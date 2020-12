“Le bon docteur” est l’un des drames médicaux les plus réussis de ces dernières années. Depuis sa création en 2017, la série a réussi à se démarquer des autres en recevant des critiques élogieuses pour la grande performance de Freddie Highmore dans le rôle-titre de Shaun Murphy, un jeune chirurgien autiste qui vient travailler à l’hôpital San Jose St.Bonaventure.

fiction, diffusé sur ABC, semble avoir le potentiel de suivre les traces d’émissions comme “Grey’s Anatomy”. Il en est actuellement à sa quatrième saison et le grand succès qu’il a prédit qu’il pourra rester à l’antenne pendant de nombreuses années. Le portail Web «Screenrant» a compilé une liste de 10 faits que seuls les fans dévoués connaissent sur le drame médical

“The Good Doctor” a été créé le 25 septembre 2017, depuis lors, il est devenu l’une des séries télévisées les plus populaires (Photo: ABC)

1. IL EST BASÉ SUR UNE SÉRIE SUD-CORÉE: Cette série est une version américaine d’une émission à succès de Corée du Sud avec le même concept. La version originale a remporté plusieurs prix et a eu suffisamment de succès pour attirer l’attention d’un réseau américain et d’un groupe de producteurs. Malgré tout cela, «Good Doctor» de Corée du Sud n’a duré que 20 épisodes et a été diffusé d’août à octobre 2013.

2. FREDDIE HIGHMORE A INITIALEMENT REJETÉ SON RÔLE DE DIRECTION: Les producteurs de “The Good Doctor” ont cherché Freddie Highmore pour jouer dans la série, cependant, l’acteur a refusé le rôle-titre dans une série de David Shore pour une raison: il avait passé plusieurs années à jouer dans une autre émission, Bates Motel. Heureusement pour les fans de «The Good Doctor», Highmore et Shore ont pris la parole, et l’acteur a été convaincu de jouer dans la série.

3. IL Y A PLUSIEURS ACTEURS QUI ONT VRAIMENT DE L’AUTISME: Beaucoup de gens trouvent merveilleux que «The Good Doctor» se concentre sur un personnage autiste. Cependant, beaucoup d’autres sont contrariés que le personnage principal de cette émission ne soit pas joué par une personne autiste. Bien que cela ne compense en aucun cas cette plainte parfaitement valable, il est intéressant de noter que quelques acteurs du spectre autistique sont apparus dans la série.

4. FREDDIE HIGHMORE ET ANTONIA THOMAS SONT D’ANGLETERRE: Reddie Highmore, Chuku Modu et Antonia Thomas sont tous nés en Angleterre, et dans deux de ces cas, vous ne le sauriez jamais en regardant l’émission. L’accent naturel de Highmore et Thomas n’est pas du tout ce à quoi nous nous attendions.

5. FREDDIE HIGHMORE N’AURAIT QUE 3 JOURS GRATUITS ENTRE BATES MOTEL ET LE BON DOCTEUR: Comme mentionné ci-dessus, lorsque Freddie Highmore s’est vu offrir le personnage principal de «The Good Doctor», il était occupé à jouer dans «Bates Motel». Le rôle du Bates Motel de Highmore était émotionnellement exigeant. C’est pourquoi il est si impressionnant que Highmore ait commencé son travail dans The Good Doctor seulement 3 jours après avoir quitté le plateau de Bates Motel pour la dernière fois.

“The Good Doctor” a été salué par la critique pour la performance exceptionnelle de Freddie Highmore dans le rôle-titre de Shaun Murphy. (Photo: ABC)

6. LE PROGRAMME A DÉJÀ PERDU DEUX MEMBRES PRINCIPAUX DU CAST: La première star originale à partir était Chuku Modu, qui jouait le Dr Jared Kalu. Même s’il était triste de voir le personnage sortir, l’histoire qui a conduit à cela a été très bien gérée. Le deuxième à partir était Beau Garrett, qui jouait l’avocat de l’hôpital Jessica Preston. Elle a tout simplement disparu de la série sans aucune fanfare.

7. L’ÉPISODE PREMIÈRE ÉTAIT UN GRAND SUCCÈS: La première de la série était si grande que seul le pilote a obtenu de bonnes notes et surpassé tous les autres drames de première année. En plus de cela, «The Good Doctor» a également été un énorme succès DVR, puisque 7,9 millions de personnes supplémentaires ont utilisé cette méthode pour regarder son pilote dans les 3 jours suivant sa diffusion en direct.

8. LEA A ÉTÉ CENSÉ ÊTRE SEULEMENT EN DEUX ÉPISODES: Au cours de la saison 1, la grande majorité des scènes se sont déroulées à l’hôpital Saint-Bonaventure. Cependant, les téléspectateurs ont régulièrement pu voir des flashbacks sur le passé du Dr Shaun Murphy. Une histoire qui s’est déroulée dans la ferme de Shaun était sa relation grandissante avec sa voisine, Lea Dilallo, qui a ajouté du plaisir à la série. Même si l’actrice qui la joue, Paige Spara, a vu son rôle devenir un rôle principal, elle a été initialement choisie pour apparaître dans seulement 2 épisodes.

9. FREDDIE HIGHMORE A ÉCRIT LE SCRIPT POUR LA PREMIÈRE DE LA SAISON 2: Dans une conversation avec Deadline, Freddie Highmore a révélé qu’il avait parlé à David Shore de sa contribution à l’émission «au-delà du jeu d’acteur», c’est pourquoi il était «impliqué en tant que producteur depuis le début». Non seulement il a écrit le premier épisode de la saison 2, mais il s’est également assis dans le fauteuil du réalisateur pour un autre. “Je vois que mon rôle est d’être aussi honnête que possible en tant qu’acteur, écrivain et réalisateur de la série”, a-t-il ajouté.

10. LE TATOUAGE DU DR. MELÉNDEZ EST FAUX: Lorsque les téléspectateurs ont vu pour la première fois le tatouage d’élan du Dr Neil Meléndez, tout le monde voulait en savoir plus. En ce qui concerne son tatouage, une chose que nous savons avec certitude est qu’il s’agit d’un faux et appliqué sur le corps de l’acteur avant le tournage.

“The Good Doctor” en est à sa quatrième saison. (Photo: ABC)