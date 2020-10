Harry Potter est l’une des franchises cinématographiques les plus réussies sur grand écran. Les huit films, sortis entre 2001 et 2011, sont devenus un succès au box-office mondial, captivant adultes et enfants avec les aventures du jeune apprenti magique et de ses amis Hermione Granger et Ron Weasley, pendant les années qui passer au Collège de Poudlard.

Sirius Black, joué sur grand écran par Gary Oldman, était l’un des personnages qui s’est le plus démarqué dans la saga Harry Potter. Bien qu’il fût l’héritier de la Famille noireSirius n’était pas d’accord avec les croyances de sa famille en la pureté du sang. Les films ont bien montré l’arc de Sirius, mais tous les détails n’ont pas pu apparaître sur grand écran. Le site «Screenrant» nous montre 10 faits sur lui qui n’apparaissent que dans les livres.

Sirius Black est joué sur grand écran par Gary Oldman (Photo: Harry Potter)

1. A DONNÉ À HARRY SON PREMIER BALAI: Dans “Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 1”, il y a une scène supprimée qui montre Harry en train de lire une lettre trouvée dans la chambre du 12 Grimmauld Place, alors que lui, Ron et Hermione sont allongés là. A travers son contenu, Harry découvre que c’est en fait Sirius qui lui a donné son premier balai. C’était un cadeau d’anniversaire et Harry, en tant qu’excellent joueur de Quidditch en herbe, l’aime absolument.

2. A essayé de prendre Harry: Dans le roman “Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban”, il est révélé que Sirius a tenté de prendre Harry la nuit où James et Lily ont été assassinés. Après avoir vu que la maison de Peter est vide, il craint le pire et court à Godric’s Hollow. Une fois sur place, il insiste pour emmener le garçon mais le remet à contrecœur à Rubeus Hagrid. Il donne même au demi-géant sa vieille moto, un acte référencé dans «La pierre philosophale».

3. ÉCHAPPÉ PAR MORT DE FAIM: Le troisième film de la série n’explique pas comment Sirius a pu échapper à Azkaban, mais dans le livre c’est le cas. En termes simples, vous mourez de faim. Il s’assure qu’il est aussi mince que possible pour que lorsqu’il se transforme en chien, il puisse glisser entre les barreaux. Il tient les détraqueurs à distance en utilisant son innocence comme une pensée heureuse et les laisse par conséquent émerveillés quand il est capable de quitter l’île.

4. DONNÉ À RON UN HIBOU COMME ANIMAL: Harry a Hedwige, Hermione a Pattenrond et Ron a un hibou nommé Pigwidgeon. Ron ne prend pas immédiatement la petite boule de poils mais, avec le temps, il devient friand de lui. Pig n’est jamais mentionné ou vu dans les films et donc seuls les fans des livres connaissent son existence.

5. À L’ORIGINE IL ÉTAIT LE GARDIEN SECRET DU POTTER: Pendant de nombreuses années, tout le monde soupçonnait que Sirius avait trahi ses amis proches, Lily et James. On croyait qu’ils avaient fait de lui leur gardien secret, seulement pour qu’il dise à Lord Voldemort où il se trouvait, ayant été une taupe au sein de l’Ordre du Phénix tout le temps. Ce qui n’est pas révélé dans «Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban», c’est que Sirius était son gardien du secret. Cependant, il a décidé de passer la responsabilité à Peter Pettigrew parce qu’il se sentait le plus digne de confiance de tous.

Bien qu’il soit l’héritier de la famille noire, Sirius n’était pas d’accord avec les croyances de sa famille en la pureté du sang (Photo: Harry Potter)

6. LE CLAN WEASLEY: Dans Prisoner of Azkaban, vous pouvez avoir un aperçu de tout le clan Weasley grâce à une lecture de The Daily Prophet. Leurs visages apparaissent sur la couverture après avoir gagné de l’argent et partir en vacances en Egypte. Cette image aide Sirius à réaliser que Pettigrew infiltre les Weasley en se faisant passer pour le rat, Croûtard.

7. SNA GRAVE PRESQUE TUÉPE: Dans sa cinquième année à Poudlard, Severus Snape est impatient de savoir où Remus Lupin va à chaque pleine lune. Sirius tend un piège pour s’assurer que Severus attrape Lupin alors qu’il est transformé en loup-garou, où il sera probablement mutilé. Heureusement, James Potter a eu vent de l’idée et est intervenu juste à temps.

8. GÉNÉRER DÉLIBÉRÉMENT SES PARENTS: Dans le livre The Deathly Hallows, Sirius a fait tout ce qu’il pouvait pour enrager sa famille. Elle couvrit sa chambre du rouge et du jaune de la maison de Gryffondor et eut même le courage de couvrir sa chambre avec des affiches de filles moldues, avec les photos fixes. Nous devons dire que nous admirons leur courage. Pas étonnant que sa mère l’ait fait tomber de l’arbre généalogique.

9. J’ÉTAIS PROCHE DE CROOKSHANKS: Crookshanks le chat ne fait qu’une brève apparition dans Prisonnier d’Azkaban. Cependant, dans le matériel original, il est montré que Pattenrond aide le condamné évadé à essayer de s’emparer de Queudver et l’aide également à s’allonger, en appuyant sur le nœud dans le saule pour s’assurer qu’il peut se cacher dans la cabane des cris.

10. Il n’est pas mort par Avada Kedavra: Sirius meurt dans le film Order of the Phoenix. Cependant, les détails dans le livre du même nom sont quelque peu différents du film. Dans le matériel original, Sirius est frappé par une malédiction aléatoire, pas Avada Kedavra, puis tombe à travers le voile.

Les films ont bien montré l’arc de Sirius, mais tous les détails ne pouvaient pas apparaître sur grand écran (Photo: Harry Potter)