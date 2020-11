Après que Sony a annoncé l’annulation de «Spider-Man 4», le studio a opté pour un redémarrage plutôt qu’une autre suite, menant à “The Amazing Spider-Man”, réalisé par Marc Webb. Le film de 2012 était le début d’une nouvelle histoire avec Andrew Garfield comme Peter Parker, Emma Stone comme Gwen Stacy, Sally Field comme tante May et Martin Sheen comme oncle Ben.

Le film a eu une bonne réponse du public, bien que non significative, et a cédé la place à “L’incroyable Spider-Man 2”, qui a frappé les écrans à l’été 2014. Cependant, il n’a pas répondu aux attentes, donc la franchise a été écarté. Parler de Garfield en tant que Peter Cela a suscité plusieurs débats, notamment de la part des fans de Marvel Comics. Cette fois, le site Web «Screenrant» ne une liste de 10 questions sans réponse sur votre univers.

C’est le quatrième film de Columbia Pictures basé sur Spider-Man et le premier film dans un redémarrage de la franchise de films de personnages de Marvel Comics (Photo: Marvel)

1. QU’EST-IL ARRIVÉ À HARRY?

Dans le deuxième volet, on voit qu’Harry Osborn a une mission: il a besoin du sang de Spider-Man pour traiter une maladie débilitante qui avait tué son père Norman. Lorsqu’il est rejeté, il finit par se transformer en gobelin vert. Le dernier que nous voyons d’Harry est qu’il parle à Gustav Fiers depuis sa cellule de Ravencroft, le couple complotant pour former une équipe. Il aurait été intéressant de voir ce qui s’est passé ensuite, par exemple, comment Peter aurait réagi à son vieil ami après la mort de Gwen Stacy, un meurtre dont il est responsable.

2. LE DOCTEUR OCTOPUS EST-IL NÉ?

Les ailes de vautour ne sont pas la seule chose que les téléspectateurs voient lorsque Fiers traverse Oscorp. Il existe également une paire de bras mécaniques qui suggèrent l’introduction du docteur Octopus, l’un des personnages les plus célèbres de l’histoire de Spider-Man. La dernière fois que le personnage est apparu sur grand écran, c’était en 2004 Spider-Man 2, joué par Alfred Molina. La vue de ces armes suggère que les Sinister Six étaient très alignés, mais, comme le troisième et dernier épisode de la trilogie n’a jamais été fait, il n’y a pas de réponse.

3. LE PAPA DE PETER PARKER A-T-IL SURVÉCU?

Il y a une scène supprimée sur le DVD et le Blu Ray de “The Amazing Spider-Man 2” qui montre le père de Peter Parker, Richard, revenant d’entre les morts. Il s’approche de son fils au cimetière de Gwen Stacy et Peter accepte d’avoir une conversation avec lui, après avoir surmonté sa colère. La façon dont il a réussi à survivre à un accident d’avion n’est pas expliquée, nous aimerions donc savoir s’il est réellement revenu.

4. MARY JANE est-elle entrée dans «LA FRAY»?

Shailene Woodley a été choisie pour le rôle de Mary Jane Watson pour “The Amazing Spider-Man 2”, mais ce blockbuster s’est terminé sans qu’elle se présente. Pour le réalisateur Marc Webb, faire apparaître Mary Jane aurait supprimé une partie de l’impact de la mort émotionnelle de Gwen. Nous sommes donc curieux de savoir si Mary Jane est entrée dans la mêlée après la mort de Gwen. Après tout, dans les bandes dessinées, c’est ce qui s’est passé.

5. NORMAN OSBORN A-T-IL SURVÉCU?

Norman Osborn semble décéder au cours du deuxième film de la série, succombant à la même maladie qui met la vie de Harry en danger. Cependant, lorsque son lit est scanné à la recherche de signes de vie, il est suggéré que Norman a peut-être vécu. Dans les bandes dessinées, c’est Norman qui devient le gobelin vert. Alors est-il possible que, dans le monde de Garfield, il existe deux versions du personnage?

Le film de 2012 était le début d’une nouvelle histoire avec Andrew Garfield comme Peter Parker, Emma Stone comme Gwen Stacy, Sally Field comme tante May et Martin Sheen comme oncle Ben (Photo: Marvel)

6. EST-CE QUE L’ÉLECTRO VIT?

Peter et Gwen s’associent pour assurer la défaite d’Electro, après quoi il semble avoir été effacé. Cependant, avec le retour de Jamie Foxx dans Spider-Man 3, une vague de théories et de rumeurs s’est déchaînée. Il est possible que Foxx joue la même version d’Electro qu’il a fait en 2014, ou ce pourrait être un nouveau Max Dillon situé dans un univers différent. Cependant, jusqu’à la sortie de ce film, nos questions resteront sans réponse.

7. LE VULTURE EST-IL NÉ?

Dans “Amazing Spider-Man 2”, des indices sur un film de Sinister Six sont montrés. Les Oscorp eux-mêmes sont en grande partie les antagonistes, et l’organisation louche est vue en train de travailler sur divers projets et on semble laisser entendre que le vautour existe dans cet univers. Lorsque Gustav Fiers se promène dans les lieux, des ailes mécaniques sont visibles en arrière-plan. Il y a évidemment un vautour dans le MCU, avec Michael Keaton jouant Adrian Toomes dans Spider-Man: Homecoming. Mais, dans cet univers alternatif, un autre pourrait exister.

8. QUI A TUÉ ONCLE BEN?

Oncle Ben meurt dans le premier film “Amazing Spider-Man”. Un voleur lui tire dessus et cela fait rage Peter et le héros se met en quatre pour découvrir le tueur. Cependant, cela ne se produit pas. C’est juste un petit bout, mais nous ne savons toujours pas qui était vraiment derrière la mort de Ben.

9. TANT PEUT-IL DÉCOUVRIR LA VÉRITÉ?

Vers la fin de “The Amazing Spider-Man 2”, tante May commence à se rendre compte que son neveu Peter est en fait le même Spider-Man qui se précipite à travers New York pour sauver tout le monde. Il y a presque une compréhension tacite, mais nous ne le savons pas avec certitude. L’annulation d’un troisième film signifie que nous ne savons pas ce qui s’est passé ensuite.

10. QU’EST-IL ARRIVÉ AU COMBAT DE RHINO?

“The Amazing Spider-Man 2” s’est terminé sur un cliffhanger. Rhino était prêt à provoquer un carnage à New York après avoir été libéré de prison. Le blockbuster se termine avec Rhino déguisé et Spider-Man intervient pour sauver la situation. Cependant, nous n’avons jamais pu voir le combat, nous aimerions donc savoir comment cela s’est déroulé.

“The Amazing Spider-Man 2” est sorti sur les écrans à l’été 2014 (Photo: Marvel)