La Premier League est revenue de la trêve internationale avec un week-end d’action intéressant.

Il est temps de couronner notre joueur de la semaine …

Diogo Jota (Liverpool)

Comment améliorez-vous la perfection?

C’est une question que de nombreux clubs se sont posée dans le passé, et la réponse n’est jamais évidente.

Parfois, les clubs ajoutent une superstars de trop à leurs rangs et cela bouleverse l’applecart. Barcelone rachète Antoine Griezmann est un exemple récent qui me vient à l’esprit.

Mais parfois, il arrive une signature qui va comme un gant. La capture estivale de Diogo Jota par Liverpool se sentait comme une habile à l’époque et jusqu’à présent, le Portugais a largement dépassé les attentes.

Diogo Jota a joué à l’aile gauche, à l’aile droite, à l’avant-centre et a marqué du pied gauche, du pied droit et de la tête. Signature de l’été. pic.twitter.com/NLpfhN3ZAG – 𝚃𝚃 (@TheGerrardRoIe) 22 novembre 2020

Son excellente tête lors de la victoire convaincante de dimanche sur Leicester était déjà son huitième but en 12 apparitions depuis son passage à Merseyside.

De plus, c’était son quatrième but en quatre matches à Anfield cette saison. À titre de comparaison, c’est autant que toute l’équipe de Manchester City en Premier League.

Diogo Jota est le premier joueur de notre histoire à marquer dans chacune de ses 4 premières apparitions de haut niveau à domicile 🤩⚽️ pic.twitter.com/5dVAS1SGZa – Liverpool FC (@LFC) 22 novembre 2020

Liverpool était sans Mohamed Salah pour ce test délicat contre Leicester, mais vous l’auriez à peine remarqué car Jota peut si bien se positionner le long de la ligne de front.

Son triplé contre l’Atalanta en Ligue des champions le mois dernier a suscité de nombreuses discussions idiotes sur la question de savoir si les jours de Roberto Firmino à Liverpool sont comptés.

Jota se révèle actuellement être un buteur plus prolifique que Firmino, mais en cette saison encombrée, le besoin d’options est plus grand que jamais et le patron des Reds Jürgen Klopp a sûrement le casse-tête de sélection le plus agréable de toute l’Europe en ce moment.

Peu de gens ont réalisé que Diogo Jota était aussi bon. Mais l’équipe de recrutement de Liverpool l’a vu. – Paul Hayward (@_PaulHayward) 22 novembre 2020

Que fait-il quand Salah, Firmino, Sadio Mané et Jota sont tous en forme et disponibles? Eh bien, vous pouvez probablement vous attendre à ce qu’il joue à nouveau un devant quatre, comme il l’a fait contre Manchester City il y a quelques semaines. Bonne chance à tous ceux qui ont le malheur de jouer contre ce Fab Four.

«Nous sommes heureux pour lui», a déclaré Salah quand on lui a demandé cette semaine ce que les trois autres pensaient de la forme de Jota.

«En tant que coéquipiers, nous essayons de nous pousser les uns les autres chaque jour à l’entraînement, donc pour voir quelqu’un entrer et marquer des buts, vous vous sentez également heureux pour lui parce que vous sentez qu’il va aider votre équipe et nous faciliter la tâche. de face.

«J’espère que cela se produira encore et encore et encore. Marquer quelques buts est un bon moyen pour lui de commencer ici peut-être avec confiance.

«Avoir quelqu’un d’autre qui peut marquer des buts est une excellente option pour nous. Maintenant, avec Diogo, nous pouvons jouer quatre ensemble ou nous pourrions encore jouer trois. “

Les pertes de Virgil van Dijk et Joe Gomez à la suite d’une blessure ressemblaient à des coups de marteau pour les chances de titre de Liverpool, mais l’arrivée de Jota pourrait bien être ce qui leur donne finalement l’avantage sur leurs rivaux cette saison.

Diogo Jota lorsque la signature de Thiago a détourné toute l’attention de son déménagement à Liverpool… #LIVLEI #LFC pic.twitter.com/QMcGrNu90I – Tas Mavridis (@MavridisTas) 22 novembre 2020

Comment améliorez-vous la perfection? Signez Diogo Jota, voilà comment.