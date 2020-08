Les Padres de San Diego ont atteint le milieu de la saison raccourcie avec une fiche de 18-12 et une séquence de sept victoires consécutives.

Et la façon dont la seconde mi-temps est organisée, les Padres sont parfaitement placés pour participer aux éliminatoires de la Ligue nationale pour la première fois depuis 2006 … et très probablement en tant que tête de série.

Les Padres n’ont plus que six matchs à jouer contre des équipes avec des records de victoires – trois chacun contre les Dodgers de Los Angeles et les Oakland A, en tête de la division.

Les quatre autres équipes que les Padres joueront en seconde période ont un bilan combiné de 47-67, un pourcentage de victoires de .412.

La deuxième mi-temps commence avec trois matchs à domicile à Petco Park à partir de mardi soir contre les Mariners de Seattle (11-19), qui ont remporté trois matchs consécutifs et quatre de leurs cinq derniers.

Après une journée de congé lundi, les Padres commenceront la seconde mi-temps avec le haut de leur rotation.

Le droitier Chris Paddack (2-2, 4.26 ERA) recevra le ballon des Padres mardi contre le gaucher de Seattle Marco Gonzales (2-2, 3.34 ERA).

La séquence de victoires des Padres est la plus longue de la franchise depuis la saison 2013. San Diego entame la deuxième mi-temps après avoir mené 7-0 contre le Texas tout en balayant trois séries consécutives pour la première fois depuis 2009. Au cours des 52 saisons d’histoire des Padres, le club n’a connu que six séries de victoires de neuf matchs ou plus.

Et ils entrent en seconde période avec un joueur le plus utile de la Ligue nationale dans l’arrêt-court Fernando Tatis Jr. et un candidat de la recrue de l’année dans le deuxième but Jake Cronenworth.

Tatis, 21 ans, atteint 0,314 avec un pourcentage de base de 0,396 et un pourcentage de frappe de 0,678 pour un OPS de 1,073. Il mène les ligues majeures avec 12 circuits et 29 points produits. Et dimanche, il a fait deux des cinq meilleurs jeux défensifs présentés dans les faits saillants quotidiens – y compris une capture sautante loin en bas de la ligne à gauche qui a privé George Springer des Astros d’un doublé.

C’est ainsi que Jayce Tingler, manager recrue des Padres, a décrit Tatis: “C’est un receveur n ° 1 de la NFL, un meneur de jeu de la NBA, un joueur de football de classe mondiale de la FIFA. Et peut-être une ancre dans une équipe de relais olympique. Heureusement, il a décidé jouer au baseball quand il était enfant en République dominicaine. “

Cronenworth, 26 ans, a une barre oblique .347 / .410 / .627.

Paddack obtient une journée de repos supplémentaire pour un deuxième départ consécutif et vient de remporter sa deuxième meilleure sortie de la saison. Il a tenu les Rangers à un point sur quatre coups sûrs et deux marches avec cinq retraits au bâton en six manches le 19 août à Petco Park. Au cours de ses trois sorties précédentes, Paddack avait abandonné 12 points sur 12 coups sûrs et trois marches en 14 2/3 manches.

Paddack a été blessé par le home run cette saison. Il a abandonné sept au cours de ses 24 dernières 2/3 manches, y compris un tir en solo de Rougned Odor à son dernier départ. Neuf des 15 points imputés à Paddack ont ​​eu lieu sur des circuits.

Chacun des partants de mardi a déjà affronté son adversaire une fois auparavant. Les deux étaient des sorties fortes. Paddack a affronté Seattle une fois en tant que recrue en 2019. Il a accordé un coup sûr (un simple de la première manche) et une marche avec neuf retraits au bâton en sept manches sans but. Gonzales a tenu les Padres à un point sur quatre coups sûrs sans marches et deux retraits au bâton lors de leur dernière rencontre.

Gonzales, 28 ans, a un WHIP de 0.876 cette année. Il a accordé 14 points (11 mérités) sur 23 coups sûrs et trois buts avec 26 retraits au bâton en 29 2/3 manches. Il a un dossier en carrière de 36-27 avec une MPM de 4,19 en 90 matchs (82 départs).

Lors de sa dernière sortie, Gonzales a limité les Dodgers à un point sur cinq coups sûrs et aucune marche tout en supprimant neuf en sept manches. Cependant, Los Angeles a émergé avec une victoire 2-1.

“C’est la quintessence du lancer”, a déclaré le manager des Mariners, Scott Servais. “Ce n’est pas seulement quelqu’un qui lance à 98 km / h avec un méchant curseur. Il fait des va-et-vient, en utilisant les deux côtés de la plaque, en haut de la zone de frappe, en dessous de la zone de frappe. Vous ne pouvez pas le dessiner mieux. que ce qu’il a fait aujourd’hui.

«J’adore ce comportement qu’il a quand il prend le monticule – très, très compétitif. Il a ce bouledogue en lui et vous pouvez le voir sortir. Il voulait vraiment ce match aujourd’hui et voulait vraiment le montrer contre un très bonne équipe. Il les a fermés. “

Gonzales a déclaré, selon le Seattle Times: “Vous pouvez mettre n’importe quel alignement là-bas et je vais m’en tenir à mon plan A et mettre en valeur mes forces. Il m’a fallu beaucoup de temps pour apprendre dans cette ligue à être à l’attaque, soyez agressif, et cela met les gars sur leurs talons. “

