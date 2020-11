Mis à jour le 11/01/2020 à 18:44 PM

Amérique Oui Tigres LIVE | LIVE | EN LIGNE | GRATUIT dans le duel le plus attrayant du seizième jour du tournoi Apertura du Ligue MX. La rencontre a lieu ce dimanche, à partir de 5h30 de l’après-midi (heure péruvienne et mexicaine). La transmission est en charge de TUDN. Suivez minute par minute et les incidents du match sur Depor.com.

Cruz Azul, avec 29 unités, Pumas et Amérique, avec 28 chacun, Tigres UANL, avec 27 et Monterrey, avec 26, maintiennent un combat serré pour les trois billets directs disponibles à la ligue du concours aztèque et beaucoup de combat est attendu dans les rencontres entre eux.

Amérique vs. Tigres: incidents de match

L’APERÇU DU MATCH

Ce sera ainsi lorsque les «félins» de l’entraîneur brésilien Ricardo Ferretti entreront dans la maison américaine, confiants que s’ils gagnent, ils figureront parmi les quatre avec une date pour jouer.

Amérique vs. Tigres: horaires des matchs

17h30 – Pérou, Mexique, Équateur, Colombie 18h30 – Venezuela, Bolivie, États-Unis (Miami) 19h30 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

Ceux menés par ‘Tuca’ sont venus de moins en plus dans ce tournoi, tandis que les ‘Eagles’ ont souffert pour rester dans le top quatre en raison de diverses blessures et d’un manque de style de jeu.

“Il manque six points, si nous faisons plus de 30, nous irons sûrement directement”, a déclaré Miguel Herrera, directeur technique américain.

Pour Herrera ce duel sera un paramètre particulier à titre individuel car dans la confrontation entre directeurs techniques il est en dessous de Ricardo Ferretti, stratège des Tigres.

En 41 matchs entre eux, ‘Tuca’ Ferretti a remporté 19 victoires contre 12 pour ‘Piojo’ Herrera, en plus de 12 nuls.

La phase régulière du tournoi se poursuivra jusqu’au 9 novembre, date à laquelle les quatre qualifiés directs pour la ligue des huit meilleurs seront décidés et les occupants de la cinquième à la douzième places qui se disputeront les quatre places restantes.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER