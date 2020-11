Dans les années récentes, ‘Lucifer’ est devenue l’une des séries les plus populaires et les plus acclamées sur Netflix. La fiction, qui a d’abord été diffusée par FOX puis reprise par le géant du streaming, met en vedette Tom Ellis et, au fil des saisons, son approbation a grandi à pas de géant.

La prémisse de Lucifer Suivez le diable quand il décide de faire une pause dans l’enfer au pouvoir pour se rendre à Los Angeles. Ici, il rencontre le détective Chloé Decker (Lauren German) et devient plus tard consultante du LAPD, aidant à résoudre des crimes.

‘Lucifer’ lancera la deuxième partie de la cinquième saison en 2021. Cependant, il n’y a toujours pas de date exacte. Avant l’arrivée des nouveaux chapitres, le portail Web «Screenrant» dresse une liste de 7 choses qui n’ont pas de sens dans l’histoire dirigée par Tom Ellis.

La cinquième saison de “Lucifer” est divisée en deux parties de 8 chapitres. Les premiers sont déjà disponibles sur Netflix à partir du 21 août (Photo: Netflix)

1. CHLOE COMME DON DE DIEU À LUCIFER: Les fans savent que Chloé avait littéralement été un cadeau de Dieu aux Deckers pour qu’elle croise Lucifer à un moment donné dans le futur. Les personnages et le public ont supposé que Chloé était peut-être cruciale pour l’existence de Lucifer, car elle était la seule à le rendre vulnérable. Mais cela n’a jamais été clairement abordé. On s’attend donc à ce que, dans la seconde moitié de la saison 5, Dieu lui-même explique la raison pour laquelle il l’a créée.

2. L’ÂME DE MAZIKEEN: Maze, joué par Lesley-Ann Brandt, a traversé une crise dans la série. Elle est seule, désespérée d’amour et d’une âme qu’elle ne possède pas en tant que démon. La solitude de Maze l’a parfois laissée assez confuse, bouleversant même la petite Trixie et sa relation avec Chloé. Cependant, elle se révèle être émotionnellement instable et peut avoir développé une âme sans s’en rendre compte.

3. LORSQUE LUCIFER PERD SON MOJO: À la fin de la première partie de la saison 5, Lucifer a perdu son mojo au profit de Chloé. Son pouvoir de faire ressortir les désirs les plus profonds des gens avait été magiquement transmis à Chloé lorsqu’ils dormaient ensemble. Cependant, après que le mojo du diable lui ait été rendu, il s’est soudainement rendu compte qu’il n’était plus physiquement vulnérable avec Chloé. Cette étape et ce retour du mojo semblaient très déroutants. Même si les écrivains essayaient peut-être de dire quelque chose de profond, cela n’avait vraiment pas de sens.

4. LES ANGES VOLANTS: Lucifer a mentionné comment son frère aîné Amenadiel était accidentellement entré en collision avec un pont en survolant Los Angeles. La question est la suivante: les humains peuvent-ils voir des anges voler dans cet univers fantastique? Peut-être pas, car cela entraînerait un chaos total. Mais alors, soit les anges peuvent devenir invisibles en battant des ailes, ce qui n’a jamais été mentionné, soit dans le cas d’Amenadiel du moins, cela aurait pu l’arrêter ou du moins le ralentir avant de décoller.

“Lucifer” met en vedette Tom Ellis (Photo: Netflix)

5. MOURIR OU NE PAS MOURIR: Cain était le principal antagoniste de Lucifer saison 3. L’acteur Tom Welling a joué le costaud Marcus Pierce, le nouveau patron du LAPD, jusqu’à ce que son personnage vacille. Après des siècles de recherche d’un moyen de mourir, Caïn est tombé amoureux de Chloé et a voulu vieillir avec elle. Cela avait du sens jusqu’à ce qu’il décide à nouveau de récupérer sa marque pour ne pas mourir. Toute la confusion quant à savoir s’il voulait mourir ou non n’avait aucun sens.

6. MAZE ET SES COUTEAUX: Mazikeen terrifie l’enfer par la façon dont il manie ses couteaux et aime torturer les âmes. Cependant, il a été démontré que l’enfer est littéralement le pire cauchemar alors que les gens finissent par revivre leurs pires cauchemars encore et encore et qu’ils deviennent lentement fous. Mais si être en enfer implique de reproduire une scène qui tourmenterait une personne, d’où viennent les couteaux de Mazikeen? Il ne semble pas y avoir beaucoup de place pour la torture physique car l’âme est émotionnellement et mentalement traumatisée.

7. LUCIFER CHERCHE DES SOLUTIONS POUR LES QUESTIONS MINEURES: Lucifer erre dans Los Angeles pour résoudre des mystères avec la femme qu’il aime secrètement. C’est bien beau, mais ce qui semble parfois un peu forcé et inutile, c’est lorsque Lucifer décide qu’il trouvera des réponses à ses divers problèmes de comportement humain.

‘Lucifer’ fera la première de la deuxième partie de la cinquième saison en 2021 (Photo: Netflix)