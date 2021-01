Le monde du sport s’est arrêté en mars à cause de la coronavirus. Le sport vit aussi aujourd’hui ce que l’on appelle déjà le ‘nouvelle normale‘et, bien que la plupart des compétitions aient pu reprendre, les deux Eucocopa comme les Jeux olympiques ont été reportés de 2020 à 2021.

Le report des Jeux olympiques a été une décision très applaudie. En Espagne, Alejandro Blanco, président du Comité olympique espagnol, a déclaré: «Le CIO nous donne une excellente nouvelle en annonçant le report des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Il permet l’égalité de tous les athlètes et la sauvegarde de leur santé comme nous l’avons demandé depuis le début de cette crise ».

A l’instar des Jeux Olympiques, le Championnat d’Europe a été reporté à 2021, ce qui a permis de prolonger les compétitions de clubs jusqu’au 23 août, date de la finale de la Ligue des champions, afin que les compétitions en cours puissent être terminées. Jeu. Parmi les plus importants, le championnat de France a été le seul à ne pas reprendre.

Le public a quitté les stades

Les autres l’ont fait dans le cadre de la “ nouvelle norme ”, qui est principalement pas de public dans les gradins. De plus, compte tenu de la concentration des partis, le cinq changements par match, des mesures qui se poursuivent à ce jour. Avec le retour des compétitions, la fin de quelques mois d’incertitude dans lesquels l’ERTE a frappé durement le football moderne et d’autres sports, en particulier le sport féminin.

La réduction des revenus et la crise que le coronavirus a provoquée ont fait bouger le monde du football cet été 2 000 millions de transferts en moins par rapport à l’année précédente, des équipes dirigeantes comme Real Madrid prendre la décision de ne pas renforcer.

Une bulle pour sauver la NBA et la Ligue des champions

Une autre des compétitions qui déplace le plus d’argent, la NBA, a été repris conformément aux règles de la prison. Seulement 22 équipes sont revenues à la compétition pour disputer 8 matchs de championnat réguliers avant les séries éliminatoires dans leur format habituel. Pour rendre une telle reprise possible, les joueurs ont été confinés pendant trois mois dans le complexe Walt Disney World Resort à Orlando, dans ce qu’on appelait ‘La bulle’ de la NBA. À l’instar de la ligue américaine de basket-ball, le Des champions il a été décidé d’un ‘fin à 8‘(avec des quarts de finale et des demi-finales à un seul match) qui a eu lieu en Lisbonne et pas à Istanbul comme prévu.

Wimbledon et la Coupe Davis 2020 n’ont pas pu avoir lieu

Bien que la plupart des compétitions aient pu reprendre, il y a eu des tournois qui n’ont pas été enregistrés. Bien que, en cyclisme, le Tour et la Revenir ils sont passés respectivement à octobre et novembre, se chevauchant finalement sur le calendrier; au tennis, il n’y avait aucun moyen de sauver Wimbledon vague Coupe Davis. Heureusement oui, Roland Garrós, qui s’est tenu ce 2020 entre le 27 septembre et le 11 octobre. Malgré le froid accusé par certains joueurs de tennis, Rafael Nadal Il s’est à nouveau proclamé vainqueur de ce tournoi pour la treizième fois de sa carrière.

Dans le monde automobile, les faire de la moto comme la Formule 1 Ils ont sauvé la saison en réduisant le nombre de courses et en concentrant leur calendrier. Dans le cas de la Formule 1, le changement de règlement qui était prévu pour 2021 a été reporté à 2022 et c’est que, pour lutter contre la crise économique qui a causé le coronavirus, la prochaine saison se déroulera avec pratiquement les mêmes voitures avec lesquelles celui-ci a couru. De plus, les pilotes n’auront qu’une journée et demie de pré-saison pour se préparer à 2021, ce qui sera accusé par ceux qui changent d’équipes, comme Carlos Sainz, et particulièrement Fernando Alonso, qui revient dans le «grand cirque» après deux ans d’absence de Formule 1.

La situation durera au moins jusqu’au milieu de l’année

Sauvé 2020, Jean Todt, président de la FIA, a souligné: «La saison se termine, mais nous n’avons pas commencé sur une page blanche car le virus est toujours là et les confinements aussi. Le vaccin sera bon pour toute la planète. Mais il y a des changements potentiels dans les différents calendriers, pas seulement la Formule 1. À mon avis, la moitié de l’année ne sera pas comme on l’attend d’une saison normale».

Conscients que “ la nouvelle normalité ” durera une grande partie de 2021, les organisateurs de Wimbledon Ils ont annoncé qu’il serait rejoué, même sans public, la saison prochaine. Et que le tournoi, malgré son annulation en 2020, a empoché 114 millions d’euros grâce à avoir souscrit une assurance contre les pandémies. Bien sûr, Wimbledon Village a enregistré des pertes proches de ce montant en raison de l’absence de touristes. Et, jusqu’à ce que le public puisse retourner dans les stades, le monde du sport continuera de subir des pertes directes et indirectes.