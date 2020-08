La centième édition du championnat d’Italie (la soixante-dixième en un seul tour) démarre le 26 août 2001. Sur la ligne de départ, 18 équipes avec la Roma comme favori obligatoire en tant que champion en titre. La Juventus, la Lazio, les deux Milanais et Parme prêts à traquer les Giallorossi. La Fiorentina, ancienne appartenant au club des «sept sœurs», s’est retrouvée à la place avec une équipe fortement réduite en raison de problèmes financiers. Curiosités autour de ChievoVerona, une petite réalité apparue pour la première fois dans l’élite. L’équipe, entraînée par Luigi Delneri, a tout de suite donné une surprise, allant à la conquête du terrain de Florence avec un 2-0 signé par Perrotta et Marazzina et jouant un football spectaculaire consacré à l’attaque. La Juventus, futurs vainqueurs du tournoi, débutera avec un net 4-0 à Venise avec des accolades de Del Piero et Trezeguet; également l’Inter à San Siro contre Pérouse alors que le nouveau Milan de Fatih Terim a risqué le fou à Brescia, faisant match nul 2-2 après avoir perdu deux buts signés par Igli Tare.

function addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

retourner le résultat? résultat[3] : faux;

}

/ * Définition des variables * /

var menunav = 'c'est arrivé aujourd'hui';

var adresse = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

var mot="";

if (mot == '') mot = getQueryParam ('mot');

var zone = "default";

var action = "lire";

var idsection = "56";

var titolo_art = "26 août 2001, le numéro d'édition 100 de la Serie A commence";

var section_art = "C'est arrivé aujourd'hui ...";

var now = '26 août à 00:06 ';

var équipe = "";

/ * Réglage de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

if (adresse[1]! = '' && mot == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

else if (action == 'recherche') {

searchbar = "Rechercher";

if (mot! = faux && mot! = '') barre de recherche = barre de recherche + 'par' + mot.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

si (mot == faux) mot="";

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0, o.src = e[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; r.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == undefined && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Dan Hardy décompose Smith contre Rakic

→ Amazon, voici la nouvelle escroquerie bloquée de compte qui trompe les utilisateurs

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