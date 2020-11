Quelque chose ne va pas avec Leo. Depuis le début de cette saison 20/21, une autre des plus atypiques de l’histoire, Messi il n’a pas montré à nouveau le niveau qu’il chérissait depuis une décennie et demie. Le grand Leo, l’Argentin des records, Ballon d’Or, The Best … réduit au point de penalty. Le 10 a cessé de transformer chaque action dangereuse qui passait entre ses bottes en but, pour limiter sa contribution numérique pour l’équipe à des tirs de 11 mètres. Il ajoute quatre buts cette année en neuf matchs, tous les quatre de pénalité maximale.

De nombreuses conditions peuvent être utilisées pour essayer d’expliquer ce qui se passe avec Messi. L’âge est une dalle de plus en plus lourde, son 33 ans Ils ne sont plus anodins dans ces débats, ni tout ce qui s’est passé dans la dernière ligne droite de l’été, avec l’effondrement de l’équipe dans le Ligue des champions, le coup de pied à ses amis dans le vestiaire et la porte a claqué quand il a essayé de partir. Tout pèse, tout a des répercussions, et cette saison il semble le faire avec plus de force que jamais dans la figure de l’attaquant culé.

Leo Messi a tout joué jusqu’ici de la main de Ronald Koeman. Il semble que l’harmonie entre les Néerlandais et l’Argentin soit réelle, ils s’aiment, ils se respectent. Quelque chose qui ne se produit pas toujours lorsque Leo est dans l’équation. Koeman fait entièrement confiance au football à 10 et c’est pourquoi il a débuté dans les neuf matchs de cette campagne du Barça, dans laquelle il a joué chaque minute (810 ′).

Dans les statistiques de Messi Jusqu’à présent, avec une bonne concentration à analyser après neuf matchs, un fait choquant apparaît au niveau de la figure de l’Argentin. Le 10 culé prend jusqu’au moment 45 coups à ce jour, une moyenne de cinq tirs par match, dans lesquels seulement quatre d’entre eux ont été efficaces, tous les quatre depuis le point de penalty, avec l’œil du gardien comme seule pression du rival. Le reste, à l’oubli.

Les statistiques ne sont pas là. Sur les 45 tirs réalisés par l’Argentin, 41 l’ont été dans des actions autres que le point de penalty, en mouvement, en contre-attaque, sur coups de pied arrêtés … dans tous, c’était imprécis et erratique. 28 coups étaient après le jeu, tous avortés. Les données laissées par le coups gratuits, une spécialité qui a toujours été précédemment attribuée à Messi, en raison de sa grande efficacité, qui cette saison semble avoir été diluée: a 13 emplacements manqués.

La précision de Messi semble avoir chuté en dessous de zéro. Sur les 45 clichés, 11 est allé directement, un s’est écrasé dans le bois, un autre 11 bloqué par derrière et un total de 23 se trouvaient entre les trois bâtons où il a heurté le gardien de but. Ce ne sont que des chiffres, des données qui reflètent l’effondrement d’un footballeur associé au but qui semble désormais s’en détacher.