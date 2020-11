La Premier League revient avec quatre matches samedi.

Vérifiez régulièrement les mises à jour tout au long de la journée.

Toutes les heures BST

Newcastle 0-2 Chelsea

Buteurs: Fernández OG 10 ′, Abraham 65 ′

Chelsea a pris la tête de la Premier League avec une victoire à Newcastle samedi midi.

Les Blues ont pris les devants après 10 minutes quand un dangereux centre de Mason Mount a mis Federico Fernández de Newcastle sous pression, et le défenseur a fini par transformer le ballon dans son propre filet.

5 – Depuis ses débuts en septembre 2014, aucun joueur de Premier League n’a marqué plus de buts contre son camp dans la compétition que Federico Fernández (niveau 5 avec Lewis Dunk). Malheur. pic.twitter.com/p6Op0uHwa7 – OptaJoe (@OptaJoe) 21 novembre 2020

Une erreur de Fernández au début de la seconde mi-temps a failli coûter un deuxième but à son équipe, mais après s’être emparé de la mauvaise passe arrière du défenseur, Timo Werner a gâché sa tentative de quadrillage pour Tammy Abraham.

Isaac Hayden a ensuite raté une chance dorée d’égaliser à la 57e minute en skiant un tir au-dessus de la barre suite à une erreur d’Antonio Rüdiger.

Et ils ont été obligés de payer quelques minutes plus tard quand, après une brillante course au volant, Werner a glissé jusqu’à Abraham et l’attaquant a terminé le poteau pour porter le score à 2-0.

23 РDepuis le d̩but de la saison derni̬re, Tammy Abraham a marqu̩ 23 buts toutes comp̩titions confondues, 11 de plus que tout autre joueur de Chelsea. Fendu. pic.twitter.com/Hv5zNGYvBD РOptaJoe (@OptaJoe) 21 novembre 2020

Sean Longstaff est ensuite allé près de réduire le déficit, mais son effort à longue portée a coupé la barre transversale en chemin.

Et Werner a ensuite pensé qu’il avait fait 3-0 en contournant le gardien Karl Darlow, mais le drapeau était hors-jeu.

Aston Villa v Brighton (15h00)

Bertrand Traoré est en forme et sur le banc de Villa; Lewis Dunk part pour Brighton après une suspension de trois matches.

Tottenham – Manchester City (17h30)

Tottenham est sans Matt Doherty après avoir été testé positif pour Covid-19; Fernandinho manque City en raison d’un problème d’estomac.

Manchester United contre West Brom (20h00)

United espère que Marcus Rashford se sera remis d’une blessure à l’épaule à temps pour jouer; Branislav Ivanovic, Matheus Pereira et Callum Robinson sont tous disponibles pour les Baggies après être sortis de leur isolement.