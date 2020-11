Bienvenue dans notre dernière série ici chez OneFootball où nous mettons en lumière un club de la Ligue de football chaque semaine.

C’est notre chance d’approfondir les équipes qui n’attirent normalement pas notre attention et de brandir une loupe sur la pléthore d’histoires brillantes en dehors de la Premier League.

Jusqu’à présent, nous avons examiné:

Cardiff City, comté de Derby, Sunderland, forêt de Nottingham, Huddersfield, Stoke, Birmingham, Sheffield Wednesday et Norwich.

Cette semaine, nous partons pour le trip-hop, les peaux et le cidre brillant: c’est Bristol.

Pouvez-vous me parler un peu du club?

Haut lieu des libres-penseurs et des gens en marge de la société, Bristol a toujours été l’endroit où l’étrange et le merveilleux vont faire leur travail et s’est récemment réinventé comme l’un des centres créatifs de Grande-Bretagne, tout en étant constamment voté comme l’un des villes les plus vertes du monde.

La ville recèle cependant un sombre passé. Bristol a une histoire de commerce des esclaves avec environ 500 000 personnes ayant été cruellement transportées vers les Amériques aux 17e et 18e siècles.

Cela a fait de la ville relativement petite du sud-ouest l’une des plus importantes de l’Empire britannique et a contribué à faire de Bristol, à un moment donné, le plus grand port d’Angleterre.

Cependant, le football a mis un temps relativement long à s’implanter dans la ville, le rugby étant son premier amour.

Cependant, il y a beaucoup de Bristoliens purs et durs à Ashton Gate, qui aspirent à leur retour au sommet du football anglais.

Des grands moments de leur histoire?

Fondée en 1894, Bristol City a rejoint la Football League en 1901 et les premières années ont été pleines de succès.

En tant que seul troisième club au sud de Birmingham – après Woolwich Arsenal et Luton – à être admis dans la Ligue de football, les Robins ont pris d’assaut la deuxième division, devenant champions en 1905/06 avec un total de points record et disputant 14 matchs. course gagnante qui ne sera battue qu’en 2018.

Lors de leur campagne inaugurale de première division, City a terminé finaliste devant les champions de Newcastle et est devenu la seule équipe du sud à terminer la saison dans les deux premières positions avant la première guerre mondiale.

City était l’une des équipes les plus redoutées du pays et n’était qu’à 90 minutes de remporter la FA Cup en 1909, avant d’être battue par Manchester United.

Nous aimerions dire que les bons moments ont continué à rouler à Ashton Gate, mais ce serait un mensonge.

À peine deux ans plus tard, ils ont été relégués dans la deuxième division et ne reviendraient pas avant 65 ans.

Dans l’intervalle, il y avait une course aux demi-finales de la FA Cup en 1920 et, remarquablement, une victoire en Welsh Cup en 1934 alors que City battait Tranmere Rovers en finale.

Ce n’est vraiment pas avant l’embauche d’Alan Dicks en 1967 que les Robins ont progressivement commencé à remonter vers le sommet du football anglais.

Après huit ans dans le poste, Dicks a finalement ramené Bristol City en première division, terminant trois points derrière les champions de Sunderland avec la légende du club Geoff Merrick, son leader sur le terrain.

Ils finiraient par profiter d’un passage de quatre ans dans l’élite, la 13e étant leur plus haute position en 1979 avant l’une des chutes les plus dramatiques du football anglais.

https://t.co/O6Zq7HZtmd pic.twitter.com/HAN3Y3cPWi – Bristol City FC (@BristolCity) 15 novembre 2020

Bristol City n’a pas encore goûté au football de première division depuis lors, mais ces derniers temps, ils ont été incroyablement proches, échouant le dernier jour de la saison 2018/19, glissant hors des places de barrage dans la dernière minute alors que Derby County a remporté le le côté de Lee Johnson avait tenu pendant presque toute la campagne.

Et il doit sûrement y avoir aussi des bas?

