Lewis Hamilton est sur toutes les lèvres. Le pilote anglais de Formule 1 a laissé son avenir en suspens et les rumeurs sur une éventuelle retraite se multiplient. Il le ferait après avoir remporté la Coupe du monde pas plus et pas moins de six fois, et avec une immense fortune amassée pendant toutes les années où il a concouru dans le monde du sport automobile.

Sans aucun doute, le Britannique est l’un des athlètes qui a gagné le plus d’argent ces dernières décennies, pour ses succès professionnels et aussi pour les contrats publicitaires millionnaires qu’il a signés pendant tout ce temps. Tout cela lui permet d’être propriétaire d’un authentique empire immobilier dans lequel deux de ses maisons se distinguent et brillent de leur propre lumière, sa Manoir et penthouse londoniens récemment achetés à New York.

Hamilton a une relation spéciale avec les États-Unis, en particulier avec la côte est, et là, il a décidé d’acheter un superbe penthouse de 30 millions d’euros situé à Manhattan. Le bâtiment appartient au joueur de la NFL Tom Brady et à son épouse modèle Gisele Bundchen, et le pilote anglais peut se vanter d’une vue sur la rivière Hudson, ainsi que d’une piscine, d’une salle de sport, d’un court de squash, d’une bibliothèque et d’une cave à vin.

Le truc ne s’arrête pas là, car à Londres, il possède un manoir spectaculaire de six chambres, quatre salles de bains, salles de divertissement … Quelque chose de plus de 15 millions d’euros a coûté cette maison à Hamilton, une villa indépendante qui s’ouvre sur un magnifique jardin avec une maison d’été.

Ce sont les deux maisons les plus remarquables en anglais, mais il y en a plus. Il possède un appartement exotique de trois chambres dans un immeuble de six étages de la ville de Luins, Nyon, avec une vue imprenable sur le lac Léman. Et comme beaucoup de pilotes de Formule 1, Hamilton a également une maison à Monaco, Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur sa propriété, il a déjà partagé un instantané avec une vue magnifique.