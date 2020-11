La franchise cinématographique de “Crépuscule” Cela a commencé en 2008, où nous avons appris l’histoire d’amour entre le vampire Edward Cullen et la mortelle Bella Swan, jouée par Robert Pattinson et Kristen Stweart, devenant un succès au box-office avec des millions de fans à travers le monde.

Bien que l’histoire puisse avoir des créatures surnaturelles comme des vampires et des loups-garous, c’est essentiellement une histoire romantique. La relation entre Bella Swan et Edward Cullen est le sujet de toute la saga “Crépuscule”même s’il y a des scènes d’action là aussi. Si certains fans aiment le couple, il est clair que la relation a ses défauts. Le portail Web «Screenrant» répertorie certaines choses sur ce couple qui n’ont aucun sens.

(Photo: Summit Entertainment)

1. LE FAIT QU’ÉDOUARD ÉTAIT SI AMOUREUX DE BELLA DÈS LE DÉBUT: L’intensité avec laquelle Edward commence à tomber amoureux de Bella est étrange étant donné le nombre de femmes qu’il a rencontrées dans sa vie mais qui ne l’ont jamais intéressé. La seule explication est que son sang était particulièrement enivrant pour lui, mais cela rend la relation principalement physique.

2. QUE BELLA était disposée à démissionner TOUT LE MONDE POUR EDWARD: Bien que l’obsession d’Edward pour Bella n’ait pas beaucoup de sens, l’obsession de Bella pour Edward est expliquée dans l’histoire par le fait que les vampires sont attirants et beaux pour leurrer leur proie. Bien que Bella soit faible pour cela, il est toujours dérangeant qu’elle ait été si disposée à abandonner sa famille pour lui.

3. QU’ILS SE MARIENT SI JEUNES: Bella veut devenir un vampire le plus rapidement possible afin qu’elle et Edward aient le même âge pour l’éternité. Cependant, il est encore plus ridicule pour Edward d’insister pour qu’elle l’épouse d’abord. Le fait qu’ils se marient si peu de temps après leur rencontre est assez intense. Il n’y a aucune vraie raison pour laquelle ils n’auraient pas pu attendre.

4. LES DEUX SONT SUPPOSÉMENT GRANDS DANS LE LIT: La nuit de noces de Bella et Edward est la première fois pour eux deux. Mais d’une manière ou d’une autre, ils sont tous les deux apparemment bons au lit et s’amusent bien, et la vérité est que ce n’est pas très réaliste.

5. LE FAIT QU’ILS AVAIENT UN ENFANT ENSEMBLE: Bella ne semble jamais vouloir d’enfants, mais ce n’est pas une grande préoccupation entre eux car ils ne pensent pas que ce soit possible de toute façon. Cependant, Bella tombe enceinte. l’explication donnée sur la conception de Renesmee est difficile à comprendre. Cela n’a aucun sens que cela ait pu arriver.

La saga Twilight comptait cinq films: “Twilight”, “New Moon”, “Eclipse”, “Breaking Dawn” et “Breaking Dawn” (Photo: Summit Entertainment)

6. BELLA EST AUSSI AMOUREUSE DE JACOB: Après qu’Edward ait déposé Bella à New Moon, elle est vraiment déprimée à un degré très inquiétant. Elle trouve du bonheur et du réconfort auprès de Jacob, bien que ses sentiments pour lui ne soient pas aussi forts que ceux qu’elle ressent pour Edward. La vérité est qu’il y a une partie d’elle qui s’intéresse de façon romantique à Jacob.

7. BELLA N’A PAS TROUVÉ LE COMPORTEMENT DE TRAITE D’EDWARD EFFRAYANT: Il y a des moments où le comportement d’Edward envers Bella est assez gênant. Des choses comme la regarder pendant qu’elle dort (alors qu’elle ne le sait pas) et la suivre sont présentées comme romantiques plutôt que effrayantes. Bella n’a jamais eu de problème avec aucun de ces comportements, ni ne fixe de nombreuses limites avec Edward, il les franchit même parfois.

8. ILS NE SEMBLENT PAS AVOIR BEAUCOUP EN COMMUN: Bella et Edward ne montrent pas qu’ils ont quelque chose en commun, en fait ni l’un ni l’autre n’a vraiment d’intérêts ou de personnalités très forts. C’est peut-être pour cela qu’ils s’entendent, car ils sont tous les deux un peu ennuyeux.

9. QUE BELLA N’A JAMAIS PEUR DE LA FORCE PHYSIQUE D’EDWARD: L’une des caractéristiques terrifiantes des vampires est qu’ils sont si forts et rapides qu’ils sont capables de tuer facilement un humain. Bella n’aurait vraiment pas pu se défendre contre Edward, mais elle ne s’est jamais sentie inquiète sur ce point. Bien qu’Edward fût prudent, il y avait toujours la possibilité qu’il l’ait accidentellement blessée.

10. EDWARD A PASSÉ BEAUCOUP DE TEMPS À ESSAYER DE DEMANDER À BELLA DE LE DÉPOSER: Edward est un personnage qui se déteste beaucoup. Il pense qu’il est condamné parce qu’il est un vampire, donc il ne veut pas que Bella le devienne. C’est pourquoi il passe beaucoup de temps à essayer de la convaincre de ne pas être avec lui et de ne pas devenir un vampire. Cependant, pour éviter cela, il n’aurait jamais dû sortir avec elle s’il était si inquiet.

(Photo: Summit Entertainment)