Leo Messi continue sans débuter cette saison avec le Barça. C’était un grand rendez-vous et l’Argentin était attendu avec toutes les galons au Metropolitano. L’avant culé, cependant, est resté dans la grotte où il se cache à chaque fois plus fréquemment pendant les matchs et était à peine visible en raison d’un affrontement dans lequel une grande partie de la Ligue était en jeu.

“Je suis un peu fatigué d’être le problème de tout au club”, a déclaré Messi à son arrivée à Barcelone après avoir joué pour l’équipe nationale et il semble que ces mauvais sentiments aient été ressentis sur le terrain. Leo est à peine entré en contact avec le ballon avant la pression suffocante des défenseurs de l’Atlético et quand ils se sont perdus une fois qu’il a fait un tir innocent qu’Oblak a bloqué.

Alba a trouvé son partenaire tant de fois, mais Il contrôlait très talon et sa tentative a été stoppée par le gardien slovène dans lequel c’était la grande intervention de Leo en première mi-temps à la minute 40. Le jeu et le geste seraient tordus au fur et à mesure que les minutes s’écoulaient avec le but de Carrasco au bord du repos après un grotesque entre Piqué et Ter Stegen.

Si en première mi-temps il était absent, dans le second c’était une ombre. Personne n’a détecté un Lion découragé et absent pendant ces sets. L’Argentin était incapable de déborder, de faire la différence, même pour apparaître dans un jeu où tout le monde l’attendait. Il a signé des chiffres terribles mettant en évidence 23 chiffres d’affaires en 72 interventions. Il a également essayé huit dribbles en réussissant quatre d’entre eux.

À la 80e minute, c’était le seul moment où Messi avait la possibilité de changer son mauvais goût dans sa bouche. Jiménez lui a fait une faute douteuse et Munuera lui a accordé un coup franc du genre qu’il n’avait pas manqué il y a un an. Leo a lancé sa tentative et avec lui les options d’un Barça qui laisse des sensations très inquiétantes. Son étoile joue la tête baissée.