REGARDEZ ICI TNT Sports et FOX Sports LIVE et LIVE, qui seront diffusés ce samedi 2 janvier TV EN LIGNE Bouche vs. rivière dans le cadre de Superclassique argentin pour la Coupe Diego Maradona 2021. Ici, vous pouvez vivre sur tout le territoire national le match au stade La Bombonera avec tous les buts et incidents minute par minute sans coupures.

‘Xeneizes’ et ‘Millonarios’ se retrouveront à huis clos à La Bombonera pour la quatrième et avant-dernière date du deuxième tour du tournoi, lors du premier match entre les deux depuis le 22 octobre 2019, avec la victoire des auriazules (1- 0), mais avec une célébration pour ceux de la bande rouge, qui ont dépassé cette égalité vers la finale de cette Copa Libertadores.

Depuis lors, l’organisation de tournois locaux et la longue interruption due à la pandémie en Argentine les ont empêchés de se repasser, jusqu’à ce que le récent tirage au sort de la deuxième phase de la Coupe Maradona ait déterminé que les deux allaient partager le groupe A de la Phase Champion. , qui les a comme protagonistes.

Boca Juniors c. River Plate: horaires et canaux du Superclásico argentin

Argentine | 21:30 | FOX Sports Premium et TNT Sports

Pérou | 19:30 | Fanatiz

Colombie | 19:30 | Fanatiz

Equateur | 19:30 | Fanatiz

Chili | 21h30

Uruguay | 21h30

En effet, et au-delà du fait que le grand objectif des deux est la Copa Libertadores, Boca et River commandent aux positions du Groupe A avec 7 points deux dates avant la grande finale, avec un minimum d’avantage pour les auriazules, qui ont un but plus de différence (+4, contre +3) dans la définition.

Mais Miguel Ángel Russo et Marcelo Gallardo, les pilotes des deux équipes, n’ont toujours pas montré leurs cartes, puisque les deux ont également les demi-finales des Libertadores devant, dans lesquelles ils affronteront successivement les Brésiliens Santos (6 janvier) et Palmeiras (5 janvier), à Buenos Aires.

Sans problèmes physiques dans l’équipe locale, Russo évalue s’il faut inclure la star Carlos Tevez ou lui donner plus de repos avant la série de coupe, mais l’idée de l’entraîneur expérimenté est de présenter une équipe mixte, avec une partie des partants habituels et quelques remplaçants, bien que plusieurs ce sont des joueurs expérimentés.

Du côté de l’équipe visiteuse, Gallardo prend en compte que River aura un jour de repos de moins pour le match de Libertadores, et qu’il n’aura pas les blessés Milton Casco et Fabrizio Angileri pour l’arrière gauche, alors que le Chilien Paulo Díaz récemment il a été renvoyé pour un mal de hanche et serait réservé pour la coupe.

L’entraîneur de River a publié une liste de 23 convoqués avec une bonne partie de ses onze de départ, mais il y a aussi plusieurs jeunes sur la liste qui pourraient avoir l’occasion de jouer le match le plus important du football argentin.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE