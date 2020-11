“Les Simpsons” Il est diffusé depuis 32 saisons et continue de divertir le public avec les aventures d’Homère, Marge, Bart, Lisa, bébé Maggie et les habitants de Springfield. Le phénomène télévisuel créé par Matt Groening a été caractérisé par ses personnages excentriques et ses histoires irrévérencieuses.

Au cours de ses 30 ans dans les airs, “Les Simpsons“A réussi à produire des histoires absurdes pour les téléspectateurs, de l’histoire de” l’imposteur “de Seymour Skinner à l’épisode bizarre où le chiffon de bar de Moe a gagné en sensibilité. Le portail web «Screenrant» dresse une liste de les 10 histoires les plus absurdes de la série animée.

“The Simpsons” a été créé par Matt Groening et a fait ses débuts sur Fox en 1989 (Photo: FOX)

1. MOE passe de la pauvreté à la richesse: Le titre de l’épisode nous fait penser que l’on verrait comment Moe, le propriétaire du bar, s’est enfin enrichi. Cependant, la série a montré une histoire centrée sur sa nappe. Cela a fini par être une histoire absurde et a permis aux téléspectateurs de voir que les auteurs de la série commencent à manquer d’idées.

2. QUI SONT DES ANNÉES 90: Cet épisode a ruiné la chronologie de l’émission et les téléspectateurs s’interrogent. Selon l’histoire, Marge et Homer se sont rencontrés pour la première fois dans les années 90, ce qui, si vous suivez les calendriers traditionnels, suggère que Les Simpsons se déroulent réellement dans le futur? Cela a semé la confusion et était vraiment inutile.

3. RAFA, LE CHOISI: Cet épisode appartient à la saison 19 de “The Simpsons” et raconte comment Ralph Wiggum a remporté une primaire au concours électoral. Cela a déclenché un combat dans la ville pour son soutien. Nous ne savons pas où les écrivains allaient avec cette histoire, mais il semblait que cela n’avait aucun sens.

4. LES FILLES VEULENT UNIQUEMENT AVOIR DES SOMMES: Dès le début, les écrivains ont voulu expliquer en quoi l’éducation peut être un préjugé contre les filles, mais ce n’était pas la manière de le faire. Dans cet épisode, le principal Skinner croit que les filles ne peuvent pas faire de maths. Cette histoire n’est pas seulement stupide et absurde, elle était aussi inhabituellement cruelle.

5. LE GRAND FANTÔME: Divisé en deux parties, “The Great Ghost” a été l’un des plus gros échecs des Simpsons en matière d’histoires. C’était une autre histoire qui a atteint partout du hip-hop aux romans classiques, et a échoué sur toutes les voies qu’elle a empruntées. Même les camées de célébrités n’ont pas aidé l’épisode.

6. RAP JOKE: “8 Mile” est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs films dramatiques musicaux de tous les temps, ce qui a inspiré les scénaristes des Simpsons à en faire un épisode parodique. Le mauvais côté est que l’intrigue a beaucoup échoué à ce sujet et qu’elle n’avait pas vraiment de sens pour expliquer pourquoi cela avait été fait. C’était un échec.

7. HOMMAGE À HOMER: Bien que la plupart des épisodes des Simpsons soient ingénieux, Gump Roast a fini par être un échec. “Gump Roast” était une parodie de Forest Gump, mais ce qui serait une belle histoire, s’est mal terminée et a déçu le public.

8. LE MARIAGE DE LISA: Sur Les Simpsons, les enfants n’ont pas grandi depuis 32 ans, il n’est donc pas logique que les scénaristes de la série se moquent de leur public à propos de l’avenir des enfants. C’était tellement inutile de faire l’épisode du mariage de Lisa, car c’était une histoire plate et sans but.

9. LE CHAMPIGNON QUI EST TOMBÉ À LA TERRE: Avec la popularité croissante d’Elon Musk, il était apparemment destiné à la série de consacrer un épisode au nouveau magnat de la technologie. Cet épisode mettait en vedette le magnat fournissant à Springfield une puissance illimitée via la centrale nucléaire de la ville. Bien que cela puisse sembler une bonne idée à l’époque, avec le recul, c’était une mauvaise histoire qui pourrait être laissée à l’ébauche.

10. LA MARGE AMÈRE: Les Simpson sont connus pour avoir tenté de faire des déclarations sociales, mais ils ont complètement échoué dans cet épisode basé sur Erin Brokovich, l’activiste écologiste connue pour le procès de 1993 contre la Pacific Gas and Electric Company de Californie. C’est totalement incroyable que Marge soit passionnée par sa communauté, mais cette histoire n’avait aucun sens et aurait pu être mieux faite.

“Les Simpsons” est diffusé depuis plus de 30 ans, devenant la série animée préférée à la télévision (Photo: FOX)