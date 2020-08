Il y a des joueurs de football Fantasy en 2020 que vous voulez absolument dans toutes vos équipes, si possible. Malheureusement, il y a beaucoup d’autres joueurs à mettre sur la partie “Ne pas rédiger” de votre aide-mémoire. C’est peut-être parce qu’ils sont trop hauts dans le classement et qu’ils représentent une mauvaise valeur, ou peut-être parce qu’ils sont susceptibles d’être des bustes à plat, peu importe où vous les sélectionnez – de toute façon, les joueurs surestimés sont des dangers potentiels à tous les points. dans votre brouillon.

En utilisant des points demi-point par réception (PPR) comme format de score pour diviser la différence entre les ligues PPR standard et complètes, voici les joueurs que vous souhaitez éviter dans vos projets de football Fantasy en fonction de l’endroit où ils sont actuellement sélectionnés selon Fantasy Position de tirant d’eau moyenne des pros (ADP).

2020 QBs fantastiques surestimés

Josh Allen, projets de loi (ADP: 67)

Allen va au milieu des QB1 après avoir terminé comme QB6 la saison dernière. Cela suppose qu’il maintiendra son score, bénéficiant d’un coup de pouce de Stefon Diggs. Mais il y a un sentiment qu’il est près de son plafond plutôt que de simplement descendre de son sol. Une grande partie de la valeur d’Allen est liée à sa précipitation, qui est vouée à régresser avec plus de pop recevant et précipitant autour de lui. Il y a de meilleures options à avoir plus tard.

Drew Brees, Saints (ADP: 71)

Brees a fini par accumuler en moyenne le huitième plus grand nombre de points après avoir raté cinq matchs en raison de sa blessure au pouce droit la saison dernière. Il est solide, mais comme Allen, il est un choix de milieu de gamme forcé au poste qui a probablement plafonné sa production et ne se sent pas spectaculaire. Cela suffit pour le transmettre et continuer à attendre chez QB.

Aaron Rodgers, Packers (ADP: 85)

Rodgers a marqué en moyenne le 14e plus grand nombre de points QB en 2019 et n’a pas vu son corps de réception s’améliorer tout en voyant sa ligne offensive empirer. Il reste dans une forte attaque de course sous Matt LaFleur. Son grand nom gonfle son jeu de nombres. Le temps où Rodgers était un QB1 fiable chaque semaine est terminé avec tant de QB plus âgés et plus jeunes mieux positionnés pour afficher des chiffres plus agréables.

Daniel Jones, géants (ADP: 141)

Jones a un calendrier difficile qui comprend l’AFC Nord et NFC Ouest. Il se rend également chez un coordinateur offensif plus conservateur en deuxième année, Jason Garrett, qui sera plus sur le contrôle du ballon et la gestion de Saquon Barkley plutôt que sur les lancers ouverts sur tout le terrain. Il est plus attrayant d’emmener Joe Burrow ou Baker Mayfield dans la même fourchette ou un peu plus tôt.

Jared Goff, Béliers (ADP: 145)

Goff n’est pas un choix inspirant pour une attaque des Rams en transition sans Brandin Cooks et Todd Gurley. Il est durable et un QB2 décent, mais il y a peu d’avantages à l’emmener n’importe où dans vos brouillons.

Sam Darnold, Jets (ADP: 159)

Darnold a vu l’équipe ajouter Breshad Perriman et Denzel Mims au receveur large et devrait au moins avoir un mono bien sorti de son système. Mais voulez-vous vraiment faire confiance à un QB aux commandes de l’attaque d’Adam Gase pour être plus qu’un streamer? Darnold a l’air de le mettre en place en tant que pro, mais vous pouvez être beaucoup plus inspiré avec votre QB2 car ni son sol ni son plafond n’ont beaucoup d’attrait.

2020 RBs fantastiques surestimés

Aaron Jones, Packers (ADP: 22)

Jones ne marquera plus 19 touchés et la recrue AJ Dillon est également là pour couper dans son travail avec Jamaal Williams. Jones devrait être considéré plus comme un RB2 moyen que comme un RB1 back-end.

Todd Gurley, Falcons (ADP: 29)

Gurley a sauvé sa production avec un gros score lors de sa dernière saison avec les Rams. Maintenant, il va à une attaque de Dirk Koetter avec une course à la hausse douteuse. Il a également ces problèmes de genoux persistants et porte encore plus d’usure qu’en 2019. Avec un avantage limité, Gurley est au mieux une RB2 bas de gamme.

Leonard Fournette, Jaguars (ADP: 37)

Fournette vient de terminer une belle année de métrage et son énorme volume de réception était un coup de pouce nécessaire avec ses trois maigres touchés. Cependant, sa flèche se dirige vers le bas dans ce qui semble être sa dernière saison à Jacksonville à moins qu’il ne soit échangé pendant cela. Chris Thompson coupera gros dans son rôle de réception, et Ryquell Armstead est également en ligne pour plus de travail sous le nouveau coordinateur offensif Jay Gruden.

