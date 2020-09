La semaine 1 de la NFL s’est terminée avec 16 équipes invaincues et 16 équipes toujours à la recherche de leur première victoire.

Dans le processus des résultats de la semaine 1, beaucoup d’histoire a été faite. Certains sont bons, certains mauvais et certains très intéressants. Nous allons essayer de mélanger le tout avec 10 statistiques ou faits que nous avons trouvés remarquables. Alors allons-y droit.

La dure nuit de Saquon Barkley

Le demi offensif des Giants Saquon Barkley a terminé avec une ligne de statistiques bizarre contre les Steelers. Barkley a couru 15 fois pour un total de six verges avec un long de sept. Il n’a pas trouvé de salle de course alors qu’il a terminé le match avec huit courses qui ont donné des verges négatives.

Pour couronner le tout, Barkley a été dépassé cette semaine par Tom Brady, Ben Roethlisberger et George Kittle (qui avaient tous neuf verges chacun).

Stephen Gostkowski tombe sur la liste de tous les temps

Stephen Gostowski est passé du 5e botteur le plus précis de l’histoire de la NFL au 8e de ce match # Titans – Fastbreak Breakfast (@fastbreakbreak) 15 septembre 2020

Stephen Gostkowski était une légende du botteur pendant 14 ans en Nouvelle-Angleterre. Mais il a eu du mal la saison dernière, manquant quatre points supplémentaires et un panier en quatre matchs. Il a ensuite été placé sur la réserve des blessés et finalement libéré de l’équipe.

Les Titans l’ont amené dans cette intersaison dans l’espoir de recréer la magie de ses jours de gloire, mais cela a mal tourné lors de la semaine 1. Gostkowski a obtenu 0 pour 3 sur des tentatives de panier avant de finalement clouer le vainqueur du match (il a également raté un point supplémentaire). Cette seule mauvaise nuit l’a laissé tomber de manière significative dans la liste des kickers les plus précises de tous les temps.

Les géants mettent fin au désastre

Depuis 1999, il y a eu 62 disques de plus de 19 jeux. Les Giants sont les premiers à avoir une fin dans une interception. – Alex Kozora (@Alex_Kozora) 15 septembre 2020

Une statistique finale des matchs du lundi soir.

Les Giants ont pris le contrôle du ballon avec la deuxième possession de la seconde mi-temps et l’ont gardé très longtemps. New York a disputé 19 parties, occupant près de neuf minutes de chronomètre de jeu. Les Giants ont conduit le ballon tout le long du terrain jusqu’à la ligne des 4 verges, où Daniel Jones a lancé une interception, mettant fin au drive. Ce disque a été une bénédiction pour les Steelers, qui ont pu conserver leur avance alors que les Giants venaient de vider l’horloge eux-mêmes.

Ryan Fitzpatrick passe le Temple de la renommée

Ryan Fitzpatrick a grimpé dans la liste des leaders de tous les temps, dépassant les Hall of Famers YA Tittle et Troy Aikman. Il est à seulement 47 mètres du passage d’un autre Hall of Famer à Steve Young. Il est le quart-arrière le plus élevé de la liste à jouer pour huit équipes différentes, ce qui ne fait que parler de sa remarquable carrière de compagnon.

Si Fitzpatrick lance le même nombre de verges cette saison que la saison dernière, il terminera l’année en tant que 27e leader de tous les temps en verges par la passe.

Garnder Minshew entre dans l’histoire

Gardner Minshew vient de terminer 95% de ses passes (19 en 20), le quatrième meilleur pourcentage d’achèvement de partie en un seul de tous les temps (min. 10 tentatives). Vive le «stache». – Field Yates (@FieldYates) 13 septembre 2020

Qui a besoin de Tank For Trevor lorsque vous pouvez vous contenter de Minshew?

Le quart-arrière des Jaguars a complété toutes ses 20 passes, sauf une, alors qu’il terminait avec 173 verges et trois touchés. Il a même ajouté 19 verges supplémentaires au sol.

Kyler Murray sait se protéger

Kyler Murray a couru le ballon 13 fois pour 91 verges. Il a glissé, est sorti des limites ou a marqué sur 12 des 13 points. Il n’a été plaqué qu’une seule fois (tiré par la chemise). Il a maîtrisé la capacité de se protéger en déplacement. C’est du ruban didactique pour les QB sportifs. – Daniel Jeremiah (@MoveTheSticks) 14 septembre 2020

L’une des plaintes que vous entendez au sujet des quarterbacks qui se bousculent est qu’ils ne pourront pas maintenir ce style de jeu longtemps. Mais si les quarterbacks sont intelligents à ce sujet, ils utiliseront les meilleures pratiques disponibles pour éviter de prendre trop de coups. Et c’est exactement ce que Kyler Murray a fait lors de la semaine 1.

Peut-être que les Lions ont abandonné trop tôt

Les Lions sont passés de Jim Caldwell après des saisons consécutives de 9 à 7. Ils l’ont remplacé par Matt Patricia qui a remporté neuf matchs au total en deux saisons (et un match) depuis qu’il a pris la relève.

Sa capacité d’entraîneur a été remise en question après la défaite de dimanche contre les Bears alors que les Lions avaient pris une avance de 23-6 au quatrième quart. En 2019, les Lions de Patricia ont perdu sept leaders au quatrième trimestre et il a commencé la saison 2020 avec une autre. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose «qui ne se passait pas assez au quatrième quart», Patricia n’a pas tardé à dévier.

“Ouais, je ne pense pas,” dit Patricia. “Je pense que j’ai probablement obtenu l’une des plus grosses pièces de théâtre au quatrième quart de l’histoire de la NFL.”

Baker Mayfield et les Browns font une étrange histoire

Baker Mayfield a eu quatre entraîneurs-chefs différents au cours des 30 premiers matchs de sa carrière malgré le fait d’avoir joué pour la même équipe. Celui-ci n’est pas entièrement la faute de Mayfield, mais il est néanmoins intéressant. Il est difficile pour n’importe quel quart-arrière de commencer quand il a une porte tournante d’entraîneurs.

Frank Gore est toujours aussi fort

Frank Gore est maintenant avec les Jets de New York, et il est entré dans l’histoire dimanche avec sa brève apparition. Gore a maintenant dépassé Emmitt Smith pour les matchs de saison les plus réguliers joués par un porteur de ballon de la NFL dans l’histoire de la ligue, avec 227 matchs.

La durée de vie d’un porteur de ballon de la NFL est généralement beaucoup plus courte que celle des autres postes. Donc, pour Gore, établir ce record signifie qu’il a dû surmonter des obstacles incroyables. Il joue depuis si longtemps que son fils, Frank Gore Jr., a fait ses débuts collégiaux plus tôt ce mois-ci pour Southern Miss.

Les quarts noirs ont une opportunité

Un grand nombre de commentaires sur notre page Facebook ont ​​demandé pourquoi c’était un gros problème qu’un 10 quart-arrière noir record de la NFL ait commencé les matchs de la semaine 1. C’est un gros problème car pendant longtemps, les athlètes noirs se sont vu refuser la possibilité de jouer le quart-arrière. position. On leur a souvent demandé de changer de poste, ou tout simplement pas considérés comme des quarts parce que les propriétaires d’équipe ne voulaient pas qu’ils soient le visage de la franchise.

“C’était une règle non écrite que la raison pour laquelle les Blacks ne jouaient pas au quart-arrière était parce que nous n’étions pas assez intelligents”, a déclaré l’ancien quart-arrière de la NFL James Harris à Newsday. “Nous ne pouvions pas mener. Il y avait une certaine inquiétude au sujet du caractère. Partout au pays, il y avait ce problème. Nous n’avons tout simplement pas eu l’opportunité d’exceller pour les Noirs. “

Maintenant, les quarts noirs ont une opportunité. Et ils ont excellé. Les 10 quarts noirs qui ont pris le départ ont obtenu un 7-3 combiné (Teddy Bridgewater, Dak Prescott et Deshaun Watson ont perdu).