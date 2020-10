Le Real Madrid est revenu sur la voie de la victoire après avoir battu Huesca 4-1 au stade Alfredo di Stéfano.

Buteurs: Hazard 40 ′, Benzema 45 ′, 90 ′, Valverde 54 ′; Ferreiro 75 ′

Malgré le score convaincant, Huesca a commencé le plus brillant et a eu deux chances de prendre les devants, avec Rafa Mir et Sergio Gómez qui se sont rapprochés très tôt.

Mais le Real Madrid a d̩marr̩ et apr̬s que Sergio Ramos ait vu une t̻te sauv̩e, Eden Hazard a ouvert le score avec un virage ̩tonnant et une frappe du pied gauche Рson premier but en 392 jours.

Karim Benzema a ensuite doublé son avance sur le coup de la mi-temps, contrôlant le centre profond de Lucas Vázquez avant de tirer à bout portant.

Federico Valverde a marqué son deuxième but en deux matchs avec une demi-volée nette, avant que David Ferreiro ne marque une consolation tardive pour les visiteurs.

Benzema a ensuite marqué son deuxième et quatrième du Real dans le temps additionnel, laissant à nouveau Los Blancos en tête de la Liga après un petit coup de forme.

Huesca traîne dangereusement dans la zone de relégation.