Melvin Gordon, Broncos (ADP: 38)

Gordon a obtenu l’accord d’agent libre qu’il voulait et reste dans la division, mais après un premier sentiment qu’il pourrait être le cheval de bataille à Denver, il est clair qu’il se dirige vers une situation plus semblable à Austin Ekeler avec Phillip Lindsay, le rusher sortant de 1000 verges. la version étalée de la côte ouest sous la direction du nouveau coordinateur offensif Pat Shurmur.

Le’Veon Bell, Jets (ADP: 45)

Bell était dans le bateau Fournette, ne marquant pas ou ne se précipitant pas très bien, mais récupérant sa valeur PPR RB2 en 2019 avec un travail de jeu de passes régulier. Que Gase fasse semblant de l’aimer ou non, Bell a l’air d’être sur le point de boiter pour sa dernière saison avec les Jets avec des postcombustions limitées.

Sony Michel, Patriots (ADP: 86)

Il a une blessure au pied préoccupante et des antécédents de problèmes de durabilité. L’équipe a ajouté Lamar Miller à Damien Harris et Rex Burkhead derrière lui, et James White est toujours là pour manger tout le travail de réception. Michel semble être un choix totalement gaspillé dans n’importe quel tour en 2020.

Ronald Jones, boucaniers (ADP: 90)

Il va beaucoup plus bas que le classement de l’industrie, mais de nombreuses preuves suggèrent qu’il ne deviendra soudainement pas un retour spécial de la NFL pour Bruce Arians. Il y a aussi trop de situation derrière Jones avec LeSean McCoy qui a signé pour rejoindre Ke’Shawn Vaughn et Dare Ogunbowale pour penser qu’il est un choix digne, même en tant qu’option RB3 ou flex haut de gamme.

Kerryon Johnson, Lions (ADP: 103)

Il était du côté des «évasions et vols» du grand livre la saison dernière, seulement pour décevoir avec plus de problèmes de blessures au genou. Cela a incité l’équipe à utiliser un choix de deuxième tour sur la recrue plus équilibrée et plus élevée D’Andre Swift. Même avec Swift (jambe) comme celui qui est cogné au camp, Johnson est appelé à disparaître dans un rôle limité le plus tôt possible.

Tevin Coleman, 49ers (ADP: 113)

Il était frustrant la saison dernière car il avait eu de gros flashs mais peu de constance en travaillant avec Raheem Mostert. Matt Breida est parti, mais il semble maintenant qu’un Jerick McKinnon en bonne santé sera légitimement dans le mélange d’arrière-plan. Bonne chance pour un jeu de flex solide au bon moment de Coleman.

Adrian Peterson, Washington (ADP: 144)

Derrius Guice est parti, nous laissant à la recherche des options pour le champ arrière de Scott Turner. Peterson? Antonio Gibson? Peyton Barber? Bryce Love? Voulons-nous vraiment investir dans n’importe qui ici pour découvrir ce qui sera finalement un comité de situation pour une infraction à la légère?

2020 surestimés Fantasy WRs

Adam Thielen, Vikings (ADP: 30)

Tout le monde semble être accro au sentiment qu’un Thielen en bonne santé reviendra au boom de la fantaisie, mais nous ne sommes pas prêts à croire que nous sommes amoureux de cela. Il est également un écart dans sa saison de 30 ans avec des problèmes de dos et de ischio-jambiers qui le rattrapent dans une attaque lourde où il n’a plus le luxe de jouer constamment depuis sa place la plus confortable dans la machine à sous.

Amari Cooper, Cowboys (ADP: 31)

Mike McCarthy pense qu’il pourrait avoir trois receveurs larges n ° 1 avec Cooper, Michael Gallup et la recrue CeeDee Lamb. Cooper a tendance à avoir des cibles incohérentes et peut disparaître dans les jeux. Gallup et Lamb peuvent limiter ces regards de Dak Prescott, car Cooper sera celui qui attirera toujours l’attention du demi de coin. Comme Thielen, borderline WR1 ressemble à une attente fragile.

Courtland Sutton, Broncos (ADP: 44)

Sutton est un top large légitime, mais l’inquiétude est grande dans une attaque centrée sur la course avec Gordon et Lindsay et un jeu de passes avec beaucoup plus de bouches à nourrir sur tout le terrain au porteur de ballon, au receveur large et à l’extrémité serrée. C’est également une indication qu’il faut pomper les freins sur le battage médiatique de Drew Lock pour l’année 2.

TY Hilton, Colts (ADP: 62)

Hilton aura 31 ans en novembre et a une histoire récente préoccupante de problèmes de tissus mous – en plus des inquiétudes concernant la transition vers un deuxième nouveau QB en autant d’années à Philip Rivers. Les Colts ont également de jeunes échappés Michael Pittman Jr. et Parris Campbell portant un gros avantage dans une attaque lourde.

AJ Green, Bengals (ADP: 68)

Green a raté toute la saison 2019 en raison d’une blessure à la cheville. Il est maintenant un jeune de 32 ans aux prises avec des problèmes de tendons ischio-jambiers au camp. L’arrivée de Joe Burrow aide, mais comme Hilton, il est difficile de faire confiance à un large avec ce profil de vieillissement.

