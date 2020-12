Luka doncic est prêt à être à nouveau l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Le joueur slovène, sur lequel des rumeurs circulent concernant son surpoids cette pré-saison, a riposté avec une performance exceptionnelle lors du deuxième match de pré-saison des Dallas Mavericks, à nouveau. contre les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, démontrant que son niveau de basket va bien au-delà du physique ou des clichés où un prétendu manque de forme peut être apprécié.

Les médias sociaux ont flambé dans les heures qui ont précédé le deuxième match entre Mavs et Bucks avec un image de Luka essayant de se débarrasser de la pression de Jrue Holiday, l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. On y voyait l’international slovène dans un raccourci et avec un geste qui pourrait vous faire voir un surpoids, ce qui a conduit à l’explosion de rumeurs via Twitter et Instagram.

Rien n’est plus éloigné de la vérité, ou du moins en matière de performance. Luka, très actif dans les réseaux, a dû voir les commentaires en référence à son physique et a décidé de les faire taire comme il le sait, sur le terrain. L’ex du Real Madrid a conduit les Mavericks à une solide victoire 112-128, avec des statistiques qui, bien qu’en pré-saison, montrent ce que signifie affronter Doncic et son influence dans les jeux.

Doncic, qui avait grimpé à 13 points lors de ses débuts dans le célèbre match photo, s’est montré dans le deuxième match de pré-saison avec un total de 27 points, dont une carte de tir 9/20 aux buts sur le terrain et trois triples marqués –De huit tentatives. De plus, Luka a capturé huit rebonds et distribué le jeu avec quatre passes décisives. Tout cela en seulement 29 minutes au sol.

Fade away a lo Nowitzki

Les statistiques ne font pas tout dans le répertoire de Doncic et, comme presque tous les jeux, le joueur de la franchise Mavericks a montré son talent avec plusieurs actions magnifiquement conçues et, bien sûr, une grande efficacité. Ainsi, dans l’un d’eux, a culminé avec un tir à une jambe dans le style le plus pur du meilleur joueur de l’histoire de la franchise, Dirk Nowitzki, le compte Twitter des Mavs se vantait d’une comparaison entre les deux joueurs, à laquelle Luka ne tarda pas à répondre. “Lentement”Le Slovène a répondu en riant, quand des réseaux sociaux de Dallas, il a déjà demandé à Nowitzki ce qu’il en pensait la version «marque Dirk» du «77».

Lent 😂😂😂😂 https://t.co/nJYNPOOiM5 – Luka Doncic (@ luka7doncic) 15 décembre 2020

En plus de Doncic, les Mavericks avaient plusieurs personnages de premier plan dans le jeu, démontrant la qualité d’un roster prêt à revenir aux Playoffs. L’un des nouveaux, Josh Richardson, a été découvert dans son score et, surtout, tireur, et est allé à 23 points avec une série 5/6 honorable au-delà de la ligne des trois points. Tim Hardaway Jr C’était la troisième option de notation pour l’entraîneur Rick Carlisle et il a terminé le match avec 17 points.

Lumières et ombres par Giannis Antetokounmpo

De la part des Milwaukee Bucks, comment pourrait-il en être autrement, le leader était l’actuel MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, qui a montré son meilleur visage malgré la défaite et a marqué 24 points, accompagné de 14 rebonds et de deux passes décisives. Du côté négatif du Grec, il y a les coups francs, avec lesquels il s’est étouffé surtout au début et dont l’efficacité, ou dans ce cas l’absence de celle-ci, représente un point clé pour ses rivaux lorsqu’il s’agit de l’arrêter avec des infractions. être emmené à la ligne.