Bas. Rugissement. pic.twitter.com/g0i3LXDPEJ – OptaJohan (@OptaJohan) 11 novembre 2020

1-1 Ă©tait comment ça s’est terminĂ©.

❌❌❌❌ – Frank de Boer devient le tout premier manager Ă rester sans victoire lors de ses quatre premiers matches en charge des Pays-Bas. #NEDESP – Gracenote Live (@GracenoteLive) 11 novembre 2020

La Finlande utilise les Fors pour assommer la France Ă Paris

1 – Marcus Thuram a disputĂ© son premier match avec l’Ă©quipe de France, 12 ans et 5 mois aprĂšs le dernier jouĂ© par son pĂšre, Lilian Thuram, avec les Bleus, le 13 juin 2008, contre les Pays-Bas. Filiation. #FRAFIN pic.twitter.com/DPlrQ6xXd0 – OptaJean (@OptaJean) 11 novembre 2020

Le choc de la nuit a eu lieu Ă Paris, oĂč l’attaquant de Brentford Marcus Forss a marquĂ© lors de ses dĂ©buts pour donner Ă la Finlande une avance de 28e minute.

L’erreur de Moussa Sissoko pour le premier but de la Finlande est totalement Ă©colier – bien sĂ»r que ClĂ©ment Lenglet lui passe dans une zone dĂ©licate mais les deux ratĂ©s suivis d’un troisiĂšme contact tentant de le ramener Ă Lenglet, se retrouvant aux pieds de Marcus Forss Ă la place … Inexplicable. – Recevez les actualitĂ©s du football français (@GFFN) 11 novembre 2020

Et trois minutes plus tard, c’Ă©tait 2-0 lorsqu’un autre dĂ©butant, Onni Valakari, a renvoyĂ© une beautĂ© Ă 20 mĂštres.

N’Golo KantĂ© a failli ramener un but en fin de match mais les Bleus n’ont finalement pas rĂ©pondu Ă une excellente performance finlandaise.

Kylian MbappĂ© s’ennuie tellement dans les tribunes qu’il est sur son tĂ©lĂ©phone. – Recevez les actualitĂ©s du football français (@GFFN) 11 novembre 2020

Waldschmidt à nouveau cadré en Allemagne contre la République tchÚque

L’attaquant du Benfica, Luca Waldschmidt, a donnĂ© l’avantage Ă l’Allemagne aprĂšs 13 minutes Ă Leipzig sur une excellente passe de Philipp Max, qui faisait ses dĂ©buts internationaux chez les seniors.

Luca Waldschmidt lors de ses deux derniers dĂ©parts pour l’Allemagne: ⚜ vs. dinde

⚜ vs. RĂ©publique TchĂšque Poursuivant sa belle forme pour le club et le pays cette saison. pic.twitter.com/qJ6BaUaTXR – Squawka Football (@Squawka) 11 novembre 2020

Florian Neuhaus a failli porter le score à 2-0 en seconde période mais sa volée a fait trembler la barre transversale.

Grifo prouve qu’il n’est jamais trop tard pour aider l’Italie Ă battre l’Estonie

Vincenzo Grifo a marquĂ© son premier but en Italie Ă l’Ăąge de 27 ans pour ouvrir le score Ă Florence avec un tir qui est entrĂ© hors du poteau.

Vincenzo Grifo, nĂ© en Allemagne de parents italiens. N’a jamais jouĂ© dans aucune des ligues italiennes. Maintenant marque pour l’Ă©quipe nationale italienne. 🇼đŸ‡č – Raffaele (@ItalianoCalcio) 11 novembre 2020

C’Ă©tait bientĂŽt 2-0 grĂące Ă un entraĂźnement bas dans le coin infĂ©rieur de Federico Bernadeschi.

Grifo a ensuite marqué son deuxiÚme du match sur penalty pour 3-0.

Et Riccardo Orsolini a complĂ©tĂ© la dĂ©route de l’Ă©quipe de Roberto Mancini en convertissant Ă©galement un penalty.

Neto marque son premier but alors que le Portugal bat Andorre

Le Portugal a poursuivi le thĂšme des premiers buts lorsque l’ailier des Wolves, ĂągĂ© de 20 ans, Pedro Neto, a inscrit son premier but international senior pour donner la tĂȘte aux hĂŽtes Ă Lisbonne.

Pedro Neto a marquĂ© huit minutes aprĂšs ses dĂ©buts au Portugal contre Andorre. Le rĂȘve commence pour le jeune de 20 ans. đŸ‡”đŸ‡č pic.twitter.com/HbCOm4x4Tj – Squawka Football (@Squawka) 11 novembre 2020

Puis, Ă la 29e minute, l’attaquant de Braga Paulinho a Ă©galement inscrit son premier but portugais pour porter le score Ă 2-0.

Renato Sanches de Lille a ensuite porté le score à 3-0 en début de seconde période aprÚs une passe décisive du remplaçant à la mi-temps Cristiano Ronaldo.

Et ce fut bientĂŽt 4-0 grĂące au deuxiĂšme but de Paulinho de la soirĂ©e, avant qu’un dĂ©fenseur andorran ne transforme un centre de Bernardo Silva dans son propre filet pour 5-0.

Cristiano Ronaldo sort du banc pour marquer son 102e but pour le Portugal 👑 pic.twitter.com/VbnFhOFvs7 – Objectif (@goal) 11 novembre 2020

Ronaldo a ensuite dirigé à la maison son 102e but international pour porter le score à 6-0, et João Félix a marqué 7-0 avec un joli but de volée.

Le doublé de Batshuayi aide la Belgique à revenir par derriÚre contre la Suisse

La Suisse a pris les devants aprĂšs 12 minutes Ă Louvain lorsque l’attaquant de Wolfsburg Admir Mehmedi a contrĂŽlĂ© un long ballon bien avant de claquer Ă la maison.

Mais quatre minutes aprÚs le début de la seconde période, Michy Batshuayi a égalisé pour la Belgique.

Michy Batshuayi a dĂ©sormais marquĂ© 20 buts pour l’Ă©quipe nationale belge. Monter dans la liste des meilleurs buteurs de tous les temps. 🇧đŸ‡Ș pic.twitter.com/q6UXMfuIAi – Squawka Football (@Squawka) 11 novembre 2020

Et l’homme de Crystal Palace a rapidement inscrit son deuxiĂšme but de la soirĂ©e et son 21e pour la Belgique au total pour porter le score Ă 2-1.

Autres résultats




























Rejoignez-nous demain pour une action plus amicale internationale.