Jarvis Landry, Browns (ADP: 75)

Landry espère être en assez bonne santé grâce à une chirurgie de la hanche pour s’adapter à la semaine 1. Au-delà de ce problème de blessure, les Browns ont plusieurs autres options courtes à intermédiaires, dirigées par Kareem Hunt et Austin Hooper, et Odell Beckham Jr. devrait enfin opérer. comme un n ° 1 extérieur pour Baker Mayfield. Landry ne vaut pas un premier choix en tant que WR3.

Marquise Brown, Corbeaux (ADP: 79)

Brown est une menace passionnante pour les gros jeux, mais les Ravens en auront davantage déployé en 2020 avec les jeunes speedsters Miles Boykin et Devin Duvernay. Cela ne deviendra pas non plus soudainement une infraction de dépassement plus large. Lamar Jackson effectuera toujours des tirs profonds calculés tout en dirigeant la meilleure attaque au sol de la ligue. Cela indique que Brown est plus une réserve basée sur un match contre WR3.

John Brown, projets de loi (ADP: 94)

Ce Brown fera également moins pour vous avec l’arrivée de Diggs dans une équipe avec seulement 54 cibles libérées. Il tombe sur un WR4, au mieux.

Darius Slayton, géants (ADP: 101)

Jones et ce jeu de passe ne méritent pas trop d’investissements au-delà de l’ailier serré à haut potentiel Evan Engram et de Sterling Shepard le plus complet. Slayton a bien fait avec Shurmur en tant que recrue, mais l’appel de jeu de Garrett limitera son jus au cours de la deuxième année.

Jerry Jeudy, Broncos (ADP: 109)

File Jeudy sous Sutton et n’étant pas encore vendu sur Lock passant à un niveau prolifique sur tout le terrain. Jeudy a connu une intersaison plus difficile que les autres recrues du premier tour et n’a pas encore le même avantage de TD et de gros jeu.

Mike Williams, chargeurs (ADP: 123)

Williams est passé de gros touchés à de gros jeux et doit maintenant fonctionner sans Rivers où il est quatrième dans l’ordre hiérarchique pour Tyrod Taylor derrière Keenan Allen, Ekeler et Hunter Henry. La blessure à l’épaule au camp zlxo n’est pas inspirante pour quelqu’un qui a eu des problèmes de durabilité.

TEs fantastiques surestimés 2020

Zach Ertz, Eagles (ADP: 41)

Ertz fête ses 30 ans en novembre et l’usure commence à s’accumuler sur lui. Il s’apprête également à partager davantage de travail avec Dallas Goedert et le groupe d’approfondissement des Eagles de WRS. Ertz est toujours un TE1 viable, mais il n’est plus une évidence pour la moitié supérieure.

Darren Waller, Raiders (ADP: 54)

Les Raiders prévoient d’utiliser souvent 12 et 13 membres avec plusieurs bouts serrés, mais il y a simplement beaucoup plus de concurrence pour les cibles avec les recrues Henry Ruggs III et Bryan Edwards onglet pour des rôles de réception immédiats de premier plan, Josh Jacobs étant également plus occupé dans le jeu de passes. Comme Ertz, il est judicieux de transmettre Waller avec de nombreux meilleurs gars pour leur argent disponibles plus tard.

Jared Cook, Saints (ADP: 77)

L’ajout d’Emmanuel Sanders et un rôle plus important pour Tre’Quan Smith n’aide pas. La rédaction d’Adam Trautman non plus. Cook est plus un TE1 à la limite que fiable après un grand 2019.

Rob Gronkowski, boucaniers (ADP: 81)

Gronk est classé parmi les meilleurs TE2 mais il va comme un véritable TE1, comme s’il était de retour en Nouvelle-Angleterre avec Tom Brady au lieu de prendre sa retraite à Tampa Bay. MIke Evans et Chris Godwin resteront les principales cibles, et OJ Howard et Cameron Brate peuvent réduire la production potentielle de Gronk pour rendre ce haut d’un choix en lui décevant.

Noah Fant, Broncos (ADP: 115)

Sutton, Jeudy et maintenant Fant? Ouais, nous n’achetons pas cette attaque explosive de Denver avant d’en voir des éclairs. Le jeu de course reste une force, et la ligne offensive reste une faiblesse pour blesser Lock.

TJ Hockenson, Lions (ADP: 131)

Il souffre toujours d’une année recrue qui a été à peu près perdue après la semaine 1. Rien contre les extrémités serrées de l’Iowa, mais s’il ne s’appelle pas George Kittle, nous ne voulons pas de lui en 2020.

Jimmy Graham, ours (ADP: 168)

Dis moi que c’est une blague. S’il ne pouvait pas le faire avec Rodgers après Russell Wilson, il ne le fera pas avec Mitchell Trubisky ou Nick Foles quand il sera encore plus âgé, en particulier avec Cole Kmet et Demetrius Harris qui se profilent.