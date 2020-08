Les propriétaires de football Fantasy aiment souvent assumer leur tâche comme s’ils étaient des directeurs généraux du monde réel. Les ligues de gardiens / dynasties vont encore plus loin, bien qu’elles soient de toutes formes et tailles. La signification classique d’une ligue de dynastie est que vous pouvez garder autant de joueurs sur votre liste aussi longtemps que vous le souhaitez d’une saison à l’autre. D’autres correspondent aux critères de la «ligue des gardiens» où, chaque saison, vous reportez une partie de votre liste à l’année suivante. Quoi qu’il en soit, toute personne impliquée dans une ligue de dynastie – surtout si elle joue pour la première fois – pourrait bénéficier de quelques conseils et astuces.

C’est pour cela que nous sommes là – pour vous aider à gagner quel que soit le format de la ligue de football fantastique dans laquelle vous jouez. Les ligues de la dynastie comportent plus de tentations qu’une ligue standard, comme l’attrait de la jeunesse et le dégoût pour les joueurs vieillissants, et cela crée des changements des valeurs qui mènent à des résultats plus inattendus.

Avant d’entrer dans notre conseil, rappelez-vous: les ligues Dynasty, plus que les ligues standard, sont livrées avec des paramètres et des arrangements de composition souvent uniques à toute autre ligue. Il est donc difficile d’entrer dans les détails lorsque l’on donne des conseils. Nous avons plutôt opté pour certaines stratégies qui peuvent probablement être appliquées à votre ligue, du moins dans une certaine mesure. Qu’il s’agisse d’un nouveau propriétaire de dynastie ou d’un ancien, trouver une nouvelle façon de penser à votre ligue n’est jamais une mauvaise chose.

Conseil de la Ligue Dynastie, Stratégie

Comprendre la durée de conservation du football par position

Que vous commenciez une nouvelle ligue de dynastie cette année avec un repêchage massif ou que vous soyez établi depuis des années, il peut être facile de surestimer la durée pendant laquelle un joueur aidera votre équipe. Comme nous le savons, le football est un sport violent. Des blessures qui modifient la carrière se produisent et les déclins sont souvent rapides. Chaque position est également différente à cet égard. Ainsi, lorsque vous rédigez ou effectuez un échange, il est important de se rappeler combien de temps les joueurs restent pertinents pour la fantaisie.

Nous allons décomposer cela par position, en regardant en arrière le top 10 à chaque endroit par points fantaisie en 2017. Cela nous donnera une bonne idée de savoir si les joueurs à une position donnée sont des contributeurs pertinents trois saisons plus tard.

Les 10 meilleurs quarts de fantasy en 2017 étaient Russell Wilson, Cam Newton, Tom Brady, Alex Smith, Carson Wentz, Kirk Cousins, Matthew Stafford, Philip Rivers, Drew Brees et Ben Roethlisberger. Au mieux, vous pourriez plaider en faveur de cinq de ces gars en tant que quarts de pré-saison parmi les 10 premiers pour cette saison, et c’est la force. Dans certaines ligues de dynastie, Smith, Rivers et peut-être Cousins ​​ne seraient même pas repêchés.

Les 10 meilleurs running backs fantastiques en 2017 étaient Todd Gurley, Le’Veon Bell, Kareem Hunt, Alvin Kamara, Melvin Gordon, Mark Ingram, LeSean McCoy, Leonard Fournette, Ezekiel Elliott et Jordan Howard. Bien que ces noms puissent tous figurer sur les listes de fantaisie à un moment donné en 20, seuls Kamara, Elliott et peut-être Fournette ont conservé ou pris de la valeur. Les autres ont connu des baisses dues aux blessures, au vieillissement ou à la simple émergence d’autres joueurs.

Les 10 meilleurs récepteurs de fantasy wide en 17 étaient DeAndre Hopkins, Antonio Brown, Keenan Allen, Tyreek Hill, Marvin Jones, Julio Jones, Brandin Cooks, Michael Thomas, Larry Fitzgerald et AJ Green. Quatre de ces gars sont restés dans le top 10 des récepteurs, mais les cas de Cooks (manque de productivité), Fitzgerald (âge), Green (blessures) et Brown (tout) ont montré que même le receveur avait des vulnérabilités à long terme.

Le top 10 des extrémités serrées fantastiques en 17 étaient Rob Gronkowski, Travis Kelce, Zach Ertz, Jimmy Graham, Evan Engram, Kyle Rudolph, Delanie Walker, Cameron Brate, Jack Doyle et Jason Witten. Ce sont les plus jeunes gars de cette liste, Kelce, Ertz et Engram, qui restent importants maintenant. Il a souvent été vrai au cours des deux dernières décennies qu’un bon jeune bout serré peut rester efficace pendant longtemps.

