Après deux ans hors du grand cirque, Fernando Alonso reviendra en Formule 1 en 2021. Il le fera main dans la main avec Renault, qui s’appellera la saison prochaine Alpin. L’Asturien espère remonter sur le podium, ce que l’équipe a réalisé trois fois cette année, même si Fernando Alonso est conscient que si cela a été le cas, c’est parce que Mercedes a eu des problèmes dans ces courses.

Pour autant, Renault doit faire un pas en avant en 2021, et pas seulement en raison de l’arrivée de Fernando Alonso à l’équipe, mais parce qu’il aura une voiture plus puissante. “Nous devrions être dans une position assez forte l’année prochaine», Il a reconnu Esteban Ocon.

Concernant ses objectifs pour 2021, Fernando Alonso il a souligné: «De quoi suis-je content? Je n’ai aucun objectif en termes de poste spécifique. Ce serait bien de monter sur le podium. Cette saison, il semble qu’il y ait eu plus de possibilités que dans d’autres pour le reste des équipes, mais Je sais que ces podiums sont dus à des catastrophes de Mercedes. Faire un podium et savourer à nouveau le champagne serait fantastique ».

Alonso partira désavantagé en 2021

Pour ce faire, l’Espagnol devra surmonter l’inconvénient de ne disposer que d’un jour et demi de pré-saison pour s’adapter à ce que sera sa nouvelle voiture. Cela a été confirmé par Marcin Budkowski, directeur exécutif de Renault: «Je pense qu’il faut tenir compte de l’inconvénient dans lequel ça va commencer par rapport au reste des pilotes sur la grille, considérant qu’il n’a pas couru en Formule 1 depuis deux ans».

“Je peux comprendre que pour Carlos Sainz ou Ricciardo le défi de la saison prochaine avec une nouvelle équipe sera compliqué, car ils devront apprendre une nouvelle méthode de travail et devront interagir avec des ingénieurs inconnus, mais dans le cas de Fernando, ce sera différent compte tenu de son absence prolongée“, Il ajouta.

Concurrencera d’un œil vers 2022

Mais au-delà de la magie Fernando Alonso peut faire en 2021, son regard, comme celui de l’équipe, sera fixé sur 2022. Dans la perspective de cette année-là, le changement de réglementation entrera en vigueur qui est appelé à réduire les inégalités entre les équipes. “La saison prochaine, la domination de Mercedes se poursuivra, mais en 2022, nos espoirs sont épinglés. L’objectif est clair 2021 année de préparation, d’intégration avec l’équipe où un podium serait fantastique, mais en 2022 avec le changement de réglementation, rêver de gagner et de se relever», Admit-il, ambitieux, Fernando Alonso.

Ainsi, le plus important des résultats que l’Espagnol peut avoir sur la piste, peut être sa contribution au développement de la voiture avec laquelle il rivalisera en 2022. Et c’est que, face à cette année-là, les experts sont optimistes quant au chances de Fernando Alonso. “Je lui fais vraiment confiance, il va avoir une philosophie différente. Deux ans de Formule 1, à mon avis, n’auraient pas pu être mauvais pour lui, il avait un sentiment différent, une vision différente et ça peut être bien », commente Alain Prost. “Je ne vois personne battre Mercedes en 2021; en 2022, peut-être Renault et Alonso“Ajoute les Français. Dans le même esprit que Prost, Pat Symonds, ancien directeur de l’ingénierie de Renault, a déclaré: «La voiture 2022 sera bonne pour lui car ce sera un redémarrage pour tout le monde. Je pense que cela aidera beaucoup Fernando».

Fernando Alonso ne démissionne plus en 2021

À ce sujet, lors d’une conversation avec Pau Gasol, Alonso a déclaré: «Je sais où Renault peut être et que nous n’allons pas nous battre pour les positions de tête, mais le travail d’essayer d’améliorer d’ici 2022 une équipe et un environnement fort est passionné». Cependant, après avoir vu la fin de saison passionnante pour l’équipe de France, Fernando Alonso a déclaré à propos de la voiture: «C’est une voiture plus compétitive que je ne l’imaginais».

De son côté, Cyril Abiteboul, chef d’équipe Renault, a déclaré: «Au début, pour Alonso, tout était beaucoup plus long, il fallait tout faire en 2022 et oublier 2021. Mais, voyant que nous commençons à avoir des batailles intéressantes sur la piste, Fernando sent le sang, d’une manière positive. Il veut voir ce qu’il peut extraire ».