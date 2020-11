Bienvenue dans notre derni√®re s√©rie ici chez OneFootball o√Ļ nous mettons en lumi√®re un club de la Ligue de football chaque semaine.

C’est notre chance d’approfondir les √©quipes qui n’attirent normalement pas notre attention et de lever une loupe sur la pl√©thore d’histoires brillantes en dehors de la Premier League.

Jusqu’√† pr√©sent, nous avons examin√©:

Cette semaine, nous partons pour la maison de Stephen Fry, Alan Partridge et du plus vieux chanteur de football du monde: c’est Norwich City.

Pouvez-vous me parler un peu du club?

Alors que la r√©volution industrielle a pris le contr√īle de la Grande-Bretagne et que les modes de vie agraires ont c√©d√© la place aux habitations urbaines, la place de Norwich en tant que deuxi√®me ville d’Angleterre c√©dait.

Ce qui √©tait autrefois l’endroit le plus important des √ģles britanniques, apr√®s Londres, √©tait maintenant consid√©r√© comme un marigot rural, coup√© du reste du pays et laiss√© √† lui-m√™me.

C’est une m√©taphore ordonn√©e du club de football qu’il produirait – des outsiders √©ternels qui n’ont jamais vraiment fait partie de l’establishment du football mais qui tout au long de son histoire a produit des moments vraiment brillants.

C’√©tait un d√©but peu propice pour les Canaries, mais dans les ann√©es 1990, le c√īt√© de Carrow Road √©tait consid√©r√© comme le champion du titre et le tueur du puissant Bayern Munich.

C’est une histoire de 118 ans.

Des grands moments de leur histoire?

Form√© dans le Criterion Cafe de la ville en 1902, le d√©but de Norwich City √©tait sem√© d’emb√Ľches. Ils ont √©t√© expuls√©s de la Norfolk & Suffolk League pour avoir pay√© ill√©galement des joueurs et au moment o√Ļ la premi√®re guerre mondiale est arriv√©e, la spirale des dettes a vu la partie d’East Anglia entrer en liquidation volontaire.

Mais apr√®s le cessez-le-feu en 1918, Norwich s’est officiellement r√©form√© et est entr√© dans la nouvelle troisi√®me division de la Ligue de football. Ils y resteront pendant la majeure partie des ann√©es 1920 et 1930, et ce n’est vraiment que lors de la saison 1958/59 que les Canaries marqueront le paysage plus large du football.

¬ęLa 59 ‚Ä≤ Cup Run¬Ľ est depuis entr√©e dans l’histoire de Norwich comme l’une de ses plus grandes gloires puisqu’elle n’est devenue que le quatri√®me club de troisi√®me rang √† se qualifier pour les demi-finales de la comp√©tition. En chemin, ils ont battu Tottenham de premi√®re division et Manchester United de Matt Busby.

Luton les a finalement battus dans une rediffusion, mais en tant que manager Archie Macaulay a c√©d√© la place √† Ron Ashman, les Canaries ont conserv√© leur habitude de victoire. La promotion de la deuxi√®me division a √©t√© scell√©e en 1960, la quatri√®me place a suivi en 1961 et l’ann√©e suivante, Norwich a finalement remport√© son tout premier troph√©e majeur.

Rochdale √©tait l’adversaire lors de la finale de la Coupe de la Ligue alors que Norwich a √©cras√© l’√©quipe du Lancashire, les battant 4-0 en deux manches.

La deuxi√®me division est l’endroit o√Ļ ils resteraient tout au long des ann√©es 1960, mais alors que l’√©t√© de l’amour c√©dait la place √† la semaine de trois jours, les choses semblaient typiquement gaies √† Carrow Road.

L’ann√©e 1972 verrait Norwich remporter la deuxi√®me division par un seul point de Birmingham et pr√©tendre √† la promotion au premier rang pour la premi√®re fois.

Sous Ron Saunders, les Canaries ont survécu à leur première campagne en Première Division de deux points et ont atteint une autre finale de la Coupe de la Ligue.

Ils perdraient cette fois Рun Tottenham inspiré de Pat Jennings remportant 1-0 à Wembley Рet à peine 12 mois plus tard, Saunders ayant démissionné, ils ont été relégués en deuxième division.

Une décennie stérile a suivi, mais au milieu des années 1980, les Canaries étaient de retour au pays du football et se disputaient à nouveau des trophées.

Une fois de plus une équipe de première division, Norwich a battu son rival amer Ipswich en demi-finale de la Coupe de la Ligue, puis a remporté le trophée à trois bras une deuxième fois lorsque Sunderland a été battu 1-0 en finale.

Ce serait une journée historique, pas seulement pour Norwich mais pour le football anglais en général, mais nous y reviendrons plus tard.

Cela relancerait cependant leur p√©riode de succ√®s la plus prolong√©e avec neuf saisons successives dans l’√©lite √† partir de 1986.

La saison 1992/93 √©tait cependant le filigrane √©lev√© alors que Norwich devenait improbable pr√©tendant au titre lors de la saison inaugurale de Premier League, affrontant Manchester United et Aston Villa jusqu’aux derni√®res semaines avant de finir troisi√®me.

Cela les a plac√©s dans la Coupe UEFA de la saison suivante o√Ļ les hommes de Mike Walker affronteraient la superpuissance europ√©enne Bayern Munich au deuxi√®me tour.