Bien sûr, ces 40 noms ne sont que des exemples d’une saison par rapport à maintenant. Cela vise davantage à rappeler qu’une bonne chose dans le football ne le reste pas souvent longtemps. Si vous pariez sur des positions à long terme, QB et WR ont plus de sens que RB, mais ces listes prouvent que même le jeu de passe n’est pas infaillible à cette pensée.

Si ces listes prouvent quoi que ce soit, c’est peut-être qu’il vaut mieux ne pas regarder trop loin dans l’avenir lors de la construction de votre liste de dynastie.

Ne tombez pas éperdument sur la jeunesse et le potentiel

Vous devez aimer une transition d’une section à l’autre. Pour tout propriétaire de ligue de dynastie, en particulier ceux qui débutent dans le format, l’idée de garder les joueurs alignés pendant de nombreuses années a le potentiel de changer radicalement la façon de penser. Il est facile d’oublier presque cette année tout en considérant ce qui pourrait arriver dans les années à venir.

Dans le cas d’un projet de démarrage, cela peut avoir un impact majeur sur la façon dont les équipes sont construites dès le premier jour. Chaque ligue aura le propriétaire qui recrute 75% des recrues et quelques joueurs de deuxième année. La formation de départ de ce propriétaire en 2020 pourrait être composée de gars comme Joe Burrow, Cam Akers, D’Andre Swift, Brandon Aiyuk, Justin Jefferson et d’autres joueurs de première année. C’est excitant de repêcher des joueurs qui vont encore s’améliorer, bien sûr, mais les chances que tous ces joueurs deviennent des débutants fantastiques chaque semaine à l’avenir ne sont pas très élevées, sans parler du fait qu’il est peu probable que ce soit un noyau gagnant pour cette saison. .

Il est important de tenir compte de la jeunesse et du potentiel lors de la rédaction, en particulier dans les dernières étapes de votre ébauche. Il n’y a rien de mal à avoir un banc avec des joueurs inexpérimentés. Dans un monde parfait, vous ne compterez pas beaucoup sur eux cette saison de toute façon, mais vous devez également reconnaître que les joueurs mettent souvent deux ou trois saisons à se dérouler, voire pas du tout. Est-ce une bonne stratégie de simplement jeter deux ou trois saisons de votre ligue pour la possibilité que tous vos choix se concrétisent et que votre équipe soit bonne en 2024?

Nous revenons un moment à 17 pour faire valoir ce point également. NFL.com a publié une liste de ses 40 meilleures recrues offensives pour les ligues de la dynastie avant cette saison. Voici le top 10: Corey Davis, Christian McCaffrey, Joe Mixon, Leonard Fournette, Mike Williams, Dalvin Cook, Semaje Perine, John Ross, OJ Howard et Alvin Kamara. Comment se sent le propriétaire qui a opté pour Davis, Perine, Ross et Howard par rapport au gars qui a eu McCaffrey, Fournette et Kamara? Il y avait de vraies raisons de croire en chacun de ces 10 gars, mais cela ne veut pas dire que tous les 10 ont fonctionné. Plus bas dans cette liste, un gars nommé Jeremy McNichols s’est classé juste au-dessus de Chris Godwin et JuJu Smith-Schuster.

Prendre la chose établie peut sembler ennuyeux, mais c’est généralement beaucoup plus sûr. De plus, ce n’est pas comme si tous les non-débutants étaient soudainement «vieux». Vous pouvez obtenir un joueur comme Courtland Sutton en tant que WR2 ou WR3, et il a autant de potentiel que n’importe qui pour devenir le meilleur receveur de fantasy. Ce n’est pas parce qu’il n’est plus un recrue que ça gâche ça.

Attendre QB n’est peut-être pas une bonne stratégie

Il est populaire dans les ligues fantasy standard d’attendre le quart-arrière. La position est certainement aussi profonde qu’elle ne l’a jamais été dans une ligue passionnée. Les propriétaires de Dynasty doivent penser à la position du QB plus comme le fait une équipe réelle de la NFL.

Les Quartebacks durent généralement le plus longtemps à leur niveau de performance de pointe. C’est la pièce la plus importante d’une équipe de football. Ils obtiennent les plus gros contrats parce qu’ils sont souvent le pari le plus important et le plus sûr sur le terrain.