Après les sommets de leurs 20 premières années, Bristol City entrait dans une routine familière de rebondir entre les deuxième et troisième divisions.

Leur premier goût de relégation est venu en 1911, mais dans les années 1920, la tenue Ashton Gate était de vieilles mains à yo-yoing entre les ligues.

Une autre glissade le long de la table a suivi dans les années 1930 et en 1934, Bristol City était considéré comme le fouet de la troisième division sud. Les Robins subiraient leur plus lourde défaite cette année-là , s’inclinant 9-0 à Coventry City et quatre ans plus tard, la moitié d’Ashton Gate serait détruite par un raid aérien allemand.

Harry Dolman prendrait la relève en tant que président en 1947 et cela annoncerait le début d’une période plus stable dans l’histoire de Bristol City, mais son départ 30 ans plus tard était le début d’une pente glissante qui a finalement abouti à la cessation du club.

Après la relégation de l’élite en 1980, les dettes ont commencé à monter et les pertes financières ont augmenté, conduisant Bristol City à subir deux autres relégations et en 1982, il était dans la quatrième division et officiellement déclaré en faillite.

Le club a cependant ̩t̩ sauv̩ par Julian Marshall, Chris Garland, Jimmy Mann, Peter Aitken, Geoff Merrick, David Rodgers, Gerry Sweeney et Trevor Tainton Рdes joueurs seniors qui ont d̩chir̩ leurs contrats afin de voir City survivre.

Les Ashton Gate Eight sont depuis tombés dans le folklore de Robins et ont joué un rôle déterminant dans leur remontée des divisions à la fin de la décennie.

Les ann̩es 1990 ont ̩t̩ sombres pour les Robins, Tony Pulis pr̩sidant une ̩quipe particuli̬rement terrible plus tard dans cette d̩cennie, tandis que le Su̩dois Benny Lennartsson est devenu leur premier entrąneur non britannique Рavec un effet d̩sastreux.

Qui sont les légendes du club?

John Atyeo est le meilleur buteur de tous les temps du club et a une statue de lui-même devant Ashton Gate.

Geoff Merrick était l’un des Ashton Gate Eight et a aidé le club à revenir dans l’élite en 1976.

Billy mariage a fait partie du succès de City au début des années 1900 et a remporté 22 sélections en Angleterre pendant son séjour à Ashton Gate – un record du club.

Qu’en est-il de l’équipe actuelle? Des joueurs à surveiller?

Antoine Semenyo est un attaquant de 20 ans qui est passé par le système d’académie du club et est finalement devenu un habitué cette fois-ci. Un attaquant fort et pacy avec un œil pour le but, Semenyo a un bel avenir devant lui.

Zak Vyner et Taylor Moore deviennent tranquillement les Vidic et Ferdinand du championnat cette saison, formant un superbe partenariat défensif central qui pourrait voir les Robins enfin prendre leur place en Premier League.

Le manager est-il bon?

Dean Holden était l’assistant de l’ancien patron Lee Johnson pendant quatre ans avant d’occuper le poste d’entraîneur-chef au début de cette année.

Ce sentiment de continuité semble avoir fonctionné jusqu’à présent ce trimestre, City occupant actuellement la cinquième place du championnat après avoir perdu seulement trois matchs sur 11.

Il y a le sentiment sous-jacent que cela pourrait être un pas trop loin pour l’ancien défenseur de la ligue inférieure, mais dans cette saison folle et encombrée, qui sait ce qui pourrait arriver.

Enfin, comment ça se passe cette saison?

Jusqu’ici tout va bien, même si si l’histoire récente est quelque chose à dire, les fans de Bristol City ne seront pas encore trop excités.

Six victoires en 11 matchs est un retour assez d̩cent, mais quand vous regardez les ̩quipes contre lesquelles City a perdu РMiddlesbrough, Norwich, Bournemouth Рil est clair que les meilleures ̩quipes trouvent un moyen de les d̩passer.