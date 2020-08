De nombreuses ébauches de football fantastique auront lieu au cours de la semaine prochaine. Cela signifie que le temps presse pour identifier les traverses et trouver des choix de valeur avant le jour du tirage. Dans le temps qui reste, il sera important pour les propriétaires de football Fantasy pointus de participer à des projets de simulation pour tester les classements de stratégie de draft et de football Fantasy afin de s’assurer qu’ils sont bien préparés pour l’événement le plus important de la saison.

Certains brouillons simulés prennent un certain temps, donc si vous n’avez que peu de temps libre, consultez le simulateur de brouillon de FantasyPro, qui vous permet de faire un brouillon simulé en quelques minutes. Mais si vous voulez une expérience simulée complète de 12 hommes, n’hésitez pas à prendre environ une heure pour terminer une simulation complète.

Récemment, j’ai participé à une maquette de 15 rounds mise en place par Walter Cherepinsky de WalterFootball.com. Le repêchage PPR à 12 équipes m’a donné l’occasion idéale de tester nos 200 meilleurs classements PPR et de voir quels joueurs pourraient être des dormeurs et des vols le jour du repêchage.

Après avoir choisi un médiator bas dans ma première simulation de PPR, j’ai décidé d’aller à l’extrémité opposée du spectre. J’ai pris la sélection n ° 2 en sachant que j’obtiendrais l’un des deux meilleurs RB du tableau. À partir de là, le but était de décrocher une RB2 solide avant de charger des récepteurs pour compléter mon équipe. Essentiellement, c’était un test de la stratégie équilibrée après que je sois devenu lourd en RB la dernière fois.

Cela dit, voici un aperçu de la sortie de mon équipe cette fois-ci.

2020 Experts Fantasy Mock Draft: ligue PPR à 12 équipes

* Ce repêchage était pour une ligue PPR qui commence 1 QB, 2 RB, 2 WR, 1 TE, 1 FLEX, 1 D / ST, 1 K et a 6 places de banc

Saquon Barkley, RB, Giants (ronde 1, choix 2). Avoir le deuxième choix général est la position la moins stressante au premier tour des dames de football Fantasy. Il y a deux meilleurs RB qui vont avec les deux premiers choix, Christian McCaffrey et Saquon Barkley. Avec le premier choix, vous devez choisir celui que vous préférez. Avec le deuxième choix, vous choisissez celui qui reste. Assez simple, non? Quoi qu’il en soit, McCaffrey (sans surprise) a quitté le tableau avec le choix n ° 1 au général, nous avons donc pu attraper Barkley ici. Barkley était le choix n ° 1 du consensus en fantaisie la saison dernière, mais n’a pas répondu aux attentes en raison d’une blessure à la cheville. Pourtant, il a récolté 1441 verges de mêlée et huit scores en 13 matchs bien qu’il ne soit pas en pleine santé, de sorte qu’il pourrait redevenir le meilleur joueur de la fantasy.

Leonard Fournette, RB, Jaguars (2,23). L’année dernière, Fournette ne devrait pas être une grande menace pour la PPR. Au lieu de cela, il a choqué le monde en accumulant 100 cibles et 76 réceptions en route vers une saison totalisant 1 674 verges. Le problème avec Fournette est qu’il joue pour une équipe Jaguars faible qui ne marque pas beaucoup, donc il n’a accumulé que trois touchés par an. Pourtant, il est notre RB classé 11e en PPR, donc l’attraper à la fin du deuxième tour en tant que RB2 est une grande valeur, même en prenant en compte moins de captures avec Chris Thompson maintenant à Jacksonville.

Odell Beckham Jr., WR, Browns (3,26). Il y avait trois WR à cet endroit qui correspondaient à l’affiche de notre classement: Beckham, Cooper Kupp et Amari Cooper. Tous entrent dans le même niveau WR, donc je suis allé avec le joueur qui a à la fois le plus d’avantages et qui, à mon avis, était le moins susceptible de me revenir lors de la ronde 4. Beckham a vu au moins 124 cibles à chaque saison qu’il a joué. 12 matchs ou plus et a franchi la barre des 1 000 verges dans chacune de ces cinq campagnes. Il devra construire une meilleure chimie avec Baker Mayfield et marquer des touchés à deux chiffres contre (ce qu’il n’a pas fait depuis 2016), mais le reste des chiffres est là pour que Beckham ait une saison de rebond.

