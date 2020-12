River Plate et Godoy Cruz LIVE LIVE et ONLINE via FOX Sports Premium et TNT, ce samedi 14 novembre, dans le cadre de la sixième journée du Groupe 3 de la Diego Maradona Cup de Buenos Aires. Suivez la transmission et la narration de la rencontre par FOX Sports Premium, à partir de 19h30 (heure péruvienne) et 21h30 (heure locale). Regardez le principal incidents du deuil de la MINUTE PAR MINUTE de Depor.com.

Déjà classé dans la zone de championnat, Plaque de rivière clôturera sa participation à la phase de groupes, lorsqu’elle recevra Godoy Cruzpar le Péruvien Wilder Cartagena. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera à l’Estadio Libertadores de América.

River Plate vs. Godoy Cruz: horaires des matchs

Mexique – 18h30

Pérou – 19h30

Équateur – 19h30

Colombie – 19h30

Bolivie – 20h30

Venezuela – 20h30

Chili – 21h30

Paraguay – 21h30

Argentine – 21h30

Uruguay – 21h30

Brésil – 21h30

Espagne – 1h30 (dimanche 6 décembre)

Plaque de rivière il est le leader de la série, avec 12 points, le produit de quatre victoires et d’un nul. Avec cela, le “ Millionaire ” sera parmi les deux premières positions, quoi qu’il arrive avec le duel que le second jouera avec 10, Banfield et Rosario Central.

Bien que gagner la Coupe Diego Maradona renommée soit l’un des objectifs de Plaque de rivière, Les circonstances lui font donner plus d’importance à la Copa Libertadores, une compétition dans laquelle il est déjà en quart de finale et dans laquelle il sera mesuré avec le Nacional de Uruguay.

Justement, pensant que le match aller aura lieu le 10 décembre, l’entraîneur de Plaque de rivière, Marcelo Gallardo, choisira d’utiliser une équipe avec des remplaçants réguliers. Par exemple, l’arc sera gardé par l’expérimenté Enrique Bologna.

Dans la programmation qui présentera Plaque de rivière Il y aurait aussi le défenseur Javier Pinola, le joueur qui a inscrit le plus de minutes depuis la reprise de la compétition, après la pause obligatoire due à la pandémie de coronavirus,

Godoy Cruz Il n’a plus aucune chance de se battre pour le titre, mais il sera en phase de complémentation. Dans le tableau, le «Tomba» est le dernier avec une seule unité, produit du match nul contre Banfield et de quatre chutes.

En 2020, Plaque de rivière Oui Godoy Cruz Ils se sont vus deux fois, et les deux fois le «millionnaire» a gagné, avec des scores de 1-0.

River Plate vs. Godoy Cruz: alignements probables

River Plate: Bologne, Moreira, Sosa, Pinola, Angileri, Zuculini, Ponzio, Carrascal, Álvarez, Pratto et Girotti.

Godoy Cruz: Ibáñez, Ferrari, Goñi, González, Pérez, Elías, Ábrego, Ojeda, Tesuri, Badaloni et Burgoa.

