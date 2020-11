Bienvenue dans notre dernière série ici chez OneFootball où nous mettons en lumière un club de la Ligue de football chaque semaine.

C’est notre chance d’approfondir les équipes qui n’attirent normalement pas notre attention et de lever une loupe sur la pléthore d’histoires brillantes en dehors de la Premier League.

Cette semaine, nous partons pour la ville qui, comme Rome, est construite sur sept collines mais contrairement à la capitale italienne accueille les Championnats du monde de snooker et le National Videogame Museum: c’est Sheffield Wednesday.

Pouvez-vous me parler un peu du club?

L’un des clubs professionnels les plus anciens du monde, Sheffield Wednesday tire son nom de Darnall Wednesday, une équipe d’entreprise des années 1840 dont le jour de congé était, vous l’avez deviné, mercredi.

Le cricket était la principale activité de loisir à l’époque, mais à l’hôtel Adelphi en septembre 1867, le Sheffield Wednesday Football Club est né avec plus de 60 membres au cours de cette toute première semaine.

Mercredi a été le club le plus populaire du pays au cours de ses premières années d’existence et a l’honneur unique d’avoir un joueur représentant l’Angleterre dans le tout premier match de cricket international et le tout premier match de football international.

Voici donc un club avec une histoire étonnante: un géant d’avant-guerre qui avait une dynastie que beaucoup pensaient ne jamais finir.

C’est fini, mais l’équipe de Steel City a eu une deuxième formation de talents au début des années 90 quand elle est devenue membre fondateur de la Premier League, avait l’une des équipes les plus excitantes et était régulièrement regardée par l’une des plus grandes foules de La Grande-Bretagne.

Des grands moments de leur histoire?

Il est difficile de surestimer la taille d’un club mercredi pendant les années d’avant-guerre.

Le football à cette époque, en tant que jeu de la classe ouvrière, était basé presque uniquement sur des centres industriels et il n’y avait nulle part plus productif et féroce que Sheffield.

Ville de l’acier qui a rendu la coutellerie célèbre dans le monde entier, Sheffield était un foyer de travail et donc un foyer de jeunes hommes prêts à jouer au football.

Sheffield avait sa propre FA Challenge Cup en 1877, tel était le nombre d’équipes dans la ville, et mercredi était de loin le meilleur.

En Ecosse, l’international Jack Lang, ils avaient sans doute le meilleur joueur du monde et en 1880, il avait la distinction de devenir le tout premier professionnel du monde.

En 1930, mercredi avait déjà remporté huit trophées majeurs, dont deux FA Cup, quatre titres de première division et deux titres de deuxième division, et n’avait pas terminé plus bas que troisième de la première division entre 1927 et 1936 – un record qui est toujours d’actualité. .

Le club roulait tous devant eux et a terminé sa période de domination de 30 ans en 1935 lorsqu’il a remporté à nouveau la FA Cup, battant West Brom 4-2.

Les bons moments semblaient ne jamais finir, mais le déclenchement de la seconde guerre mondiale a interrompu le football à travers l’Europe pendant cinq ans et mercredi ne s’est jamais vraiment remis.

Il y a eu un bref sommet entre le milieu et le début des années 1960 lorsqu’ils se sont affrontés avec les doubles vainqueurs immortels de Tottenham et ont terminé deuxième derrière ce même camp en 1961.

Des temps sombres ont suivi (dont plus tard), mais les années 1990 ont semblé donner une nouvelle vie à la tenue de Hillsborough.

Ron Atkinson et son manteau de fourrure étaient aux commandes en 1991 quand une deuxième division de l’époque a battu Manchester United lors de la finale de la Coupe de la Ligue, réclamant sa première pièce d’argenterie majeure depuis 1935 et devenant la dernière équipe à remporter l’un des deux principaux trophées de l’Angleterre tout en restant être dans le deuxième niveau.

C’est aussi un résultat qui a peut-être produit la meilleure anecdote du football anglais – un fanzine de Sheffield Wednesday s’appelle War of the Monster Trucks parce que c’est ce qu’ITV a montré après le match, plutôt que de regarder le capitaine de mercredi Nigel Pearson soulever le trophée.

Atkinson est parti pour Aston Villa cet été-là , mais Sheffield était clairement l’endroit à être car mercredi est revenu dans l’élite et a terminé une troisième remarquable.

