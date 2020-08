Le sondage AP sera publié lundi et constituera un défi intéressant pour l’équipe classée n ° 1.

Vont-ils devenir la 12e école à commencer et à terminer dans cette première place?

Soit Clemson, soit l’Alabama a commencé n ° 1 dans le sondage AP depuis 2016. Les Tigers et Crimson Tide sont de bons paris pour commencer dans les deux premières places cette saison.

PLUS: SN Preseason Top 25

Depuis que l’AP a publié un sondage de pré-saison en 1950, un total de 11 équipes qui ont commencé n ° 1 ont remporté le championnat national de l’AP. L’Alabama est la dernière équipe à le faire. Le Crimson Tide a remporté le championnat national en tant que pré-saison n ° 1 en 2017. L’Alabama, cependant, n’a pas tout gagné en 2010, 2013, 2016 ou 2018.

Quelles sont ces équipes qui ont commencé et terminé n ° 1? Regardons de plus près:

Record: 10-1

Entraîneur: Robert Neyland

Saison: Le demi-arrière Hank Lauricella, qui a terminé deuxième du vote pour le trophée Heisman, et l’ailier défensif Doug Atkins ont mené les bénévoles à une saison régulière de 10-0 et au championnat de la SEC. Le Tennessee a reçu le titre national AP avant le Sugar Bowl, qu’il a perdu contre le n ° 3 du Maryland 28-13.

Record: 9-0

Entraîneur: Biggie Munn

Saison: Les Spartans ont débuté avec une victoire de 27-13 contre le Michigan et ont cédé la première place du sondage AP pendant une semaine seulement. L’État du Michigan a battu 17 Penn State, n ° 8 Purdue et n ° 6 Notre Dame. Les Spartiates n’ont accordé que 9,3 points par match.

Record: 10-0

Entraîneur: Bud Wilkinson

Saison: Les Sooners ont remporté le deuxième des championnats nationaux consécutifs et ont tenu le Non. 1 place dans le sondage AP toutes sauf deux semaines. Le quart-arrière Jimmy Harris (482 verges, 8 touchés, 1 INT) et le champ arrière de Tommy McDonald (853 verges, 12 touchés) et Clendon Thomas (817 verges, 4 touchés) ont accumulé 46,6 points par match et accordé seulement 5,1.

PLUS: Classement de tous les jeux du siècle

Record: 11-0

Entraîneur: Barry Switzer

Saison: Les Sooners sont tombés au n ° 3 du sondage après avoir ouvert avec une victoire 28-11 contre Baylor, mais l’Oklahoma a remporté le reste de ses matchs avec une attaque écrasante de triangle dirigée par le quart Steve Davis et le demi-arrière Joe Washington. L’Oklahoma avait en moyenne 43,0 points par match et était la seule équipe invaincue en 1974.

Record: 11-1

Entraîneur: Barry Switzer

Saison: Lee Roy Selmon, lauréat du prix Outland et Lombardi, a mené une méchante défense. Les Sooners ont commencé 8-0 avant de perdre 23-3 contre le Kansas le 8 novembre. L’Oklahoma a rebondi pour battre le 18e Missouri et le 2e Nebraska et est entré dans l’Orange Bowl contre le 5e Michigan classé au 3e rang. -6, et les pertes du n ° 1 de l’État de l’Ohio et du n ° 2 Texas A&M ont permis aux Sooners de réclamer un autre titre national.

Record: 11-1

Entraîneur: Ours Bryant

Saison: Le Crimson Tide a secoué une défaite le 23 septembre contre le n ° 7 USC pour remporter ses huit prochains matchs et organiser une confrontation n ° 1 contre n ° 2 contre Penn State dans le Sugar Bowl. Un stand légendaire sur la ligne de but a donné à Bryant son cinquième des six championnats nationaux en Alabama.

Record: 11-1

Entraîneur: Barry Switzer

Saison: Le quart Jamelle Holieway a mené l’attaque. Le lauréat du ButkusAward Brian Boswort et le lauréat du prix Lombardi Tony Casillas ont ancré la défense des Sooners. L’Oklahoma a perdu contre Miami, en Floride, en octobre, mais les Sooners n’ont pas perdu de nouveau et ont battu le n ° 1 Penn State dans l’Orange Bowl 25-10 pour remporter le championnat national.

Record: 12-1

Entraîneur: Bobby Bowden

Saison: Charlie Ward, lauréat du trophée Heisman, a mené les Seminoles dans une saison mémorable dont on parle encore. Florida State a perdu au n ° 2 Notre-Dame le 13 novembre, mais les Irlandais ont perdu la semaine suivante au n ° 12 Boston College. Les Seminoles ont remporté le vote de l’AP après avoir battu le n ° 2 du Nebraska 18-16 à l’Orange Bowl.

Record: 12-0

Entraîneur: Bobby Bowden

Saison: Les Seminoles n’ont laissé aucun doute en devenant le n ° 1 du sondage AP. Chris Weinke et Peter Warrick ont ​​propulsé une attaque avec un score élevé avec une moyenne de 38,2 points par match. L’État de Floride a battu la 2e Virginia Tech 46-29 dans le Sugar Bowl.

Record: 13-0

Entraîneur: Pete Carroll

Saison: Les champions nationaux en titre de l’AP de 2003 étaient encore meilleurs la saison suivante. L’USC a récolté en moyenne 38,2 points par match et Matt Leinart a remporté le trophée Heisman. Cela a mis en place un match de championnat BCS contre l’Oklahoma, qui est allé fil-à-fil au n ° 2. Les Trojans ont gagné 55-19. L’USC a ensuite perdu le championnat BCS, mais est toujours reconnu comme le champion national AP.

Record: 13-1

Entraîneur: Nick Saban

Saison: Le Crimson Tide a emprunté la voie non conventionnelle aux éliminatoires de football universitaire après avoir perdu l’Iron Bowl lors de la finale en mer régulière. L’Alabama s’est classée n ° 5 dans le dernier sondage AP de la saison régulière, mais a glissé dans les éliminatoires de football universitaire après la défaite d’Auburn dans le championnat SEC. À partir de là, le Tide a battu Clemson avant une victoire palpitante dans le championnat College Football Playoff contre la Géorgie. Maintenant, l’Alabama va essayer de le faire à nouveau.