EN DIRECT Les saints contre. Pachuca sont mesurés EN DIRECT EN LIGNE AUJOURD’HUI, 21 novembre pour les éliminatoires Ouverture 2020 Liga MX dans un match qui aura lieu au stade TMS Corona de la ville de Torreón (Mexique). Le jeu est prévu pour 19h00 et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux FOX SPORTS. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes. Voir les principaux incidents du match par MINUTE A MINUTE du site web de Depor.com. Adoptez également la transmission et la narration des profils Twitter, Instagram et Facebook de Santos et Pachuca.

Dans ce concours, une nouvelle règle a été mise en œuvre, selon laquelle les quatre premiers du tableau, León, Pumas UNAM, América et Cruz Azul, qualifiés directement pour les quarts de finale et les occupants des places de la cinquième à la douzième joueront un match pour les quatre autres endroits.

Santos, emmené par l’Uruguayen Guillermo Almada, a ajouté cinq victoires, un nul (contre Pachuca) et un revers lors de ses sept dernières sorties de la phase régulière et a terminé huitième du classement, un siège au-dessus de Pachuca, qu’il a dépassé de plus. buts marqués.

Santos c. Pachuca: minute par minute

Santos c. Pachuca: horaires des matchs

19h00 – Mexique

20h00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

21h00 – Venezuela, Bolivie

22h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

02:00 heures le dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

Le Chilien Víctor Dávila a ajouté cinq buts et apparaît comme l’une des principales figures de la Pachuca de l’entraîneur uruguayen Paulo Pezzolano, dont la défense doit veiller sur l’Argentin Julio Furch, chef de l’attaque des “ Warriors ”, qui s’est remis d’un départ lent et aussi a marqué cinq fois pour Santos.

Bien que Santos Laguna soit local, les «Tuzos» ont une image équilibrée et la série ressemble à l’une des séries éliminatoires les plus fermées.

“Si nous voulons nous qualifier, nous allons devoir jouer un bon match”, a déclaré Almada dans l’antichambre, qui a souligné que Pachuca “est une équipe qui a de très bons footballeurs, techniquement très riches, avec une bonne dynamique”.

“Hormis toutes leurs vertus, ils avaient en leur faveur que, presque jusqu’à la fin du championnat, ils ne souffraient pas d’infections à coronavirus et c’est un très grand avantage sur ces équipes qui nous ont beaucoup frappés”, a-t-il ajouté.

