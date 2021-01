Il Barcelone a pratiquement tout arrangé avec Eric Garcia pour qu’il fasse à nouveau partie de la famille culé. Le Directoire, avec Ramon Des plans aux commandes du secrétariat technique, il travaille actuellement pour laisser beaucoup de travail au futur président du Barça, que ce soit Joan Laporta, Víctor Font ou Toni Freixa. Il appartiendra à l’un d’entre eux de ratifier ou non l’opération avec le footballeur de Martorell, qu’il devra valider une fois qu’il aura pris le contrôle de l’opération.

Selon Sport, depuis le début de ce mois de janvier il y a un accord contractuel total avec Eric. L’accord avec le joueur pour son retour à Barcelone a été un déclencheur pour que les négociations marchent sur une voie bénéfique pour les Catalans. Sa signature a déjà été tentée en septembre dernier mais le Manchester City n’a accepté aucune des propositions à la baisse faites depuis Barça, écartant tout mouvement et essayant de convaincre le footballeur d’accepter un renouveau à la hausse à l’Etihad. Il n’en a pas été ainsi.

Il Barça et Eric Garcia Ils se sont mis d’accord sur un pré-accord de cinq saisons si le footballeur arrive en juin prochain. Il le fera entièrement gratuitement, sans frais, puisque son contrat avec les citoyens expire. C’est une opération hors du commun dans le contexte culé, un garçon de la maison avec seulement 20 ans, qui renforce une position sensible, qui arrive sans aucun débours et qui, selon Sport, accepte des conditions contractuelles à la baisse.

Il Manchester City Il a tenté depuis septembre dernier de renouveler sans succès la centrale catalane. Il est dans la carrière des citoyens depuis 2017 et a joué avec la première équipe de toutes les compétitions pendant 30 matchs et a déjà fait ses débuts avec le Espagne de Luis Enrique. Le club anglais lui a proposé un contrat plus que suggestif en termes économiques, bien en deçà de ce que Barcelone lui proposait, conditions qu’il a acceptées. Eric García cesse de gagner une pincée importante pour son retour dans le club dans lequel il s’est formé lors de sa première étape en tant qu’athlète et il reste à voir s’il le fera en juin ou déjà, en janvier.

Son arrivée en janvier n’est pas exclue

Dans le Barça, le Directoire qui gère actuellement le club, étudie également la possibilité d’amener déjà le footballeur, sur ce marché d’hiver, afin d’apporter plus d’éléments au deck de Ronald Koeman dans cette dernière ligne droite de la saison. Cela ne semble en aucun cas facile car il y a plusieurs facteurs dont l’entité ne dépend pas, mais ils proposeraient le même contrat bien qu’il dure cinq saisons et demie.

Tout d’abord, le Manchester Ville il se méfiait toujours de la possibilité de laisser partir le joueur. Déjà en septembre, un chiffre supérieur à huit chiffres a été proposé par le footballeur et ils n’ont pas accepté. En janvier, la situation a changé, l’histoire est différente. Avec la décision prise par Eric García de signer oui ou oui pour le Barça, les citoyens seraient prêts à négocier une vente maintenant, très à la baisse, afin d’obtenir des revenus en quittant le centre.

Selon le support susmentionné, des conditions et des variables sont en cours de négociation qui restent à déterminer. En principe, le transfert pourrait être d’environ six millions d’euros mais le Manchester City Il demande également que les variables qui augmentent ce montant ou un pourcentage d’un éventuel transfert futur soient incluses.

En outre, l’opération serait soumise à la fin janvier, date à laquelle élections le 24, même si des doutes subsistent quant à leur possible à cette date en raison de la situation de la pandémie et des restrictions en Catalogne. S’il n’y a pas de président élu avant le 31 janvier, le conseil d’administration essaiera de convenir avec les trois candidats de la signature du footballeur, afin de la réaliser.