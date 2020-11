Liverpool a atteint une nouvelle hauteur ridicule à Anfield dimanche soir quand ils ont impitoyablement disposé de Leicester City pour se hisser au sommet.

Malgré l’absence de six joueurs clés de la première équipe, un but contre son camp par Jonny Evans et des frappes de Diogo Jota et Roberto Firmino ont assuré une victoire aux Reds.

C’est ce que nous en avons fait.

Forteresse Anfield

Que les fans soient là ou non, personne ne bat Liverpool à domicile sous Jürgen Klopp.

Les équipes se présentent dans la ligue et sont toutes envoyées emballer sans trois points – ou du moins elles l’ont pour 64 matchs consécutifs maintenant.

C’est un nouveau record du club et c’est vraiment magnifique, qui remonte à avril 2017, lorsque l’ancien joueur Christian Benteke est revenu les hanter.

6⃣ 4⃣ matchs consécutifs de championnat à domicile invaincus – un nouveau record pour le club ACCUEIL ❤️ pic.twitter.com/Nw7FxQuXqN – Liverpool FC (@LFC) 22 novembre 2020

Pour vous donner une idée de combien de temps il y a, Nathaniel Clyne et Lucas Leiva étaient toujours dans l’équipe des Reds et Despacito était encore à une semaine de la tête des charts.

Sur ces 64 matchs depuis lors, Liverpool en a remporté 53 et semblait absolument imparable.

Quand cela se finira-t-il?

Virgil van Dijk. Thiago. Trent-Alexander Arnold. Jordan Henderson. Mo Salah. Joe Gomez.

Ce n’est pas seulement une liste de certains des meilleurs joueurs de la Premier League, c’est aussi les joueurs de Liverpool manquants pour celui-ci en raison d’une blessure ou d’une maladie.

Le fait qu’ils aient encore surmonté cette adversité pour battre une excellente équipe de Leicester City en dit long sur leur caractère et leur qualité.

Liverpool a eu 17 joueurs hors de combat cette saison en raison d’une blessure / COVID-19, mais siège conjointement en tête de la @premierleague et en tête de leur groupe @ChampionsLeague. C’est un Liverpool spécial et spécial. – Anfield Watch (@AnfieldWatch) 22 novembre 2020

Mais ils ont maintenant une autre préoccupation sur ce front, après la sortie de Naby Keïta en début de seconde période avec un problème aux ischio-jambiers.

On ne sait pas encore à quel point le problème est grave, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander combien de miroirs ont été brisés à Melwood lorsqu’ils ont déménagé.

Nous aimons la technologie

Les lecteurs réguliers de OneFootball sauront que nous avons nos problèmes avec VAR.

Mais s’il y a un peu de technologie que nous aimons et qui a fait une différence subtile mais importante dans le jeu, c’est bien le système technologique de la ligne de but.

Il y a encore des problèmes, tels que la situation farfelue de l’été où Sheffield United s’est vu refuser un but légitime contre Aston Villa en raison d’une erreur technologique.

Mais il a surtout été excellent et cela n’a jamais été aussi parfaitement souligné que tardivement, lorsque Roberto Firmino a été correctement démenti par Hawkeye.

Roberto Firmino était * si * proche de marquer pour Liverpool contre Leicester 😲 pic.twitter.com/qCxrvn46p0 – Liverpool FC News (@LivEchoLFC) 22 novembre 2020

Aucun officiel au monde n’aurait pu repérer celui-là!

Des marges ridicules.