Cooper Kupp, WR, Béliers (4,47). Mon pari au troisième tour a porté ses fruits. Kupp est revenu vers moi avec mon choix de quatrième ronde, alors j’ai pu le ramasser ici. Kupp est notre septième WR classé pour PPR et passe devant Beckham pour nous. Mais les gens dorment sur le récepteur Rams à cause des autres options de réception de qualité dont dispose l’équipe (WR Robert Woods, TE Tyler Higbee). L’année dernière, Kupp a terminé 11e de la NFL dans les cibles (134) et a enregistré 94 attrapés pour 1161 verges et 10 scores. Il a un étage élevé pour PPR, donc l’atterrir en tant que WR2 est une valeur incroyable à ce stade du projet.

Courtland Sutton, WR, Broncos (5,50). L’an dernier, Sutton a terminé 17e de la NFL en verges par prise avec une note de 15,4. Il s’est classé 15e parmi les WR au total des cibles avec 124, et il a fait tout cela en dépit de jouer avec trois quarts différents (Joe Flacco, Brandon Allen et Drew Lock). Son plafond est très haut, et alors que nous aurions pu attraper un autre joueur de haut niveau comme Keenan Allen ici, Sutton a du sens comme balançoire pour le jeu de clôtures WR3 / FLEX.

James White, RB, Patriots (6,71). Prendre White en PPR n’est jamais un mauvais pari. Le meilleur retour des Patriots a marqué en moyenne 99 cibles pour 16 matchs au cours des quatre dernières saisons pour 72 attrapés, 623 verges sur réception et cinq touchés. La Nouvelle-Angleterre manque de talent dans le corps de réception, donc White pourrait être davantage invoqué par Cam Newton lors de sa première année en tant que partant des Patriots. Newton avait Christian McCaffrey comme arme en Caroline, il est donc prudent de supposer qu’il sera suffisamment à l’aise pour vérifier le ballon vers White pour le placer dans la gamme RB2 / FLEX.

Russell Wilson, QB, Seahawks (7,74). Wilson est en tête de nos QB de niveau 2 pour la saison 20, s’inscrivant en tant que troisième passeur classé. Considérant que Patrick Mahomes et Lamar Jackson ont tous deux participé au troisième tour de cette simulation, Wilson est une grande valeur avec le deuxième choix au septième tour. Wilson a été parmi les 10 meilleurs QB Fantasy au cours de chacune des trois dernières saisons et a été deux fois dans le top cinq pendant cette période, y compris un classement général n ° 1 en 17. Il a lancé au moins 31 touchés au cours de chacune des trois dernières saisons, et avec la présence de Tyler Lockett, DK Metcalf et Greg Olsen dans le corps de réception, Wilson devrait être pour une bonne année.

Christian Kirk, WR, cardinaux (8,95). L’année dernière, Kirk n’avait qu’une cible de moins que Larry Fitzgerald malgré avoir disputé trois matchs de moins que le vénérable vétéran. L’ajout de DeAndre Hopkins à l’offensive enlèvera quelques balles destinées à Kirk, mais Kliff Kingsbury et Kyler Murray feront de leur mieux pour répartir la balle, donc la hausse de Kirk devrait toujours être élevée. C’est un excellent choix de dormeur en tant que WR4 et devrait être un bon remplisseur de semaine s’il ne s’impose pas comme un véritable WR3 pour la fantaisie.

Duke Johnson, RB, Texans (9,98). Johnson est un atout précieux dans les formats PPR, car il a capté 44 passes et enregistré 410 verges de réception l’an dernier pour les Texans. Il a également totalisé exactement 410 verges au sol alors qu’il n’a vu que 83 courses. Duke est derrière David Johnson pour le moment, mais il a eu des problèmes de blessures ces dernières saisons. S’il redescend, Duke aura une chance de faire ses preuves en tant que leader pour Houston. Il a de la valeur dans PPR à la fois comme receveur et comme menotte supérieure.

Sony Michel, RB, Patriots (10.119). Michel a été le meneur pour les Patriots cette année, mais il a quelques inquiétudes en PPR. Premièrement, il n’attrape pas beaucoup de passes. Il n’a que 19 victoires en deux saisons dans la NFL. Deuxièmement, il a été récemment cogné et souffre d’une blessure au pied. Ce dernier problème est ce qui l’a fait glisser dans le 10e tour alors que James White et Damien Harris l’ont devancé. Attraper Michel en tant que cinquième RB avec TD à l’envers était une évidence, d’autant plus qu’il est une menotte, en quelque sorte, pour White.

