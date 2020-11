Il est temps de remettre un autre prestigieux prix du joueur de la semaine OneFootball Premier League.

Et cette semaine va à 


James Ward-Prowse (Southampton)

Nous avons tous fantasmĂ© sur l’alignement d’un coup franc et le ping dans le coin supĂ©rieur.

Dimanche, lors de l’impressionnante victoire 4-3 de Southampton Ă Aston Villa, James Ward-Prowse a fait exactement cela. Pas une fois, mais deux fois.

Et avant de faire cela, le skipper des Saints avait également décroché une excellente passe décisive sur un autre coup franc.

Ward-Prowse a sans doute la meilleure technique de la Premier League en ce qui concerne les situations de balle morte et sa livraison hors du commun ne demandait qu’Ă rentrer chez lui.

🍩 @ Prowsey16

đŸ’Ș @ JVestergaard7 Lorsque la livraison est tout aussi bonne que la finition đŸ€€ pic.twitter.com/vTFcYUMDEO – Southampton FC (@SouthamptonFC) 2 novembre 2020

Ward-Prowse a rapidement obtenu son nom sur la feuille de match avec son premier coup franc de l’aprĂšs-midi – un bel effort de curling de 25 mĂštres.

Et juste pour prouver que ce n’Ă©tait pas un hasard, il a rĂ©pĂ©tĂ© l’exploit quelques minutes plus tard, seule sa deuxiĂšme frappe Ă©tait encore meilleure, Ă©tant donnĂ© qu’elle Ă©tait plus proche du but et donc plus difficile de se lever et de franchir le mur.

Supprimer simplement, une masterclass de coup franc @ Prowsey16 đŸ€© Lequel avez-vous prĂ©fĂ©rĂ©, fans de #SaintsFC? 🚀 pic.twitter.com/XyAzSvZDxV – Southampton FC (@SouthamptonFC) 1 novembre 2020

“Quand il a une chance autour de la surface, il est incroyable”, a dĂ©clarĂ© le manager des Saints Ralph HasenhĂŒttl Ă BBC Sport aprĂšs le match.

«Je suis heureux qu’il en ait marquĂ© deux mais aussi parce qu’il a fourni une passe dĂ©cisive pour le premier but et pour celui refusĂ© par le VAR.

«Sur les coups francs, il est incroyable et il s’amĂ©liore.

“Ce n’est pas un hasard s’il est notre capitaine, il est notre modĂšle pour ce que nous reprĂ©sentons – c’est un combattant incroyable pour l’Ă©quipe.”

Quel coup franc a le plus aimĂ© @ Prowsey16? đŸ€” Il dit que Vestergaard Ă©tait sur le point de prendre le deuxiĂšme! 👀 Écoutez le capitaine de Southampton avec @BBCMOTD 🔊👇 # SaintsFC pic.twitter.com/SI71FH0qve – BBC Radio Solent Sport (@solentsport) 1 novembre 2020

Ward-Prowse est actuellement le meilleur spécialiste du coup franc direct de la Premier League.

Trent Alexander-Arnold de Liverpool n’est pas loin derriĂšre lui et Kevin De Bruyne de Manchester City peut les frapper aussi, mais cette statistique dit tout sur les prouesses de Ward-Prowse.

Depuis le dĂ©but de la saison derniĂšre, James Ward-Prowse a marquĂ© 13% de tous les buts directement sur coups francs en Premier League. – Daniel Storey (@ danielstorey85) 1 novembre 2020

De plus, ses deux coups francs contre Aston Villa le placent au 12e rang de la liste de conversion de tous les temps de la Premier League et signifient qu’il a Ă©galement surpassĂ© la lĂ©gende des Saints Matt Le Tissier.

Et si tout cela n’Ă©tait pas assez cool, j’ai fĂȘtĂ© son 26e anniversaire dimanche.

“C’est bien de toujours marquer quelques buts le jour de ton anniversaire, je vis mon rĂȘve d’enfance donc je suis heureux”, a dĂ©clarĂ© le milieu de terrain Ă Match of the Day.

“J’ai appris Ă mon petit garçon comment faire ces coups francs dans le jardin.”