Manchester United a fait un grand pas en avant vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec une victoire confortable contre Istanbul Basaksehir.

Bruno Fernandes a marqué deux fois et a raté un triplé en donnant un penalty à Marcus Rashford, tandis que Daniel James a mis le sceau sur les choses dans le temps additionnel.

C’est ce que nous en avons fait.

Facile comme vous le souhaitez

Il s’avère que lorsque Manchester United n’offre pas de buts embarrassants à Basaksehir, c’est une meilleure équipe.

Qui l’aurait pensé?

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer mettent les démons de Turquie au lit en montrant le fossé entre ces côtés lorsqu’ils sont en forme.

Ils ont été aidés par quelques mauvaises erreurs individuelles parfois de la part des visiteurs, mais United était toujours clinique et impitoyable en les punissant.

Soirée positive pour United et maintenant à un point des qualifications. Fernandes brillait en première mi-temps. Van de Beek bien. Les blessures à Lindelof et Wan-Bissaka sont le seul souci. – Rob Dawson (@RobDawsonESPN) 24 novembre 2020

Le but qu’ils ont concédé sera une source de frustration, même si leur défense douteuse et leur perte de concentration tardive l’ont mérité car ils ont rendu les choses un peu plus nerveuses qu’elles n’auraient dû l’être.

Dans l’ensemble, c’est une autre soirée très agréable de football en Ligue des champions.

Dans un groupe qui les a vus ridiculisés et radiés dans certains trimestres avant que cela ne commence, ils se rapprochent rapidement de la qualification.

Tête et épaules au dessus

Il a eu quelques mauvaises taches qui provenaient clairement de la surutilisation et de la fatigue.

Mais pour la plupart, Bruno Fernandes est le meilleur joueur de Manchester United depuis sa signature en février.

Et il a montré pourquoi c’était le cas avec cette performance dans celui-ci, marquant deux buts en première mi-temps, ce qui a fait passer son implication dans les buts depuis son arrivée à 34 en 35 matchs.

C’est un incroyable 16 de plus que le prochain joueur le plus proche et le voit également à 20 buts en un temps plutôt rapide.

📊 Moins d’applications pour atteindre 20 objectifs pour Man Utd (toutes les compositions) ce siècle:

2️⃣5️⃣ Ruud van Nistelrooy

2️⃣6️⃣ Robin van Persie

3️⃣3️⃣ Zlatan Ibrahimovic

3️⃣5️⃣ BRUNO FERNANDES # UCL #MUFC pic.twitter.com/UycrRDjE4Q – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 24 novembre 2020

Des trois joueurs à l’atteindre plus vite que lui, tous étaient des attaquants.

Preneur de pénalité ou pas, ça va. Et nous pourrions regarder son premier but toute la journée. Compétence incroyable.

James fait sa demande

Daniel James a eu son nom lié à une sortie de United plus que la plupart ces dernières semaines.

Pour sa part, l’ailier gallois a insisté sur le fait qu’il n’était pas encore prêt à abandonner son rêve, bien qu’il n’ait fait que cinq apparitions avant celui-ci.

«J’adore ça à United et je suis tellement fier de jouer pour le club», a-t-il déclaré en mission internationale. “Je reste là-dedans et quand je joue, je donne tout ce que je peux.”

Daniel James est le premier joueur gallois à marquer pour Man Utd en Ligue des champions depuis Ryan Giggs contre Benfica en 2011. Nemanja Matic a quitté le banc lors des deux matchs et chacun des jumeaux Da Silva a commencé l’un d’entre eux. – Richard Jolly (@RichJolly) 24 novembre 2020

Il l’a prouvé avec une bonne apparition sur le banc pour glisser calmement dans un temps additionnel quatrième et rappeler à tout le monde ce qu’il peut faire.

C’est son premier but au Theatre of Dreams depuis août 2019, mais il vient également d’un but et aide pour le Pays de Galles contre la Finlande.

Sa confiance ne faisant qu’augmenter, cela offre à Solskjaer une autre option importante à un moment où les équipes sont étirées au-delà du point de rupture.