Southampton a annonc√© que le milieu de terrain Oriol Romeu avait sign√© une prolongation de contrat √† St Mary’s.

L’accord pr√©c√©dent de l’Espagnol devait expirer √† la fin de la campagne en cours.

Mais il a maintenant mis fin aux sp√©culations sur son avenir en signant un nouvel accord qui court jusqu’√† l’√©t√© 2023.

#SaintsFC est ravi d’annoncer que @OriolRomeu a sign√© un nouveau contrat de deux ans et demi avec le club! ūüėá – Southampton FC (@SouthamptonFC) 19 novembre 2020

“Rester ici plus longtemps est exactement ce que je voulais et je suis si heureux et ravi d’arriver √† ce point”, a d√©clar√© Romeu sur le site officiel du club.

¬ęJe suis ici depuis six ans maintenant et ce fut un long voyage, mais je suis tr√®s excit√© et je me sens bien, donc je veux continuer sur cette lanc√©e.

¬ęOn se sent vraiment chez soi ici. Je connais tout le monde autour et ils me connaissent, donc c’est g√©nial de m’engager dans le club et je suis heureux qu’ils aient √©galement insist√© pour que je reste.

“J’ai toujours essay√© d’aider l’√©quipe du mieux que je pouvais et les choses se sentent vraiment en ce moment donc nous devons continuer comme √ßa.”

Le joueur de 29 ans a signé à Chelsea en 2015 et a fait un peu moins de 200 apparitions pour les Saints à cette époque.