2020 se termine et Barcelone soupir en pensant que 2021 ne peut pas être pire. Le club du Barça clôture une année désastreuse et chaotique dans le sport et sur le plan institutionnel et la nouvelle année pourrait commencer par des changements grâce aux élections à la présidence de l’entité qui se tiendront le 24 janvier.

L’année a déjà commencé avec des turbulences. En janvier, le Barcelone voyageait en Arabie saoudite pour contester le Super Coupe d’Espagnelors de la première de son nouveau format et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les Catalans ont été éliminés en demi-finale, au premier tour, contre le Athlète de Madrid. Bien qu’il soit leader dans le classement de la Ligue de Santander, le conseil d’administration de Barcelone a décidé de renvoyer Ernesto Valverde.

Cette décision incompréhensible a été à l’origine de tous les maux qui ont suivi. Le club, des hauts lieux, a commencé à utiliser des attitudes quelque peu déconcertantes. Éric Abidal et Óscar Grau ont profité de leur visite en Arabie saoudite lors de la Super Coupe d’Europe pour se rendre au Qatar et rencontrer Xavi pour proposer qu’il était le nouvel entraîneur culé. L’ancien footballeur n’a pas accepté l’offre car il pensait que ce n’était pas encore son heure et les fuites à la presse, par le Barça, a montré comment le club a «retransmis» des négociations qui n’ont pas abouti.

Avec le “non” de Xavi ils ont continué à chercher un coach et parmi les dix candidats qu’ils ont dirigés, ils ont fini par opter pour Quique Setien, un entraîneur connu pour son goût du bon football. Le Cantabrique est à nouveau arrivé au Camp Nou comme une épice Guardiola, mais il s’est écrasé. Son jeu n’a pas convaincu, les footballeurs n’ont pas cru en lui et les résultats n’ont pas aidé non plus. En août, après le fameux 8-2 contre le Bayern Munichh a été licencié et il l’a appris par les médias. De plus, ils ont dû passer suffisamment de semaines pour qu’il soit libéré, un autre mal géré par l’entité culé.

Quelques mois avant son licenciement ‘Barçagate’ a explosé. Les affaires de Josep María Bartomeu et de certains membres de son conseil d’administration, qui avaient versé un million d’euros du club à une société extérieure, ont été révélées, I3 Ventures, pour créer des campagnes de diffamation pour les footballeurs de l’équipe et pour ceux qui les entourent et pour essayer de nettoyer l’ancien président des supporters.

La saison s’est terminée en août avec ce fatidique, honteux et historique 8-2 du Bayern Munich à Lisbonne en phase finale de la Ligue des champions. Mais quelques semaines auparavant, Barcelone avait vu le Real Madrid battre la Ligue de Santander quand, avant l’emprisonnement, les Catalans étaient leaders. Le retour à la compétition a fait des ravages et a obligé le club de Barcelone à rester avec zéro titre depuis plus d’une décennie.

Il semblait que rien ne pouvait empirer en 2020, mais il était encore temps pour l’entité de faiblir davantage. L’un des premiers coups a été celui de Leo Messi avec le fameux burofax. L’Argentin annonçait depuis des mois qu’il voulait aller et Bartomeu il l’a complètement dépassé, alors il a dû le faire officiellement. Josep María a catégoriquement refusé de le laisser partir et le «10» a accepté de continuer pour ne pas avoir à aller au tribunal avec le club dans lequel il a grandi. De plus, Leo était également gêné par la manière dont le président Luis Suarez, en le donnant au Athlète de Madrid, rival direct avec la boîte culé.

Cette saison, aussi à la dérive

Peu de temps après, il était temps de Josep Maria Bartomeu. Jordi Farré a présenté une motion de censure et obtenu les signatures nécessaires. La seule chose qui manquait était le vote des membres, mais la Generalitat et sa pression pour organiser le référendum ont conduit l’ancien président du Barça à prendre la décision de démissionner avant de se soumettre au vote des membres du club. Carles TusquetsEn tant que président de la commission de gestion, il a repris le club et n’a pas tardé à rendre public le nombre de problèmes économiques que l’entité avait, en s’assurant qu’ils traversent une énorme crise dans laquelle ils devront transpirer pour s’en sortir.

Après la suppression de Quique Setien l’élu était Ronald Koeman, bien qu’il ait également essayé de Mauricio Pochettino, un technicien qui a même dit qu’avant de former Barcelone, il est retourné travailler dans sa ferme. L’élu était le Néerlandais et le début du cours n’a pas été comme souhaité. Il est vrai qu’ils sont dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais la situation en Santander League, à plusieurs points de retard sur le leadership, nous fait croire que ce sera une campagne de transition. Et c’est que les sentiments de l’équipe n’invitent pas à l’optimisme pour se battre à nouveau pour les titres les plus importants, encore plus après le nul contre Eibar. Bref, une année 2020 fatidique se termine pour le Barça.