Il y a 2ÔłŹ‚É£5ÔłŹ‚É£ ans aujourd’hui‚Ķ Coupe UEFA Deuxi√®me tour (1√®re √©tape) Bayern Munich 1ÔłŹ‚É£

(Nerlinger 41 ‘)

Norwich City 2ÔłŹ‚É£

(Goss 12 ‘, Bowen 30’) # ncfc pic.twitter.com/xBcZ5fypuz – Norwich City FC (@NorwichCityFC) 19 octobre 2018

Martin Samuel du Times a d√©crit l’ambiance avant le match: “Les Allemands n’avaient jamais perdu √† domicile face √† une √©quipe anglaise et l’exp√©dition de Norwich √©tait consid√©r√©e comme une simple journ√©e exotique avec un match de football.”

Walker, √©tonnamment, a cibl√© le joueur mondial de l’ann√©e Lothar Mattha√ľs comme leur maillon faible et cela s’est av√©r√© √™tre un coup de ma√ģtre.

Les Canaries ont remport√© le match 2-1 gr√Ęce aux buts de Jeremy Goss et Mark Bowen et deviendraient la premi√®re et la seule √©quipe anglaise √† gagner √† l’Olympiastadion.

Ces derni√®res ann√©es, Norwich est devenu l’arch√©type du club de yo-yo, rebondissant entre le championnat et la Premier League et ne restant jamais vraiment dans l’une ou l’autre division trop longtemps.

Depuis 2017, l’entra√ģneur allemand Daniel Farke dirige Carrow Road et a supervis√© une r√©volution dans leur style de jeu ainsi qu’une promotion en Premier League et une rel√©gation ult√©rieure au championnat.

Et il doit s√Ľrement y avoir aussi des bas?

On pourrait dire que le premier demi-siècle de Norwich était un creux continu.

Rebondir dans les ligues inférieures, avoir du mal à attirer des foules significatives et à un moment donné, devoir demander à nouveau le statut de Ligue de football.

Les années 60, 70 et 80 ont été une fois de plus parsemées de plus de bas que de hauts, même leur plus grande année étant parsemée de catastrophes.

En 1985, les Canaries ont remport√© leur deuxi√®me, et jusqu’√† pr√©sent le dernier, troph√©e majeur sous la forme de la Coupe de la Ligue.

Mais apr√®s avoir battu Sunderland ce jour-l√† √† Wembley, quelques semaines plus tard, le club de Carrow Road a √©t√© rel√©gu√© en deuxi√®me division – et a fait un morceau de l’histoire du football anglais dans le processus.

Norwich tomberait dans l’infamie en tant que premi√®re √©quipe du football britannique √† remporter de l’argenterie majeure et √† √™tre rel√©gu√©e la m√™me saison.

Beaucoup plus de rel√©gations ont suivi dans les ann√©es 90 et au d√©but de ao√Ľt, mais le point le plus bas est vraiment arriv√© le 28 f√©vrier 2005.

Norwich, menac√© de rel√©gation, faisait match nul 2-2 √† domicile contre Manchester City et l’actionnaire majoritaire et chef de la t√©l√©vision, Delia Smith, ne l’avait tout simplement pas.

Sur le terrain de Carrow Road, elle a march√© √† la mi-temps et a produit l’un des moments classiques de la Premier League.

Les discours √† la mi-temps de Delia Smith vont √™tre obligatoires maintenant que Norwich est de retour en Premier League, non? ūü§£ pic.twitter.com/ZX3EzQuubN – Soccer AM (@SoccerAM) 9 juin 2019

L’√©quipe de Nigel Worthington terminerait la saison deuxi√®me √† partir du bas, remportant seulement six matchs au total.

Qui sont les légendes du club?

Kevin Keelan est le d√©tenteur du record d’apparitions du club, ayant jou√© 673 fois entre 1963 et 1980.

Duncan Forbes était un hardman écossais non-sensé qui a passé 13 ans à Carrow Road et a été nommé dans leur plus grand jamais XI.

Mark Bowen √©tait l’un des h√©ros de cette nuit-l√† √† Munich et allait jouer plus de 300 matchs pour le club.

Qu’en est-il de l’√©quipe actuelle? Des joueurs √† surveiller?

C’est une √©quipe remplie de talents en Premier League et qui devrait vraiment √™tre difficile pour la promotion √† la fin de la saison.

Max Aarons a connu une ann√©e d’√©vasion la derni√®re fois dans l’√©lite, mais est rest√© autour de ce trimestre malgr√© son lien √©troit avec Barcelone cet √©t√©. Cela vous dit tout sur la qualit√© de ce joueur de 20 ans, que c’√©tait une surprise qu’il ne se soit pas retrouv√© au Camp Nou.

Emi Buendia est un autre joueur qu’il a pu quitter cet √©t√©, mais a d√©cid√© de lui donner une autre chance dans l’East Anglia. Le milieu offensif n’a que 23 ans et est sur le radar de certains des plus grands clubs europ√©ens.

Le manager est-il bon?

Tout comme David Wagner à Huddersfield ou Thomas Frank à Brentford, Farke était un inconnu à son arrivée en Angleterre, chargé de sortir son équipe du championnat.

Cela fait trois ans depuis sa nomination, arrivant du Borussia Dortmund II dans le but de r√©volutionner le style de jeu des Canaries et d’aider √† d√©velopper un lot de jeunes brillants.

Cela a √©t√© un sac m√©lang√©, mais Farke et Norwich sont l√† pour le long terme et c’√©tait r√©confortant de voir le club rester avec le joueur de 43 ans lors de la rel√©gation.

Enfin, comment ça se passe cette saison?

Seules deux défaites toute la saison suggèrent que Norwich est très en quête de promotion à la fin de la saison.

Les buts – seulement 13 – ont peut-√™tre √©t√© difficiles √† atteindre, mais les Canaries ont le troisi√®me meilleur bilan d√©fensif de la division et l’utiliseront presque certainement comme base de tout succ√®s suppl√©mentaire ce trimestre.