La campagne suivante, 1992/93, a été l’une des plus mouvementées de toute l’histoire du club, car ils ont terminé la saison inaugurale de Premier League en septième mais ont atteint les finales de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup.

L’un des moments les plus mémorables de cette course de la FA Cup a été de battre ses rivaux acharnés Sheffield United à Wembley en demi-finale, avec Mark Bright et Chris Waddle s’assurant que la moitié bleue et blanche de la ville avait le droit de se vanter.

L’industrie de l’acier a peut-être diminué au fil des ans, mais l’appétit de mercredi pour le travail acharné et le succès n’a certainement pas été le cas.

Et il doit sûrement y avoir aussi des bas?

Le déclenchement de la guerre en 1939 a interrompu les progrès de mercredi dans son élan et après cela, le club est entré dans ses années yo-yo.

Le club a été relégué puis promu six fois dans les années 1950, mais ce sont les deux décennies qui ont suivi qui ont frappé le plus durement mercredi.

En 1964, le club a été traîné dans la boue par le scandale des paris qui a secoué le football britannique. Trois joueurs de mercredi – Peter Swan, David Layne et Tony Kay – ont parié contre leur propre équipe lors d’un match à l’extérieur à Ipswich et ont été reconnus coupables de fraude puis bannis à vie du match.

Sur le terrain dans les années 1970, mercredi a été relégué en troisième division pour la première fois de son histoire et a failli descendre en quatrième division en 1976, seulement pour une forme tardive pour les maintenir.

Les années 80 étaient stables, bien que peu spectaculaires, mais une tragédie frappait le stade de Hillsborough du club en avril 1989 lorsque 96 supporters de Liverpool sont morts après avoir été écrasés à l’extrémité de Leppings Lane.

À l’ère moderne, les hiboux ont de nouveau été relégués au troisième rang en 2005 et cinq ans plus tard, ils ont dû faire face à un certain nombre d’ordres de liquidation pour des factures impayées et de TVA.

L’ancien propriétaire de Portsmouth, Milan Mandaric, a sauvé le club de la faillite et les a vendus à l’homme d’affaires thaïlandais Dejphon Chansiri.

Après un début prometteur, ils ont été plongés dans la tourmente l’été dernier lorsque l’EFL a reconnu mercredi coupable d’avoir enfreint les règles de dépenses et leur a infligé une pénalité de 12 points pour le début de cette saison. Cela a depuis été réduit de moitié.

Qui sont les légendes du club?

Derek Dooley était un natif de Sheffield qui a ensuite été aimé par les fans de mercredi et de United. Il a marqué 62 fois en seulement 61 apparitions pour les Owls dans les années 1950.

Chris Waddle Il n’a rejoint mercredi qu’au crépuscule de sa carrière, mais a joué un rôle déterminant dans leur arrivée aux finales de la Ligue et de la FA Cup en 1993.

Ron Springett a remporté 33 sélections en Angleterre pendant son séjour mercredi et a joué pendant leur millésime du début des années 1960.

Qu’en est-il de l’équipe actuelle? Des joueurs à surveiller?

Kadeem Harris est un ailier droit pacy qui a été un sous-manager régulier Garry Monk cette saison. Un artiste incohérent qui rebondissait dans les clubs de championnat, le joueur de 27 ans semble avoir trouvé l’environnement parfait à Hillsborough et s’est épanoui.

Un autre homme impressionnant dans des circonstances difficiles est Josh Windass – fils de Dean. Actuellement prêté par Wigan, le joueur de 26 ans est son meilleur buteur jusqu’à présent cette saison avec deux buts.

Le manager est-il bon?

Il n’y a pas si longtemps, Garry Monk était considéré comme à l’avant-garde de la prochaine génération d’entraîneurs britanniques, ayant emmené Swansea aux 32 derniers de la Ligue Europa et co-top de la Premier League en octobre 2014 après de célèbres victoires. Arsenal et Manchester United.

Cela a été une mauvaise décision après l’autre pour Monk depuis lors, et se retrouve à Hillsborough avec ce qui est probablement son dernier coup à la direction du championnat.

Enfin, comment ça se passe cette saison?

Pas génial, si nous sommes honnêtes.

Mercredi a commencé la saison avec -12 points après avoir été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles de dépenses de l’EFL, mais même si ce n’était pas le cas, le club se retrouverait toujours dans les quatre derniers après avoir remporté seulement trois matchs toute la saison.

Six buts marqués en 10 matchs ne font pas de survie.