Allen Lazard, WR, Packers (11.122). Aaron Rodgers a besoin d’un receveur n ° 2 pour intensifier l’attaque des Packers. Devin Funchess était censé concourir pour ce rôle, mais il a choisi de ne pas participer à la saison. Cela signifie que Lazard, qui a fait trois départs la saison dernière et a eu de bons matchs pour l’équipe, sera favorisé pour être le n ° 2. Lazard avait 17 cibles au total au cours des deux dernières semaines de la saison régulière, alors c’est peut-être un signe de choses à venir alors qu’il développe plus de chimie avec Rodgers.

Hunter Henry, TE, chargeurs (12.143). J’ai tendance à être tellement concentré sur la prise de RB et de WR que j’oublie généralement de prendre les joueurs à bout serré jusqu’à tard. Cette fois, cela a porté ses fruits, car Hunter Henry était encore en quelque sorte au tableau lorsque nous rédigions ici. Henry arrive à 60 au classement général de notre top 200 PPR, il est donc un vol ridicule avec le 143e choix. Bien sûr, l’inquiétude concernant Tyrod Taylor et la recrue Justin Herbert qui composent le groupe QB est justifiée, mais Henry aurait totalisé 73 attrapés, 869 verges et sept touchés s’il avait joué une ardoise complète de 16 matchs. Il sera un TE1, et nous aurions pu le prendre dès le septième tour et nous en tirerions bien. Quel choix.

Darwin Thompson, RB, chefs (13.146). Quelqu’un à Kansas City devra épeler Clyde Edwards-Helaire quand il aura besoin d’une pause. Thompson est l’un de nos meilleurs dormeurs RB, car il a eu beaucoup de buzz au cours de la dernière saison et devrait être une sauvegarde et des menottes de premier ordre pour les formats fantastiques. Il peut finalement ne pas réussir, ou il peut se retrouver derrière DeAndre Washington, mais au 13e tour, il n’y a aucun risque à prendre le choix de sixième ronde de 19.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre D / ST (14,149). Les Patriots s’enregistrent en tant que troisième défenseur de la saison et ils ont un match de semaine 1 relativement facile avec les Dolphins. Je trouve préférable de faire confiance aux jeux basés sur des matchs au début de la saison avant de choisir une unité d’arrêt, mais les Patriots nous donnent un bon avantage à court terme et un excellent avantage à long terme.

Zane Gonzalez, K, cardinaux (15,152). Gonzalez est notre sixième botteur classé, joue dans une équipe qui devrait avoir une bonne attaque et marquer beaucoup de points, et donne des coups de pied dans un stade en forme de dôme. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer?

À la fin du brouillon, voici à quoi ressemblait mon équipe:

Entrées

QB Russell Wilson, Seahawks

RB Saquon Barkley, Géants

RB Leonard Fournette, Jaguars

WR Odell Beckham Jr., Browns

WR Cooper Kupp, Béliers

FLEX Courtland Sutton, Broncos

TE Hunter Henry, chargeurs

Patriotes D / ST

K Zane Gonzalez, cardinaux

Banc

RB James White, patriotes

RB Duke Johnson, Texans

RB Sony Michel, Patriots

RB Darwin Thompson, chefs

WR Christian Kirk, cardinaux

WR Allen Lazard, emballeurs

Sur le papier, cette équipe a l’air plutôt bien. La formation de départ est empilée grâce aux sélections de Wilson et Henry à des remises importantes, et le corps de réception, en général, est en très bonne forme. Entre Beckham, Kupp et Sutton, je devrais obtenir beaucoup de captures et de yards. La seule question est de savoir si les DT seront là ou non au-delà de Kupp.

Quant au poste RB, je suis assez confiant dans ce groupe. Barkley devrait être un haras, et tant que Chris Thompson ne retire pas trop d’occasions de réception à Fournette, il devrait être un bon RB2. La profondeur à la position est solide, mais si Fournette floppe, cette équipe manquera d’un vrai RB2. Mais c’est à peu près le seul problème avec ce simulacre.

Pour voir les résultats complets du projet de simulation, y compris les personnes que j’ai transmises, comment d’autres équipes ont été construites et l’analyse de chaque équipe, rendez-vous sur la chaîne YouTube Walter Football!