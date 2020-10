Mis à jour le 28/10/2020 à 20:46

Du 2 novembre et du lundi au vendredi, à 19 h 15, Disney Junior diffusera sa nouvelle série animée intitulée «101 Dalmatian Street». L’histoire est basée sur le roman de 1956 de Dodie Smith et le film de 1961 101 Dalmatians.

L’intrigue tourne autour des frères et sœurs plus âgés dalmates «Dylan» et «Dolly», leur mère «Delilah» et leur père «Doug». La série suivra les activités de cette grande famille canine, où chacun des 99 frères et sœurs a une personnalité différente.

Puisque les deux parents travaillent, «Dylan» et «Dolly» ont une grande pression pour garder les foyers allumés lorsque leurs parents sont absents. Ce qui se transforme en une bataille folle pour trouver un équilibre entre le plaisir et les obligations familiales.

“101 Dalmatian Street” se déroule à Londres au XXIe siècle. La série présente des endroits bien connus de la ville, ainsi que des villes côtières.

Il a été créé par Disney EMEA et produit par Passion Pictures. Cara Speller est la productrice exécutive et Maria O’Loughlin est l’auteur principal.

