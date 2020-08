C’est la saison fantastique, et ici, à For The Win, nous avons été occupés à classer les quarts, les demi-offensifs et les receveurs larges pour vous aider à vous préparer pour votre repêchage 2020.

En utilisant notre formule consensuelle de big board, qui suit la valeur moyenne du repêchage de chaque joueur de compétence d’année en année, nous avons identifié 25 receveurs et demi-offensifs vétérans que vous devez faire attention à ne pas découvert cette saison. Les mouvements d’alignement peuvent avoir un impact majeur sur la production potentielle d’un joueur de fantasy d’année en année, et la pire chose que vous puissiez faire est de gaspiller une sélection premium sur une star vieillissante, ou un porteur de ballon risquant de perdre des touches contre une recrue.

Voici tous les grands noms de RB et WR qui chutent dans les tableaux de draft par rapport à leur position en 2019. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas rédiger un joueur donné, il vous suffit de les sélectionner autour de leur position moyenne 2020.

RB dont la valeur a baissé de 2019 à 2020:

David Johnson: De la pioche 5.8 (serrure de premier tour) à 44.0 (quatrième tour)

Le’Veon Bell: Du choix 9.6 (premier tour) à 42.4 (quatrième tour)

James Conner: Du choix 12.2 (fin premier / début deuxième tour) à 33.2 (troisième tour)

Todd Gurley: Du choix 20,4 (deuxième tour) à 35,4 (fin du troisième tour)

Kerryon Johnson: Du choix 24.4 (fin deuxième / début troisième tour) à 105.2 (neuvième tour)

Léonard Fournette: Du choix 26,6 (début du troisième tour) à 46,4 (quatrième tour)

Devonta Freeman: Du choix 31.4 (troisième tour) au ne rédige pas

Marlon Mack: Du choix 34.4 (troisième tour) à 105.8 (neuvième tour)

James White: Du choix 56,6 (cinquième tour) à 84,2 (huitième tour)

Sony Michel: Du choix 57,8 (cinquième tour) à 139,2 (12e tour)

Phillip Lindsay: Du choix 61.8 (sixième tour) à 93.8 (huitième tour)

Tarik Cohen: Du choix 63.8 (sixième tour) à 90 (huitième tour)

WR dont la valeur a diminué de 2019 à 2020:

DeAndre Hopkins: De la pioche 6.6 (serrure de premier tour) à 18.4 (deuxième tour)

Mike Evans: Du choix 18,6 (deuxième tour) à 26,8 (troisième tour)

Keenan Allen: Du choix 22,6 (deuxième tour) à 52,4 (cinquième tour)

T.Y. Hilton: Du choix 26.4 (troisième tour) à 65.4 (sixième tour)

Julian Edelman: Du choix 33,6 (troisième tour) à 79,4 (septième tour)

Stefon Diggs: Du choix 34.2 (troisième tour) à 66 (sixième tour)

Brandin Cooks: Du choix 36.8 (quatrième tour) à 88.6 (huitième tour)

Alshon Jeffery: Du choix 59,2 (cinquième tour) à 177,4 (15e tour)

Mike Williams: Du choix 57.4 (cinquième tour) à 136 (12e tour)

Robby Anderson: Du choix 62,4 (sixième tour) à 161,6 (14e tour)

Christian Kirk: Du choix 66,6 (sixième tour) à 105,6 (neuvième tour)

Sammy Watkins: Du choix 76,4 (septième tour) à 164,8 (14e tour)

Larry Fitzgerald: Du choix 82.2 (septième tour) à 168.2 (14e tour)