Jesé Rodriguez est déjà ouvertement considéré comme la pire signature de l’histoire de PSG. Les chiffres ne mentent pas: 25 millions de transfert et un salaire mensuel de 420000 euros bruts en faire une mauvaise affaire pour le club Al-Khelaifi. Ses mauvaises performances ont abouti à une liste interminable de cessions de prêts hors de Paris et ses scandales hors terrain ont conduit à un licenciement tout à fait approprié.

Ce dimanche 6 décembre, ce qui était un secret de polichinelle est devenu officiel: le limogeage de Jesé Rodríguez. C’était plus que venir. Le PSG a annoncé dans un communiqué la résiliation du contrat de l’attaquant canarien, arrivé au Paris Saint-Germain en 2016 en provenance du Real Madrid après avoir payé 25 millions d’euros. Peut-être le pire argent dépensé par le club parisien de toute son histoire.

Depuis le premier jour de son arrivée, d’ailleurs accompagné d’Aurah Ruiz, Jesé Rodríguez est un lourd fardeau pour le PSG. Il n’a pas abandonné et n’a causé que des problèmes: sans place dans l’équipe et avec quatre transferts infructueux vers différents clubs dans différentes destinations.

Le portail des sports RMC Sport consacrer ce lundi un article difficile à Jesé Rodríguez dans lequel il demande ouvertement (ça laisse entendre, on peut le dire) si c’est la pire signature de l’histoire du PSG. La réponse peut être parfaitement oui.

Jesé Rodríguez a coûté 25 millions au PSG en transfert et occupe actuellement la vingtième place parmi les signatures les plus chères du club parisien de son histoire. En fait, le PSG a payé plus pour Jesé que pour Zlatan Ibrahimovic, débarqué à Paris pour 21 millions d’euros. Les comparaisons entre les performances des deux à Paris sont tout simplement odieuses.

Un autre facteur fondamental pour placer Jesé Rodríguez comme la pire signature de l’histoire du PSG est son salaire élevé. Lors de ses quatre saisons à Paris, l’ancien joueur du Real Madrid a gagné 420000 euros bruts par mois, c’est-à-dire presque 5 millions bruts par an. Sur l’échelle salariale du PSG, Jesé était au-dessus de joueurs bien plus importants que lui comme Kurzawa (4,5 millions), Juan Bernat (3,6) ou Florenzi (3,9). En quatre saisons de congé à Paris, Jesé Rodríguez a empoché la somme non négligeable de 21 millions d’euros bruts en 52 mois.

Un autre des chiffres qui ils mettent Jesé Rodríguez en enfer Parmi les pires signatures de l’histoire du PSG, ce sont les matchs joués: ils n’ont participé qu’à 18 matchs et ont marqué deux buts en quatre ans: un contre Nantes en Ligue 1 en novembre 2016 et un autre contre Lille en Copa de la Ligue.

La saison dernière, Jesé Rodríguez a joué une minute contre Metz en Ligue 1, ce qui lui vaut d’être considéré comme champion de France. À son tour, Jesé a ajouté deux autres trophées à son palmarès, la Coupe de la Ligue en 2017 et le Trophée des Champions la même année. De nombreux honneurs pour un joueur qui J’allais au Ballon d’Or et il est devenu de la viande de réalité.