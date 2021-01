Il y aura un public dans le Super Bowl. La NFL a confirmé que les fans pourront assister au match le plus important de l’année qui se tiendra dimanche prochain, le 7 février au Raymond James Stadium à Tampa. Au total, 22 000 fans au total pourront entrer, dont 7 500 seront des toilettes vaccinées qui auront une entrée gratuite.

Ces derniers jours, le sentiment que le Super Bowl Il pourrait être ouvert au public et la NFL a envoyé un message d’illusion au monde après avoir confirmé qu’elle ouvrirait aux fans le Raymond James de Tampa dans ce qui est considéré comme le match le plus important de l’année aux États-Unis et l’un des plus regardés de tous. la planète Terre. Pour cette raison, l’organisation américaine a décidé qu’une partie des fans pouvait assister en direct à l’un des plus grands spectacles de l’année.

Au total, il y aura dans les gradins du stade de Tampa un total de 22 000 suiveurs. Parmi eux, 7 500 seront des agents de santé qui se sont battus contre la pandémie et pour cet acte héroïque, ils seront admis gratuitement. La seule condition est qu’ils soient vaccinés dimanche prochain, le 7 février. Le reste 14 500 ils seront fans des équipes finalistes, qui seront réglées dans les prochaines semaines.

«Ces travailleurs de la santé dévoués continuent de mettre leur vie en danger pour servir les autres, et nous leur devons notre gratitude constante. Nous espérons d’une certaine manière que cette initiative inspirera notre pays et reconnaîtra ces véritables héros américains », a-t-il déclaré. Roger Goodwell, commissaire de la NFL. «C’est aussi l’occasion de promouvoir l’importance de la vaccination et des bonnes pratiques de santé, notamment l’utilisation de masques dans les lieux publics», a-t-il conclu.

Il s’agit d’une mesure historique aux États-Unis qui pourrait être un tournant pour la tenue d’événements majeurs dans différents sports, comme la Ligue des champions ou la finale de la Copa del Rey en Espagne que la Real Sociedad et la Real Sociedad devraient jouer. Athletic Club le 4 avril à La Cartuja.