Il est vrai que chaque quart-arrière ne dure pas toujours comme un atout précieux. Andrew Luck a pris sa retraite; Robert Griffin III a été blessé. Mais une fois que vous savez qu’un joueur est bon, comme Patrick Mahomes ou même Carson Wentz ou Jared Goff, ils ne tombent normalement pas de la surface de la terre. Il y aura plus d’attrition aux autres endroits, donc vous assurer d’avoir un bon QB pour les années à venir dans votre ligue de dynastie est une stratégie viable.

Le football peut toujours jeter une clé dans les plans, mais si vous avez Mahomes ou Dak Prescott ou Wentz dans une ligue de dynastie, vous pouvez vous sentir assez bien placé pour les années à venir. Chaque semaine en dehors des byes pour les cinq prochaines années, ce gars peut être votre QB de départ, tandis que le propriétaire qui a attendu se demande si Derek Carr ou Baker Mayfield le découvriront un jour.

L’inefficacité du marché? Le vétéran vieillissant – mais productif –

Vous allez devoir me croire sur parole: dans chaque ligue de dynastie dans laquelle j’ai joué, que ce soit au football, au baseball ou au basket-ball, le vétéran vieillissant tombe sur le plateau à tous les niveaux. Ce pourrait être LeBron James près du sommet du repêchage tombant à la fin du premier tour; ce pourrait être Drew Brees qui ne va pas jusqu’à ce que quelque chose comme le 18e QB hors du plateau; ce pourrait être Clayton Kershaw tombant sous un groupe de jeunes lanceurs. La même tendance qui conduit les propriétaires à devenir jeunes dans tous leurs choix laisse les vétérans qui produisent depuis des années glisser vers le bas, vers le bas, vers le bas.

Utiliser des vétérans dans les ligues de la dynastie revient à comprendre l’idée de durée de conservation d’en haut. Si les joueurs d’un demi-poste ne sont pas aussi bons trois ans plus tard, peu importe si un vétéran prend sa retraite dans trois ans. Le jeune joueur que vous rédigeriez à leur place est tout aussi susceptible de ne plus être pertinent dans trois saisons qu’eux.

En outre, les vétérans sont souvent plus prévisibles dans leur production. Parfois, il y a des blessures ou c’est la saison où survient une forte baisse, mais comme notre liste actuelle de QB vétérans l’a montré, ils peuvent souvent être les choix les plus sûrs dans un repêchage. Beaucoup de choses peuvent arriver à modifier la fortune de votre dynastie 2025 d’ici là, il ne vaut donc pas la peine de laisser passer un joueur encore productif uniquement parce qu’il n’est peut-être pas là à ce moment-là.

Cela ne signifie pas que les meilleurs jeunes joueurs prennent les vétérans, mais la jeunesse et le potentiel devraient plus souvent servir de bris d’égalité que de changement de valeur. Si Brees est bien meilleur que le jeune quart-arrière que vous pourriez prendre, comme Sam Darnold, alors vous devriez quand même prendre Brees. Ce n’est que si c’est plus proche d’une égalité, comme peut-être Brady et Goff, que la jeunesse devrait être l’argument gagnant dans une ligue de dynastie.

Les drapeaux volent pour toujours

Personne ne veut penser de cette façon au début de leur ligue de dynastie, mais quelles sont les chances que la ligue existe dans cinq ans? Quelles sont les chances que toutes ces recrues réussissent? Quelles sont les chances que le futur joueur du repêchage ou de l’équipe de taxi avec lequel vous refusez de vous séparer fasse plus pour votre équipe fantastique que le gars que vous pourriez acquérir dans un métier?

Il n’y a aucune garantie dans le football fantastique, mais la saison en cours a beaucoup plus de certitude que tout ce qui est à venir en 2021 et au-delà. Cela nous amène à l’une de mes phrases préférées: «Les drapeaux volent pour toujours». C’est une référence à un fanion / drapeau de championnat – quoi qu’il arrive dans le futur, personne ne peut enlever le fait que vous avez gagné votre ligue cette année-là.

Si vous êtes en lice à la date limite des échanges de votre ligue, faites le commerce qui pourrait vous pousser à bout. Si vous avez l’impression que vos ligues sont jeunes, prenez les vétérans de haras qu’ils transmettent. Et comme nous l’avons dit à propos de 20 façons différentes avant cela, qui peut dire que votre équipe de vétérans ne sera pas la liste la plus efficace dans deux ans?

Quelqu’un doit gagner votre ligue cette année, même une ligue de dynastie où une grande partie du capital mental est consacrée à penser à l’avenir. Cela pourrait tout autant être toi.