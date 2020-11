Les sportifs se vantent souvent de bateaux spectaculaires, surtout pendant leurs vacances. Ce sont les cas de Nadal, Cristiano Ronaldo ou McGregor. Mais les propriétaires de clubs font aussi d’énormes fortunes, comme c’est le cas avec Joe Lewis, propriétaire de Tottenham, qui en Angleterre aurait une valeur nette d’environ cinq millions d’euros.

Cette richesse lui permet de posséder un superyacht qui est sans aucun doute l’un des plus impressionnants au monde, un bateau qui lui a coûté environ 125 millions d’euros et mesure près de 100 mètres de long, il pourrait donc s’agir d’un bateau de croisière plutôt que d’un yacht privé. Le bateau s’appelle «Aviva» et en Espagne, on s’en souvient quand il a accosté à La Corogne, créant de grandes attentes dans le port.

Toutes sortes de luxes et de détails

Entrant dans le sujet, ce superyacht spectaculaire a toutes sortes de confort, de luxe et de détails, mais le plus surprenant est sans aucun doute que Il a un court de paddle-tennis à l’intérieur pour Joe Lewis et quiconque est invité sur votre bateau ou l’équipage peut jouer à un jeu quand il en a envie. La piste à elle seule mesure 20 mètres de long, 10 mètres de large et 6,65 mètres de haut.

Lewis, qui a gagné des millions d’euros en devises après avoir dirigé plusieurs restaurants et discothèques depuis les années 1960, passerait la majeure partie de l’année sur son navire. Pour le propriétaire de Tottenham, ce n’est pas seulement un endroit où vous pourrez profiter d’une vie luxueuse, l’Aviva est parfait pour travaillez à distance avec le bureau que vous avez installé à bord.

C’est principalement aux Bahamas que Lewis, douzième homme le plus riche du Royaume-Uni, passe ses journées à bord de ce superyacht, où se détendre et se déconnecter est presque une obligation avec ses chaises longues, ses espaces chill-out, sa plateforme de bain, jet skis pour le plaisir …