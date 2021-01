Les meilleurs Guerriers de l’état d’or ne sont pas compris sans la figure de Stephen Curry en tant que pierre angulaire du projet et la version actuelle de la franchise, bien que dans les heures creuses, continue d’avoir le «30» comme un grand leader. Curry est un homme en mission et sait qu’il doit être utilisé plus que jamais, avec ses talents, pour ramener les Warriors au sommet de la ligue. NBA. Son début de saison individuel était encourageant, après un an de blessures, mais contre les Portland Trail Blazers, le double joueur par excellence de la ligue a atteint son apogée.

Chef d’orchestre mais surtout interprète, Don Stephen est passé à 62 points dans la victoire (137-122) de l’équipe Bay sur certains Blazers qui ont Damian Lillard, l’un des meilleurs meneurs de jeu de la NBA, mais éclipsé par une superbe performance d’un Curry absolument en transe.

En seulement 36 minutes – il a pu se reposer l’équivalent d’un quart entier – Curry paniers marqués de toutes les couleurs, très bien de longue distance avec huit triples avec un taux de réussite de 50%, et pratiquement infaillible sur la ligne des lancers francs –18/19 marqué–. Ces deux facettes, piliers de son jeu, lui ont donné l’essentiel des points sur sa carte, assaisonnés de pénétrations de marque maison, certaines après un crossover qui lui a fait remonter le temps du meilleur Stephen, un Stephen que, malgré la baisse de Guerriers, il est toujours là.

62 points! 62 points! 💦 Stephen Curry a marqué 62 points lors de la victoire contre les Blazers Sa performance historique! pic.twitter.com/dlhAs1Z2jD – NBA Espagne (@NBAspain) 4 janvier 2021

Le début du jeu de Curry a laissé entendre une énorme performance, avec 21 points au premier quart-temps, ce qui a abouti à 31 à la pause. La progression a été brutale, mais les conditions du match, qui se voulaient égales jusqu’à la fin, n’indiquaient pas individuellement une performance d’un tel calibre. Cependant, plus la défense du blazer était forte, plus de lapins que Stephen a fait sortir du chapeau, soit de longue distance, soit en pénétrant pour prendre des fautes personnelles.

Une performance pour l’histoire

En tout, 62 points accompagnés de 5 rebonds et quatre passes décisives, dans une lettre de tir de 18 sur 31. Il ne craignait pas de ne pas avoir d’accompagnement en termes de points. Je n’en avais pas besoin. L’irrégulier Wiggins et Oubre Jr ils ont essayé de collaborer, avec un succès médiocre, tout comme Wiseman. Le sentiment est que Curry J’aurais pu donner 25 passes décisives si j’avais voulu, mais a opté pour la voie rapide, celle des points dans l’une des mains les plus fiables de l’histoire à cet égard. Le tiens.

L’un des points à prendre en compte dans l’équation était le retour de Vert Draymond, à son deuxième match de la saison. Il n’est pas un buteur et ne pourrait contribuer qu’un point à la cause, mais ses 8 passes décisives laissent des indices que sa combinaison avec Curry vise à rester mortelle pendant une autre année, cette fois sans Klay Thompson comme troisième élément et arme déstabilisante contre les grandes défenses. Personne ne comprend le curry comme Green, qui mérite également une place dans Le plus grand exploit de Don Stephen dans ses années de carrière prolifique dans la NBA.